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ferencváros ftc Orbán Anita

Megdöbbentő és elfogadhatatlan, ami Zabrzében történt

2026. augusztus 13. 13:52

Határozottan elítélem az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.

2026. augusztus 13. 13:52
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Orbán Anita
Orbán Anita
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„Az imént tettem le a telefont Magyarország krakkói főkonzuljával.
Megdöbbentő és elfogadhatatlan, ami Zabrzében történt. A Ferencváros szurkolóinak egy csoportját támadás érte a mérkőzés előtt, az esetben egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabrzei kórházban tartózkodik.
Határozottan elítélem az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.
A rendőrök igazoltatták az incidensben való részvétellel gyanúsított személyeket. A magyar állampolgárok is kihallgatásra kerültek, közülük senki sem tett feljelentést. A lengyel rendőrök munkáját Magyarországról kivezényelt rendőrök is segítik. A Főkonzulátus folyamatos kapcsolatban van a zabrzei rendőrkapitánysággal és mindkét labdarúgó klubbal.
Az FTC által szervezett két szurkolói busz ma előreláthatóan 17 órakor érkezik a stadionhoz, a főkonzul a helyszínen fogja várni őket. 
A nagykövetség és a Konzuli Szolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, a fejleményeket pedig továbbra is figyelemmel követjük.”

 

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Összesen 97 komment

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elcapo-3
2026. augusztus 14. 10:19
Lófejű HP! Csak ennyi? Egy ejnye -bejnye? Nem kellett vona kiutaznod? Na , veled is csak többen vannak a külügyben te lófejű!
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Werewolf
2026. augusztus 14. 09:47
Amióta Lófej asszony a külügyminiszter, nem tudunk semmiről, hogy mi történik a világban, az eu-ban, mikor mit írtak alá, miről beszéltek a tárgyalásokon, ez nagyon gáz. Abszolút megszűnt a külügyi tevékenység, tájékoztatás. Itt is az volt a legfontosabb, hogy mindenki ki legyen rúgva, a nagykövetek vissza legyenek hívva és mindenhol alkalmatlan emberek legyenek. Látszik a "sok szerencsét" hozzáállás mindenhol.
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formaegy-2
2026. augusztus 14. 09:12
Mit kísérsz te figyelemmel? Utólag hallasz az eseményekről, és nyerítesz róla valamit. Meg kellene szervezni a szurkolók biztonságát nem nyilatkozgatni utólag........... Mit is lehetne mást várni. A szófosásban jó vagy, mint a vezííííííííred, a tetteidben NULLA! Mi is van a magyarok jogaival a szarházi ukránoknál? Ja, hogy megbeszélted amit már a Fidesz is megtett. Mihez is értesz. Nyalni a rühes nyugatiak fenekét, kiszolgálni az idegen szarháziakat, leszarni a magyarokat, M.o.-ot! Pöffeszkedni a vezííííred mellett a parlamentben, és bólogatni amikor szófosása van. Magyarország szégyene.
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2
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gullwing
2026. augusztus 14. 09:10
Sok sikert is kívántál nekik? Kibaszott vén kurva.
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