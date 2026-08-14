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spanyolország euractiv európai unió franciaország aszály

A pusztító aszály nem csak az energiatermelésre mért súlyos csapást: az állattenyésztési ágazatot is keményen sújtja

2026. augusztus 14. 07:31

Az Európai Unió földterületeinek mintegy 38 százalékát sújtja aszály, ezen belül a szántóföldek közel 15 százaléka érintett.

2026. augusztus 14. 07:31
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Súlyos válsághelyzet elé állítja az európai állattenyésztőket a kontinenst sújtó rendkívüli aszály, amely miatt a gazdák kénytelenek hónapokkal korábban felélni a téli takarmánytartalékaikat. Az Euractiv beszámolója szerint a kiszáradt legelők, a gyenge terméshozamok és a megugró árak miatt az állattartók kénytelenek csökkenteni az állomány méretét, miközben az egyes tagállamok rendkívüli szabályozási könnyítésekkel igyekeznek menteni a helyzetet.

A hivatalos adatok szerint az Európai Unió földterületeinek mintegy 38 százalékát sújtja aszály, ezen belül a szántóföldek közel 15 százaléka érintett. 

A szárazság a mezőgazdaság szinte minden ágát érinti a bor- és olívaolaj-termeléstől kezdve a takarmányozás szempontjából kulcsfontosságú kukorica- és napraforgó-termésig. Franciaországban, az EU egyik legnagyobb kukoricatermelőjénél az idei hozam az 1980-as évek óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet, ami súlyos takarmányhiányt vetít előre.

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Franciaországban a Confédération Paysanne termelői szövetség arra figyelmeztetett, hogy a takarmányveszteség régiónként elérheti a 30-60 százalékot is. A legeltetési területek kiszáradása miatt 

a tejtermelők kénytelenek voltak megkezdeni az őszre és télre tartogatott tartalékok felemésztését, ami a nyári tejtermelésben már most 3-4 százalékos visszaesést eredményezett. 

A húsmarha-tenyésztők a takarmányhiánytól tartva tömegesen küldik vágóhídra az állataikat, ami tovább csökkenti az amúgy is nyomott húsárakat. Spanyolországban a helyzet hasonlóan drámai: a májusi, 35 fokot is elérő korai hőség miatt a legelők korán kiszáradtak, a gyenge gabona- és szalmatermés pedig az egekbe emelte a takarmányozás költségeit.

A rendkívüli helyzetre a tagállamok eltérő módon reagálnak. Bajorországban a hatóságok a katasztrofális körülményekre való tekintettel enyhítették az ökológiai gazdaságokra vonatkozó uniós szabályokat, engedélyezve számukra a hagyományos takarmányok vásárlását. Írországban a kormány felmérést indított a gazdák körében a téli takarmányszükséglet pontos kiszámítására, hogy ennek fényében döntsenek a további állami támogatásokról.

Luc Vernet, a brüsszeli székhelyű Farm Europe agrárszakmai gondolkodócsoport főtitkára az Euractivnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy 

az egymást követő aszályos nyarak miatt az eseti tűzoltás már nem elegendő. 

A szakember szerint az Európai Uniónak sürgősen ki kell dolgoznia egy átfogó vészhelyzeti és beruházási tervet, hogy növelje az európai mezőgazdaság ellenállóképességét a klímaváltozással szemben, megakadályozva a szektor tartós lemaradását a globális piacon.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 6 komment

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sanya55-2
2026. augusztus 14. 09:42
Isten nem bottal, M.Péterrel ver
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Öregsas
2026. augusztus 14. 09:11
Ezt valaki magyarázza, hogy mit jelent? " Bajorországban a hatóságok a katasztrofális körülményekre való tekintettel enyhítették az ökológiai gazdaságokra vonatkozó uniós szabályokat, engedélyezve számukra a hagyományos takarmányok vásárlását." Eddig mivel etettek? Mik azok a hagyományos takarmányok, amiket már nem lehet megenni a fritz teheneknek? Csak most, engedéllyel! Őrült világ!!!
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asdhuk78
2026. augusztus 14. 09:00
Majka megmondta, hogy most rendben van minden. Nem is értem miről beszélünk....
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egyszeri
2026. augusztus 14. 08:20
Az EU megoldása a bajokra: Adjunk több pénzt és fegyvert Ukrajnának, meg küldjük haza az igazi, háború elől menekülőket a frontra!
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