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gajdos lászló magyarország vízhiány aszály

Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt az ország háromnegyedén

2026. július 29. 08:36

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszályhelyzet miatt Gajdos László, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vezetője – jelentette be szerdán Facebook-oldalán.

2026. július 29. 08:36
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A tárcavezető közlése szerint Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban az aszályindex meghaladja a jogszabályban meghatározott hármas határértéket. Emiatt a vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország területének mintegy 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni munkát.

„Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány” – írta bejegyzésében Gajdos László, hozzátéve, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget azért léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat gyorsabban és hatékonyabban hajthassa végre a szükséges beavatkozásokat.

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A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer adatai szerint néhány nappal ezelőtt az ország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály volt. Ebből 59,4 százalékot nagyfokú, 28,4 százalékot közepes, míg 1,5 százalékot súlyos aszály érintett.

A tartós csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a magyarországi folyók és tavak vízszintje. A Duna budapesti vízmércéje kedden rekordközeli alacsony értéket mutatott, ami a hajózást is nehezíti. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét is mérsékelni kellett.

A jelenlegi aszályindex 3,55, ami már a „rendkívüli aszály” kategóriájába tartozik.

Az előrejelzések szerint a következő napokban az index a 4-es értéket is megközelítheti, ami további romlást jelezhet az ország vízháztartási helyzetében.

Nyitókép forrása: Facebook/MetFigyelő

 

 

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Összesen 41 komment

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valkais
2026. július 29. 10:50
Érdemes lenne behivatkozni ezt a szócikket: Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer, a Wikipédián (a linkje nem írható ide) Sajnos, az aszály monitorozására létrehozott és működtetett rendszernek ilyen szép és kifejező hivatalos nevet adtak, ami alapján elég kevesen találnak rá. Sokmindent elmagyaráz, például azt, hogyan számolják az aszályindexet és lehetőséget nyújt arra is, hogy az Olvasó a hozzá (vagy számára érdekes településhez) legközelebbi állomás adatait, akár a múltbelieket is megnézhesse és letölthesse, teljesen ingyen.
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lofejazagyban-2
2026. július 29. 10:48
hát, fostospeti-csicskák, kólásdobozok néha meg kéne állni a jobboldal kiirtásában és kormányozni kéne. Nehezebb, és nem olyan élvezetes nektek.
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cutcopy
2026. július 29. 10:45
A rendkívüli készültség biztos hoz majd csapadékot..
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vezker
2026. július 29. 10:40
És mire lehet rendkívül készülni?
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