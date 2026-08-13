Berendelte Vidnyánszky Attilát Tarr Zoltán, szerinte ki fogják rúgni

Tarr Zoltán valótlan adatközlésekre bukkant az Edda Műveknél

Tájékoztatása szerint 2025 végén százmillió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical - A Kör - országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott tízmillió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására.