Emlékszik még a Fehér Ház szóvivőjére, akit Orbán anno kölcsön akart kérni Trumptól? Távozik posztjáról, ám nem megy messzire

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A hónap végén távozik Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
Távozik hivatalából a hónap végén Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az Euronews beszámolója szerint a 28 éves Leavitt, aki az amerikai elnöki hivatal történetének legfiatalabb szóvivője volt, családi okok miatt döntött a visszavonulás mellett, a jövőben azonban külső főtanácsadóként segíti majd a novemberi félidős választásokra készülő Republikánus Pártot.
A döntés hátterében személyes okok állnak:
a rendkívül lojálisnak ismert szóvivő idén májusban adott életet második gyermekének, és a szülési szabadságáról nemrég tért vissza a Fehér Házba.
Leavitt a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a visszatérése után a szívében érezte, hogy a két kisgyermeke mellett nem képes azt a folyamatos időt, energiát és figyelmet biztosítani a családjának, amelyet a Fehér Ház szóvivői posztja megkövetelne, ezért hozta meg ezt a keserédes döntést. Donald Trump a Truth Social platformon jelezte, hogy teljes mértékben megérti és tiszteletben tartja a döntést, és az elnöki hivatal történetének egyik legjobb sajtótitkáraként méltatta Leavitt munkáját.
A szóvivő távozásával azonban nem szakad el teljesen a politikától. Az elnök bejelentése szerint
a hónap végétől Leavitt külső tanácsadóként segíti a munkáját, és befolyásos hangja marad a Republikánus Pártnak, miközben azon dolgoznak, hogy megnyerjék a novemberi félidős kongresszusi választásokat.
Leavitt szintén megerősítette elkötelezettségét, jelezve, hogy a harca új szakaszba lép, de korántsem ért véget, mivel álláspontja szerint az ország egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe a „szélsőséges” Demokrata Párttal szemben, amely ellen mindenkinek küzdenie kell.
A távozó szóvivő komoly politikai múlttal rendelkezik: Trump első elnöki ciklusa alatt sajtóasszisztensként dolgozott, majd Elise Stefanik republikánus képviselő kommunikációs igazgatója volt. 2022-ben New Hampshire-ben elindult a kongresszusi képviselői helyért is, ahol megnyerte az előválasztást, de a tényleges választáson alulmaradt a demokrata jelölttel szemben. Ezt követően a Trumpot támogató MAGA Inc. nevű szervezet szóvivőjeként dolgozott, mielőtt a 2024-es elnökválasztási kampányban, majd a Fehér Házban kapott volna kulcsszerepet. Utódlásának részleteit az elnöki hivatal egyelőre nem ismertette.
Nyitókép: Karoline Leavitt X-oldala