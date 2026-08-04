Ft
Ft
39°C
22°C
Ft
Ft
39°C
22°C
08. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gajdos lászló program vizsgálat miniszter

Gajdos László: Országos ellenőrzés indult az akkucégeknél

2026. augusztus 04. 08:48

Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik – mondta az élő környezetért felelős miniszter.

2026. augusztus 04. 08:48
null

Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – közölte az élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére – jelezte.

A miniszter szerint az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.

Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik – fűzte hozzá.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy a program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése.

(MTI)

Fotó: Gajdos László Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2026. augusztus 04. 09:58
A dagadtfejű mitugrász mikor szünteti meg a sógor-koma rendszert a nyiregyi állatkertben? Inkább erről kellene egy poszt, nem a lölő döglött zebráiról! Az akkugyárakat a területi hatóságok ellenőrzik nemde? Vagy őket is felszámolta a tiszar rendszer?
Válasz erre
0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 04. 09:54
ParhuzamosGyuriBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 04. 09:32 Nem tudjuk. De hogy biztosak legyünk benne a legjobb lenne ha meginnád. Ugyanolyan hugyszinu mint a messiásod nadrágja, amit nyalogatsz. :Dddd Tiszaros Orbán apátok szart be és kivert kutyaként, behúzott farokkal takarodott el az istenbarma. :)
Válasz erre
0
1
lististerc
2026. augusztus 04. 09:54
Hú de örülnek most a tiszások! De majd azt is jelentsék, hogy rendben találták a gyárakat.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2026. augusztus 04. 09:50
"Gajdos László: Országos ellenőrzés indult az akkucégeknél" AZTAAAA!!!....FANTASZTIKUS! Úgy adják elő mint ha eddig nem ellenőrizték volna.... Mi lenne velünk nélküled Gajdos úr!?:)))
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!