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fehér ház karoline leavitt donald trump választás

Emlékszik még a Fehér Ház szóvivőjére, akit Orbán anno kölcsön akart kérni Trumptól? Távozik posztjáról, ám nem megy messzire

2026. augusztus 13. 07:24

A hónap végén távozik Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.

2026. augusztus 13. 07:24
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Távozik hivatalából a hónap végén Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az Euronews beszámolója szerint a 28 éves Leavitt, aki az amerikai elnöki hivatal történetének legfiatalabb szóvivője volt, családi okok miatt döntött a visszavonulás mellett, a jövőben azonban külső főtanácsadóként segíti majd a novemberi félidős választásokra készülő Republikánus Pártot.

A döntés hátterében személyes okok állnak: 

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a rendkívül lojálisnak ismert szóvivő idén májusban adott életet második gyermekének, és a szülési szabadságáról nemrég tért vissza a Fehér Házba. 

Leavitt a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a visszatérése után a szívében érezte, hogy a két kisgyermeke mellett nem képes azt a folyamatos időt, energiát és figyelmet biztosítani a családjának, amelyet a Fehér Ház szóvivői posztja megkövetelne, ezért hozta meg ezt a keserédes döntést. Donald Trump a Truth Social platformon jelezte, hogy teljes mértékben megérti és tiszteletben tartja a döntést, és az elnöki hivatal történetének egyik legjobb sajtótitkáraként méltatta Leavitt munkáját.

A szóvivő távozásával azonban nem szakad el teljesen a politikától. Az elnök bejelentése szerint 

a hónap végétől Leavitt külső tanácsadóként segíti a munkáját, és befolyásos hangja marad a Republikánus Pártnak, miközben azon dolgoznak, hogy megnyerjék a novemberi félidős kongresszusi választásokat. 

Leavitt szintén megerősítette elkötelezettségét, jelezve, hogy a harca új szakaszba lép, de korántsem ért véget, mivel álláspontja szerint az ország egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe a „szélsőséges” Demokrata Párttal szemben, amely ellen mindenkinek küzdenie kell.

A távozó szóvivő komoly politikai múlttal rendelkezik: Trump első elnöki ciklusa alatt sajtóasszisztensként dolgozott, majd Elise Stefanik republikánus képviselő kommunikációs igazgatója volt. 2022-ben New Hampshire-ben elindult a kongresszusi képviselői helyért is, ahol megnyerte az előválasztást, de a tényleges választáson alulmaradt a demokrata jelölttel szemben. Ezt követően a Trumpot támogató MAGA Inc. nevű szervezet szóvivőjeként dolgozott, mielőtt a 2024-es elnökválasztási kampányban, majd a Fehér Házban kapott volna kulcsszerepet. Utódlásának részleteit az elnöki hivatal egyelőre nem ismertette.

Nyitókép: Karoline Leavitt X-oldala

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
szivar
2026. augusztus 13. 19:08
na most gondoljunk bele a mi harom agynelkuli idiotankra a kormanybol osszehasonlitas vegett. Az eredmeny eleg siralmas
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2
0
szim-patikus
•••
2026. augusztus 13. 18:34 Szerkesztve
A lökhárítós donna begerjesztette Orbáncot? (csak tunnám miből gyütt rá ha neki mindég föláll)
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0
3
Globalfake
2026. augusztus 13. 17:29
én is kölcsönkérhetném egy kicsit? : )
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0
0
lucasko
2026. augusztus 13. 15:49
Miután egy kanadai férfit, Mr. Harrisont érintő kriptotranzakcióban átvertek, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI irányelveit. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független behajtási szakértővel, és bemutattak Mr. Brownnak, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasként írtak le. Először szkeptikus voltam, de a magyarázatai és a strukturált felülvizsgálati folyamata professzionálisnak tűnt, és az ügyem megoldódott. Ha átverés áldozata lettél, felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizd, jogosult vagy-e a visszaszerzésre a Trustwave Cyber Defense-en keresztül. Erre az e-mail címre: [email protected]
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