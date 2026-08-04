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atv. hu m1 híradó Magyar Péter

Fél nappal azután, hogy Magyar Péter rosszalló kommentet írt, máris kirúgták a köztévé frissen kinevezett főszerkesztőjét

2026. augusztus 04. 11:01

A miniszterelnök korábban független közmédiát ígért, most mégis az ő kommentje után rúgták ki az éppen kinevezett szakembereket.

2026. augusztus 04. 11:01
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Már nem Hajdú Gábor és Borsa Miklós tölti be az M1 Híradó vezető pozícióit – tudta meg az ATV.hu. A lap szerint a hétfőn főszerkesztőnek kinevezett Hajdú és a műsorvezető Borsa szerződését is felbontotta a közmédia. 

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A kinevezés mindössze fél napot élt, miután hétfő este, nem sokkal a bejelentés után Magyar Péter miniszterelnök azt írta a Telex vonatkozó cikke alá a Facebookon, hogy „nem hinné”, amelyben a kinevezést rosszallta. 

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A komment azért volt rendkívül furcsa, mert a Tisza-kormány korábban teljesen független közmédiát ígért, ám most mégis úgy tűnik, hogy a miniszterelnök jelzésére azelőtt kirúgták az érintetteket, hogy egyáltalán munkába állhattak volna. 

Frissítés:

11 óra után pár perccel Magyar Péter ismét kommentelte a Telex hírét, amelyben a kirúgásról írtak. A miniszterelnök mindössze annyival nyugtázta a hírt, hogy „Legyen sok eső! Hátha...”.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

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Összesen 294 komment

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Sorrend:
fitymafake
2026. augusztus 04. 14:01
Fidkányok orbánotok gyáva volt beülni a parlamentbe ugyanolyan gyáva szar mint a szavazótábora,Csak a bukott fidkány a jó fidkány.👍😁
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0
3
mnmn
2026. augusztus 04. 14:01
Mi lenne ha a pávián maga ülne be a TV- be felolvasni a híreket, amit előtte megszerkesztett? A proli szekta imádná, nem csak kommenteket olvashatnának, hanem egy vizuális élménnyel is gazdagabbak lennének, mindemelett a nézettség is nagyot növekedne.
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1
0
aacius
2026. augusztus 04. 13:58
Tiszások, cseréljétek ki időnként MP nevét Orbánra és olvassátok újra a híreket. Utána álljatok egy tükör elé és mondjátok ki, hogy MP-re szavaztam. Nincs Tisza párt, nincs kormány sem parlament sem köztársasági elnök se alkotmánybíróság. MP facebook profilja van csak, és az kormányoz kommentekkel és postokkal.
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2
0
tomekjosef
2026. augusztus 04. 13:56
A fosos poloska féreg sztálini módszerrel, vasököllel tartja rettegésben az ország népét. Gratulálok tiszás birkák a messiásotokhoz, de ne higgyétek, hogy ti megúszhatjátok rátok is sor kerül hamarabb mint gondolnátok. Ennek a gazembernek semmi se szent.
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3
0
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