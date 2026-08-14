A pusztító aszály nem csak az energiatermelésre mért súlyos csapást: az állattenyésztési ágazatot is keményen sújtja

Súlyos válsághelyzet elé állítja az európai állattenyésztőket a kontinenst sújtó rendkívüli aszály, amely miatt a gazdák kénytelenek hónapokkal korábban felélni a téli takarmánytartalékaikat. Az Euractiv beszámolója szerint a kiszáradt legelők, a gyenge terméshozamok és a megugró árak miatt az állattartók kénytelenek csökkenteni az állomány méretét, miközben az egyes tagállamok rendkívüli szabályozási könnyítésekkel igyekeznek menteni a helyzetet.

A hivatalos adatok szerint az Európai Unió földterületeinek mintegy 38 százalékát sújtja aszály, ezen belül a szántóföldek közel 15 százaléka érintett.

A szárazság a mezőgazdaság szinte minden ágát érinti a bor- és olívaolaj-termeléstől kezdve a takarmányozás szempontjából kulcsfontosságú kukorica- és napraforgó-termésig. Franciaországban, az EU egyik legnagyobb kukoricatermelőjénél az idei hozam az 1980-as évek óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet, ami súlyos takarmányhiányt vetít előre.