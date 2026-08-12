Bús Balázs börtönbeli életéről beszélt élettársa

Otthon voltak, amikor reggel 6 órakor kiérkeztek a nyomozók, és átkutatták a lakást. Először hárman jöttek, majd még két nyomozó csatlakozott hozzájuk. Megjelentek az informatikusok is, akik utána még órákig nálunk tartózkodtak.

A börtönben Bús Balázst különleges felügyelet alá helyezték: állítása szerint szigorúan el van szigetelve a többi rabtól, celláját is csak napi egy órára hagyhatja el, amikor kiengedik sétálni az udvarra.