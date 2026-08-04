Fél nappal azután, hogy Magyar Péter rosszalló kommentet írt, máris kirúgták a köztévé frissen kinevezett főszerkesztőjét

Új vezetés az M1-nél: a főszerkesztő Mészáros Lőrinctől, egy műsorvezető a régi M1-ről érkezik
Kiderült az is, mikor lesznek újra hírek az M1-en, de Magyar Péter felülírhatja az egészet.
A miniszterelnök korábban független közmédiát ígért, most mégis az ő kommentje után rúgták ki az éppen kinevezett szakembereket.
Már nem Hajdú Gábor és Borsa Miklós tölti be az M1 Híradó vezető pozícióit – tudta meg az ATV.hu. A lap szerint a hétfőn főszerkesztőnek kinevezett Hajdú és a műsorvezető Borsa szerződését is felbontotta a közmédia.
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Kiderült az is, mikor lesznek újra hírek az M1-en, de Magyar Péter felülírhatja az egészet.
A kinevezés mindössze fél napot élt, miután hétfő este, nem sokkal a bejelentés után Magyar Péter miniszterelnök azt írta a Telex vonatkozó cikke alá a Facebookon, hogy „nem hinné”, amelyben a kinevezést rosszallta.
A komment azért volt rendkívül furcsa, mert a Tisza-kormány korábban teljesen független közmédiát ígért, ám most mégis úgy tűnik, hogy a miniszterelnök jelzésére azelőtt kirúgták az érintetteket, hogy egyáltalán munkába állhattak volna.
Frissítés:
11 óra után pár perccel Magyar Péter ismét kommentelte a Telex hírét, amelyben a kirúgásról írtak. A miniszterelnök mindössze annyival nyugtázta a hírt, hogy „Legyen sok eső! Hátha...”.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor