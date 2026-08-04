Gajdos László: Országos ellenőrzés indult az akkucégeknél

A miniszter szerint az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.

Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik – fűzte hozzá.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy a program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése.