Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt az ország háromnegyedén

A tárcavezető közlése szerint Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban az aszályindex meghaladja a jogszabályban meghatározott hármas határértéket. Emiatt a vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország területének mintegy 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni munkát.

„Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány” – írta bejegyzésében Gajdos László, hozzátéve, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget azért léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat gyorsabban és hatékonyabban hajthassa végre a szükséges beavatkozásokat.