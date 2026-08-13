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nemzeti színház tarr zoltán vidnyánszky attila miniszterelnökség

Berendelte Vidnyánszky Attilát Tarr Zoltán, szerinte ki fogják rúgni

2026. augusztus 13. 21:23

Eldöntött tény a felmentése, állítja a Nemzeti Színház igazgatója.

2026. augusztus 13. 21:23

Az ATV Egyenes beszéd c. műsorának vendége volt Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházrendező a műsorban elárulta: augusztus 14. péntek 9 órára magához rendelte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Vidnyánszky szerint az állami színházakat felügyelő miniszter a menesztésére készül, erről pedig Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára előzetesen már tájékoztatta is.

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Az államtitkártól Vidnyánszky állítása szerint azt is megtudta, hogy közös megegyezés keretében válnának meg tőle,

ám jelezte: ezt nem fogja aláírni, és magától sem fog lemondani.

Ha viszont szabályosan felmondanak neki, nincs mit tennie.  

Vidnyánszky Attila 2013 óta vezeti a Nemzetit, jelenlegi mandátuma 2028-ig szól.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

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Összesen 52 komment

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Sorrend:
remi
2026. augusztus 14. 10:20
Na akkor jöhet vissza a buzirobi a fasztortával.
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yakasin-batu
2026. augusztus 14. 10:17
Berendelni? Minek? Elég egy félmondat a fb-on. Nem hinném... Ostoba, alkalmatlan, semmirekellő, pancser, dilettáns, tróger, lusta, hazaáruló, felelőtlen, léha, komolytalan, meggondolatlan, csapodár, könnyelmű, link, züllött, svihák, megbízhatatlan, kutyaütő tisza banda!
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google-2
2026. augusztus 14. 10:08
Olvasom, hogy egy román filmrendező, Mungiu másodszorra hódította meg Cannes-t, elnyerve az Arany Pálmát, és az egyik román színész mekkora karriert futott be Hollywoodban. Nagy Ervin pedig államtitkár lett és Vidnyánszky sorsáról dönt. A kontraszelektáltak.
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google-2
2026. augusztus 14. 10:04
Le kell rontani a Nemzeti Színházat, abból is európait kell csinálni, legyen belőle is Diszkó tér, esetleg Disznó tér. Nemzetrontók - ő még ráadásul pap is (volt). Mist már csak papol. Akár egy Engels. Vidnyányszkynak hála, no meg a nemzeti kormánynak is, nagyszerű előadásokat hozott ide a MITEM keretében, potom pénzért. Világhírű előadásokat láttunk, nem egymás hátsóját bámulosókat. Köszönjük, Vidnyánszky!
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