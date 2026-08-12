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nka börtön Bús Balázs

Bús Balázs börtönbeli életéről beszélt élettársa

2026. augusztus 12. 21:47

Három hétig nem is beszélhettek egymással, most már egyszer találkozhattak is.

2026. augusztus 12. 21:47
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„Bús Balázst letartóztatták, én pedig csak az ügyvédtől tudtam meg, hogy a szegedi Csillag börtönbe vitték” – emlékezett vissza Balogh Mária, a letartóztatott Bús Balázs, Óbuda volt polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke élettársa, aki a DoRzeczy lengyel lapnak adott interjút, amit az Index szemlézett.

Mint Balogh Mária elmondta: 

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Bús Balázs „egyáltalán nem” számított arra, hogy letartóztatják.

Otthon voltak, amikor reggel 6 órakor kiérkeztek a nyomozók, és átkutatták a lakást. Először hárman jöttek, majd még két nyomozó csatlakozott hozzájuk. Megjelentek az informatikusok is, akik utána még órákig nálunk tartózkodtak.

A börtönben Bús Balázst különleges felügyelet alá helyezték: állítása szerint szigorúan el van szigetelve a többi rabtól, celláját is csak napi egy órára hagyhatja el, amikor kiengedik sétálni az udvarra.

A politikus és élettársa csak három hét után tudott újra beszélni egymással. 

Bús most már kapott egy telefont, így hetente 80 percet beszélhetnek, továbbá levelezhetnek is. Élettársa ruhákat, könyveket küldött be neki – elmondása szerint a ruhák megérkeztek, a könyvek nem. Havonta kétszer egy-egy órára találkozhatnak, eddig csak egyszer került erre sor – olvasható az Index összefoglalójában.

Balogh Mária kiemelte, hogy a politikusnak „nagy segítséget nyújt a hite, sokat imádkozik”. Bús Balázs teológiát tanult, de katonai szolgálatot is teljesített, ami állítása szerint segít neki távolságtartóan kezelni az ilyen „kalandokat”, mint a „poloskákkal teli cella, vagy a séta idejének éppen délre időzítése, amikor az árnyékban is 40 fok fölött van a hőmérséklet”. Az élettárs szerint a politikus a poloskacsípések miatt „teljesen összeharapdált karokkal jár”. Leszögezte: Bús Balázs tudja, hogy ártatlan, ezért „minden újabb nehézséget legyőz”.

 

Fotó: MTI/Kovács Tamás

 

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Összesen 104 komment

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orbison
2026. augusztus 14. 04:50
Bús Balázs börtönbeli helyét nem sokára Magyar Péter fogja elfoglalni. Megérdemelten.
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sergent
2026. augusztus 13. 20:53
haxima 2026. augusztus 13. 12:29 Reciprofi A kurva anyádat. Ítélet nem kéne? Tudod, jogállam Buta vagy te fiam, mint a tök. Előzetes fogva tartás ideje max 3 év. Ha ez alatt nem sikerül jogerős ítéletet hozni, ki fogják engedni. Amúgy meg Fapál László vagy Simon Gábor tudna erről mesélni. És mielőtt még agyfaszt kaptok az erőlködéstől közlöm hogy az előzetes bizonyos körülményei rosszabbak mint a fegyház. És előzetesben nincs rablógyilkos vagy bicikli tolvaj. Minden ember egyenlő, egy darab rab a sok közül, azonos körülmények között, azonos bánásmóddal.
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sergent
2026. augusztus 13. 20:45
"a séta idejének éppen délre időzítése, amikor az árnyékban is 40 fok fölött van a hőmérséklet”. Jajj, szegény börtöntöltelék, még megsajnálom.... A séta nem kötelező. Igény szerint napi egy óra. Csakhogy. A börtönben kőkemény elkülönítési szabályok vannak. Vagyis amikor egyetlen sétaudvaron 8-10 csoportot kell "sétáltatni" - mert a többség igényli - akkor bizony minden percet ki kell használni, és hát van akinek a déli időpont jut. Amúgy meg nem szálloda az, meg nem is kívánságműsor. A vacsoránál sem kérdezik meg hogy paprikás krumpli kell vagy babfőzelék, ha egyszer káposztás tészta van.
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zabszem
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2026. augusztus 13. 15:52 Szerkesztve
A vicc, hogy nincs is elítélve.... Emlékszünk, hogy Ilaria Salist és azt kripli Maja T.-t, akik konkrétan terroristák és embereket ütlegeltek, szervezetten, feszítővasakkal konkrétan Budapesten, a Gyoskocsiutcában tartották előzetesben!!!!! És milyen felháborodás volt!. Meg, hogy milyen körülmények között van tartva, "szociális izolációban"... Na, ez a durva! Baszki, azokat nem vitték a szegedi Csillagba!!!
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