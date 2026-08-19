Magyar Péter a bejelentése során elmondta azt is, hogy »a civil szervezetek túlnyomó többsége tisztességes, fontos és nélkülözhetetlen munkát végez.« Tényleg, miniszterelnök úr? Akkor azt árulja már el, mégis miért hergeli ellenük a híveit?!

Tényleg nem lehet jobban és tömörebben összefoglalni: hányinger.”