Ft
Ft
29°C
18°C
Ft
Ft
29°C
18°C
08. 19.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 19.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
energiaválság vízhiány Magyar Péter civil szervezet

Hogy van ehhez képe???

2026. augusztus 19. 09:56

Tényleg nem lehet jobban és tömörebben összefoglalni: hányinger.

2026. augusztus 19. 09:56
Magyar Péter
Szűcs Gábor
Szűcs Gábor
Facebook

„Hogy van ehhez képe???

Bohózat, ahogy az energiaválságot és a vízhiányt “kezelik”, hazudoznak mindenről, sorra derülnek ki a kampányígéreteikről, hogy egy percig sem gondolták komolyan, konkrétan nem kormányoznak, DE ilyen undorító kommunista húzásokra van erejük, idejük és eszük?!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Vegyük észre végre: nem akarnak jót az országnak, nem akarnak valós problémákat megoldani! Az egyetlen céljuk a megosztás, a hergelés, az uszítás, a vélt és valós ellenfeleik totális megsemmisítése, hogy a jövőbeni politikai küzdelmekben már ne legyen, aki szembesíti őket azzal a kárral, amit a semmittevésükkel és az alkalmatlanságukkal okoztak!

Magyar Péter a bejelentése során elmondta azt is, hogy »a civil szervezetek túlnyomó többsége tisztességes, fontos és nélkülözhetetlen munkát végez.« Tényleg, miniszterelnök úr? Akkor azt árulja már el, mégis miért hergeli ellenük a híveit?! 

Tényleg nem lehet jobban és tömörebben összefoglalni: hányinger.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szpt77
2026. augusztus 19. 12:29
Szerintem meg ez a hányinger: Éhezés miatt is történt szexuális bántalmazás egy gyermekotthonban – állapította meg az Orbán-kormány által elrendelt, de titkolt ellenőrzés Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel a gyermekotthonokban egy 2024-es vizsgálatsorozat, amelynek megállapításait korábban nem hozták nyilvánosságra. A kegyelmi botrány 2024-es kirobbanása után az Orbán-kormány átfogó, országos ellenőrzést rendelt el a gyermekotthonokban. A korábban tartott vizsgálati jelentéseket most a Direkt36 perelte ki és hozta nyilvánosságra a Telexen megjelent cikkben. Az 530 bentlakásos intézmény átvilágítását célzó ellenőrzés elrendelését ugyan a kormány – Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára – még nyilvánosan jelentette be, annak eredményéről azonban már nem igazán kommunikáltak. A Direkt36 megkérdezte a volt és a jelenlegi kormányzat felelőseit, hogy milyen lépéseket tettek a problémák megoldására. Rétvári Bence nem reagált. Szégyen és gyalázat!
Válasz erre
0
2
Matek_
2026. augusztus 19. 12:22
A mostani tisza-hívőknek semmi oka sincs büszkének lenni az április 12.-i választási csalásra.
Válasz erre
0
0
Werewolf
2026. augusztus 19. 12:08
Ilyen féreg még nem volt a politikában, pedig mindig azt hittem, hogy Gyurcsánynál nincs lejjebb, de ez sokkal alantasabb. Gyurcsány legalább nem adta el magát, mint jobboldali konzervatív. Mindkettőnek minden szava hazugság. Igazi komcsik. Milyen szülők nevelnek ilyen gyereket? Nem lennék büszke rá…
Válasz erre
5
0
londonbaby
2026. augusztus 19. 12:03
megdöglesz te fostos geci a kurva anyádat !!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!