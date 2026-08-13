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Határozottan elítélem az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.
„Az imént tettem le a telefont Magyarország krakkói főkonzuljával.
Megdöbbentő és elfogadhatatlan, ami Zabrzében történt. A Ferencváros szurkolóinak egy csoportját támadás érte a mérkőzés előtt, az esetben egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabrzei kórházban tartózkodik.
Határozottan elítélem az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.
A rendőrök igazoltatták az incidensben való részvétellel gyanúsított személyeket. A magyar állampolgárok is kihallgatásra kerültek, közülük senki sem tett feljelentést. A lengyel rendőrök munkáját Magyarországról kivezényelt rendőrök is segítik. A Főkonzulátus folyamatos kapcsolatban van a zabrzei rendőrkapitánysággal és mindkét labdarúgó klubbal.
Az FTC által szervezett két szurkolói busz ma előreláthatóan 17 órakor érkezik a stadionhoz, a főkonzul a helyszínen fogja várni őket.
A nagykövetség és a Konzuli Szolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, a fejleményeket pedig továbbra is figyelemmel követjük.”