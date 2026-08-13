Berendelte Vidnyánszky Attilát Tarr Zoltán, szerinte ki fogják rúgni

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Eldöntött tény a felmentése, állítja a Nemzeti Színház igazgatója.
Az ATV Egyenes beszéd c. műsorának vendége volt Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházrendező a műsorban elárulta: augusztus 14. péntek 9 órára magához rendelte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Vidnyánszky szerint az állami színházakat felügyelő miniszter a menesztésére készül, erről pedig Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára előzetesen már tájékoztatta is.
Az államtitkártól Vidnyánszky állítása szerint azt is megtudta, hogy közös megegyezés keretében válnának meg tőle,
ám jelezte: ezt nem fogja aláírni, és magától sem fog lemondani.
Ha viszont szabályosan felmondanak neki, nincs mit tennie.
Vidnyánszky Attila 2013 óta vezeti a Nemzetit, jelenlegi mandátuma 2028-ig szól.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton