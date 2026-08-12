Bús Balázs börtönbeli életéről beszélt élettársa

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Három hétig nem is beszélhettek egymással, most már egyszer találkozhattak is.
„Bús Balázst letartóztatták, én pedig csak az ügyvédtől tudtam meg, hogy a szegedi Csillag börtönbe vitték” – emlékezett vissza Balogh Mária, a letartóztatott Bús Balázs, Óbuda volt polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke élettársa, aki a DoRzeczy lengyel lapnak adott interjút, amit az Index szemlézett.
Mint Balogh Mária elmondta:
Bús Balázs „egyáltalán nem” számított arra, hogy letartóztatják.
Otthon voltak, amikor reggel 6 órakor kiérkeztek a nyomozók, és átkutatták a lakást. Először hárman jöttek, majd még két nyomozó csatlakozott hozzájuk. Megjelentek az informatikusok is, akik utána még órákig nálunk tartózkodtak.
A börtönben Bús Balázst különleges felügyelet alá helyezték: állítása szerint szigorúan el van szigetelve a többi rabtól, celláját is csak napi egy órára hagyhatja el, amikor kiengedik sétálni az udvarra.
A politikus és élettársa csak három hét után tudott újra beszélni egymással.
Bús most már kapott egy telefont, így hetente 80 percet beszélhetnek, továbbá levelezhetnek is. Élettársa ruhákat, könyveket küldött be neki – elmondása szerint a ruhák megérkeztek, a könyvek nem. Havonta kétszer egy-egy órára találkozhatnak, eddig csak egyszer került erre sor – olvasható az Index összefoglalójában.
Balogh Mária kiemelte, hogy a politikusnak „nagy segítséget nyújt a hite, sokat imádkozik”. Bús Balázs teológiát tanult, de katonai szolgálatot is teljesített, ami állítása szerint segít neki távolságtartóan kezelni az ilyen „kalandokat”, mint a „poloskákkal teli cella, vagy a séta idejének éppen délre időzítése, amikor az árnyékban is 40 fok fölött van a hőmérséklet”. Az élettárs szerint a politikus a poloskacsípések miatt „teljesen összeharapdált karokkal jár”. Leszögezte: Bús Balázs tudja, hogy ártatlan, ezért „minden újabb nehézséget legyőz”.
Fotó: MTI/Kovács Tamás