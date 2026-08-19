Ft
Ft
29°C
18°C
Ft
Ft
29°C
18°C
08. 19.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 19.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás tisza párt Melléthei-Barna Márton baka andrás alaptörvény Magyar Péter

Lehet, hogy csak másfél esztendőt kapott a Tisza Párttól Baka András

2026. augusztus 19. 10:59

Legkorábban 2027 végén lehet közvetlenül választott államfője Magyarországnak – árulta el Magyar Péter sógora.

2026. augusztus 19. 10:59
null

A Tisza akkor sem akar politikai függőségi rendszert kialakítani, ha kétharmados parlamenti többséget szerez – mondta Melléthei-Barna Márton, a párt jogász-politikusa a Magyar Hangnak adott interjúban.

A beszélgetésre azt követően került sor, hogy a Tisza Párt politikai motivációi miatt módosítgatta az Alaptörvényt, többek között így kényszerítették lemondásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt, akinek helyére Magyar Péterék Baka Andrást helyezték.

Melléthei-Barna Márton álláspontja szerint a Tisza egyik legfontosabb célja, hogy az állami intézmények politikai befolyástól függetlenül működjenek. Nem azt akarják, hogy az igazságszolgáltatás, az egyetemek vagy más autonóm intézmények a korábbi kormány helyett most a Tiszának próbáljanak megfelelni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

„Nem kell megfelelni. Pont az a célunk, hogy ne megfelelni akarjanak nekünk” – fogalmazott, az eddigi gyakorlatok azonban nem ezt mutatják.

A politikus szerint ez az új, igencsak legitimációs problémákkal küzdő köztársasági elnök, Baka András megválasztásában is megmutatkozik.

A tiszás politikus Bakát autonóm személyiségnek tartja, és természetesnek véli, hogy az államfő bizonyos kérdésekben a Tisza álláspontjával is szembekerülhet.

Az új alkotmányról pedig úgy vélekedett, hogy 2027 őszénél korábban nem készülhet el. Ha az alkotmányozás során a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett döntenek, az új szabályok alapján legalább 90 napnak kellene eltelnie az alkotmány hatálybalépése után a választásig. Így közvetlenül választott államfő legkorábban 2027 végén lehetne Magyarországon.

Eddig tehát biztosan maradhat Baka András pozíciójában; kérdés azonban, kik indulhatnak majd egy esetleges államfőválasztáson. Hiszen a közvetlen választást nem tartja előre eldöntött kérdésnek a tiszás politikus.

Szerinte azt is meg kellene vizsgálni, milyen hatásköröket kapna a közvetlenül megválasztott államfő. Ha ugyanis a jogkörei nem változnának, miközben közvetlen választói felhatalmazást kapna, nagyobb demokratikus legitimitással rendelkezne, mint a miniszterelnök, ami sajátos közjogi helyzetet eredményezhetne.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SyncBaer
2026. augusztus 19. 12:29
Ez a Mellékhelyi-Barna mondja meg, hogy "mitől megy a villamos"? Sógor-koma-jóbarát korszak!
Válasz erre
0
0
fernandvix
2026. augusztus 19. 12:29
pandalalafernandvix 2026. augusztus 19. 12:26 Nem ilyen egyszerű .... Áder két ciklust is kitöltött .... És mi van Schmitt Pállal? Ő kapja vagy nem? Nos?
Válasz erre
0
0
fernandvix
2026. augusztus 19. 12:19
bondavary 2026. augusztus 19. 11:59 Mivel Magyar Péter és rajta keresztül a Tisza Párt sem független Webertől, ezért csak függőségi viszonyokon keresztül tudják teljesíteni azt, amit Weber Magyar Péter feladatának kijelölt. Cserélj chip-et.
Válasz erre
0
1
fernandvix
2026. augusztus 19. 12:18
pandalalasurvivor 2026. augusztus 19. 12:13 • Szerkesztve élete végéig jár neki a KE-i illetmény .... Ahogy Ádernek is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!