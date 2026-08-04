Fél nappal azután, hogy Magyar Péter rosszalló kommentet írt, máris kirúgták a köztévé frissen kinevezett főszerkesztőjét

A komment azért volt rendkívül furcsa, mert a Tisza-kormány korábban teljesen független közmédiát ígért, ám most mégis úgy tűnik, hogy a miniszterelnök jelzésére azelőtt kirúgták az érintetteket, hogy egyáltalán munkába állhattak volna.

Frissítés:

11 óra után pár perccel Magyar Péter ismét kommentelte a Telex hírét, amelyben a kirúgásról írtak. A miniszterelnök mindössze annyival nyugtázta a hírt, hogy „Legyen sok eső! Hátha...”.