Lehet, hogy csak másfél esztendőt kapott a Tisza Párttól Baka András

A Tisza akkor sem akar politikai függőségi rendszert kialakítani, ha kétharmados parlamenti többséget szerez – mondta Melléthei-Barna Márton, a párt jogász-politikusa a Magyar Hangnak adott interjúban.

A beszélgetésre azt követően került sor, hogy a Tisza Párt politikai motivációi miatt módosítgatta az Alaptörvényt, többek között így kényszerítették lemondásra Sulyok Tamás köztársasági elnököt, akinek helyére Magyar Péterék Baka Andrást helyezték.

Melléthei-Barna Márton álláspontja szerint a Tisza egyik legfontosabb célja, hogy az állami intézmények politikai befolyástól függetlenül működjenek. Nem azt akarják, hogy az igazságszolgáltatás, az egyetemek vagy más autonóm intézmények a korábbi kormány helyett most a Tiszának próbáljanak megfelelni.