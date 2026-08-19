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Tényleg nem lehet jobban és tömörebben összefoglalni: hányinger.
„Hogy van ehhez képe???
Bohózat, ahogy az energiaválságot és a vízhiányt “kezelik”, hazudoznak mindenről, sorra derülnek ki a kampányígéreteikről, hogy egy percig sem gondolták komolyan, konkrétan nem kormányoznak, DE ilyen undorító kommunista húzásokra van erejük, idejük és eszük?!
Vegyük észre végre: nem akarnak jót az országnak, nem akarnak valós problémákat megoldani! Az egyetlen céljuk a megosztás, a hergelés, az uszítás, a vélt és valós ellenfeleik totális megsemmisítése, hogy a jövőbeni politikai küzdelmekben már ne legyen, aki szembesíti őket azzal a kárral, amit a semmittevésükkel és az alkalmatlanságukkal okoztak!
Magyar Péter a bejelentése során elmondta azt is, hogy »a civil szervezetek túlnyomó többsége tisztességes, fontos és nélkülözhetetlen munkát végez.« Tényleg, miniszterelnök úr? Akkor azt árulja már el, mégis miért hergeli ellenük a híveit?!
Tényleg nem lehet jobban és tömörebben összefoglalni: hányinger.”
Nyitókép: Facebook