A pusztító aszály nem csak az energiatermelésre mért súlyos csapást: az állattenyésztési ágazatot is keményen sújtja

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az Európai Unió földterületeinek mintegy 38 százalékát sújtja aszály, ezen belül a szántóföldek közel 15 százaléka érintett.
Súlyos válsághelyzet elé állítja az európai állattenyésztőket a kontinenst sújtó rendkívüli aszály, amely miatt a gazdák kénytelenek hónapokkal korábban felélni a téli takarmánytartalékaikat. Az Euractiv beszámolója szerint a kiszáradt legelők, a gyenge terméshozamok és a megugró árak miatt az állattartók kénytelenek csökkenteni az állomány méretét, miközben az egyes tagállamok rendkívüli szabályozási könnyítésekkel igyekeznek menteni a helyzetet.
A hivatalos adatok szerint az Európai Unió földterületeinek mintegy 38 százalékát sújtja aszály, ezen belül a szántóföldek közel 15 százaléka érintett.
A szárazság a mezőgazdaság szinte minden ágát érinti a bor- és olívaolaj-termeléstől kezdve a takarmányozás szempontjából kulcsfontosságú kukorica- és napraforgó-termésig. Franciaországban, az EU egyik legnagyobb kukoricatermelőjénél az idei hozam az 1980-as évek óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet, ami súlyos takarmányhiányt vetít előre.
Franciaországban a Confédération Paysanne termelői szövetség arra figyelmeztetett, hogy a takarmányveszteség régiónként elérheti a 30-60 százalékot is. A legeltetési területek kiszáradása miatt
a tejtermelők kénytelenek voltak megkezdeni az őszre és télre tartogatott tartalékok felemésztését, ami a nyári tejtermelésben már most 3-4 százalékos visszaesést eredményezett.
A húsmarha-tenyésztők a takarmányhiánytól tartva tömegesen küldik vágóhídra az állataikat, ami tovább csökkenti az amúgy is nyomott húsárakat. Spanyolországban a helyzet hasonlóan drámai: a májusi, 35 fokot is elérő korai hőség miatt a legelők korán kiszáradtak, a gyenge gabona- és szalmatermés pedig az egekbe emelte a takarmányozás költségeit.
A rendkívüli helyzetre a tagállamok eltérő módon reagálnak. Bajorországban a hatóságok a katasztrofális körülményekre való tekintettel enyhítették az ökológiai gazdaságokra vonatkozó uniós szabályokat, engedélyezve számukra a hagyományos takarmányok vásárlását. Írországban a kormány felmérést indított a gazdák körében a téli takarmányszükséglet pontos kiszámítására, hogy ennek fényében döntsenek a további állami támogatásokról.
Luc Vernet, a brüsszeli székhelyű Farm Europe agrárszakmai gondolkodócsoport főtitkára az Euractivnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy
az egymást követő aszályos nyarak miatt az eseti tűzoltás már nem elegendő.
A szakember szerint az Európai Uniónak sürgősen ki kell dolgoznia egy átfogó vészhelyzeti és beruházási tervet, hogy növelje az európai mezőgazdaság ellenállóképességét a klímaváltozással szemben, megakadályozva a szektor tartós lemaradását a globális piacon.
Nyitókép: Pixabay