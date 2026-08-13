Emlékszik még a Fehér Ház szóvivőjére, akit Orbán anno kölcsön akart kérni Trumptól? Távozik posztjáról, ám nem megy messzire

Leavitt a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a visszatérése után a szívében érezte, hogy a két kisgyermeke mellett nem képes azt a folyamatos időt, energiát és figyelmet biztosítani a családjának, amelyet a Fehér Ház szóvivői posztja megkövetelne, ezért hozta meg ezt a keserédes döntést. Donald Trump a Truth Social platformon jelezte, hogy teljes mértékben megérti és tiszteletben tartja a döntést, és az elnöki hivatal történetének egyik legjobb sajtótitkáraként méltatta Leavitt munkáját.

A szóvivő távozásával azonban nem szakad el teljesen a politikától. Az elnök bejelentése szerint