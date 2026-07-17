Őrizetbe vett influenszerek, letartóztatott politikusok: felpörögtek a hatósági intézkedések

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Az utóbbi hetekben látványosan felpörögtek a hatósági intézkedések: jobboldali influenszereket vittek el és hallgattak ki, több jelenlegi és volt polgármestert, országgyűlési képviselőt és állami vezetőt letartóztattak. A hatóságok kommunikációja ellentmondásos.
Csak kapkodjuk a fejünket az utóbbi hetek hatósági lépéseit látva. A rendőrök őrizetbe vettek két influenszert, majd szabadon engedték őket. Rosszabbul jártak azok a jelenlegi és egykori kerületi polgármesterek, országgyűlési képviselők és állami tisztségviselők, akiket le is tartóztattak. Ezeket az ügyeket semmiképpen nem szabad összekeverni, de a választás óta látható rendőrségi aktivizmus kérdéseket vet fel.
A hatóságok fellépése a politikát is megmozgatta. Bár a Fidesz által múlt csütörtökre meghirdetett demonstráció a Sándor-palota előtt eredetileg az alaptörvény-módosításról szólt, Szakács István influenszer őrizetbe vétele és terrorcselekmény előkészítésével való meggyanúsítása részben átrajzolta a tüntetés mondandóját is.
Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a Sándor-palota előtt azt mondta, hogy bárkit elvezethetnek, akár a semmiért is.
Úgy fogalmazott, hogy visszatért a csengőfrász időszaka.
Utána Szakács István lépett színpadra, s elmondta: felbecsülhetetlen a szeretet, amit az emberektől kap. Beszámolt arról, hogy szerdán rendőrök vitték el egy Facebook-bejegyzése miatt. A hatóság emberei módszeresen átkutatták a házukat, és felkeltették a gyerekeiket is. Ezen a ponton a közönség „Mocskos Tisza!” skandálásban tört ki. Szakács István leszögezte, hogy kiállnak a demokrácia és a szabadság mellett, és nem vesz vissza a tartalmaiból.
A Szakács István elleni házkutatásra és őrizetbe vételére „egy facebookos mondata miatt került sor, ami egy háborgó kifakadás pusztán: »ha Orbán Viktort lecsukják, akkor mi ott fel fogjuk harapni a börtön ajtaját, és akkor kiszabadítjuk«” – írta közösségi oldalán Pokol Béla. Az egykori alkotmánybíró szerint semmiféle szervezkedés nem merült fel korábban, és Orbán Viktor letartóztatása sem, így
az ügyészséggel egyeztetett rendőrségi akció az „egész ellenzéki értelmiséget megfélemlítő közjáték” volt.
Súlya a szabad viták és véleménynyilvánítás terén beláthatatlan, a házkutatási utasítást kiadó rendőri vezető és az azt jóváhagyó ügyész esetében pedig hivatali hatalommal való visszaélés valósulhatott meg – állította bejegyzésében a jogász. Hozzátette: feljelentést a rendőrségnél és az ügyészségnél, azaz az elkövetőnél kell tenni, de nem bízhatnak az ellenük meginduló büntetőeljárásban. Pokol Béla adott egy tippet a Fidesz által alapított Védvonalnak is, szerinte Szakács István nevében pótmagánváddal talán mozgásba hozható az elkövetők elleni eljárás. A hivatali hatalommal való visszaélés kimondása és akár egy jelképes büntetés kiszabása a parancsot kiadó rendőri vezető és ügyész ellen meggondolásra késztetheti a kollégáikat a jövőben, hisz rámehet a karrierjük a politikai vezetés sugalmazásának szolgai követésére – írta Pokol Béla. Hangsúlyozta, hogy az ügy az egész szabad politikai vita kereteit érinti, és annál semmi nem lehet fontosabb.
Szakács István négy órát töltött a győri rendőrkapitányságon. A rendőrök közölték vele, hogy bejegyzése alapján terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítható. Szakács egyeztetett az ügyvéddel, akit a Védvonal szerzett neki, majd azt mondta, hogy különösen bizakodó. Szavai szerint védője is úgy véli, hogy
nem áll meg a vád, látszik, hogy rendőri túlkapás történt, és az is valószínű, hogy utasításra.
Az ügyben finoman szólva nem konzekvens a hatóságok kommunikációja. A Belügyminisztérium közleményben tájékoztatta az MTI-t Szakács István ügyéről. A sajtóban július 8-án megjelent hírekkel kapcsolatban azt írta: „tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozó hatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre”. Közlésük szerint a hatóságok önállóan, a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Az ügyészség később cáfolta a Belügyminisztérium által közölteket, mert állítása szerint vele nem egyeztettek az ügyben.
A Hír TV érdeklődésére Magyar Éva kormányszóvivő érdemi válasz helyett a Belügyminisztériumhoz irányította a két állami szerv ellentmondásos kijelentéseire rákérdező újságírót. A televízió riportere egy másik kormányszóvivőt, Köböl Anitát is kérdezte az ügyről, aki először azt mondta, hogy a Belügyminisztérium álláspontját tudja megerősíteni, majd azt kérte, várják meg a nyomozás végét.
Emlékezetes, hogy nemrégiben Bede Zsoltot, a Vadhajtások blog tulajdonosát is elvitték a rend-őrök. Házkutatást tartottak nála, majd öt és fél órán át kihallgatták. Bede elmondta: az akció hátterében Pottyondy Edina személyes adattal való visszaélés miatt tett feljelentése áll egy állítólagos cikk kapcsán, amely Bede gyermekének egészségügyi státuszát érintette. A vlogger és jogi képviselője, Gaudi-Nagy Tamás szerint a nyomozók súlyos jogsértéseket követtek el, többek között korlátozták a védelemhez való jogot, és jogellenesen tartották vissza Bede tizenhat éves fiát, akinek a telefonját és a laptopját is lefoglalták. Az ügyvéd az eset miatt hivatali visszaélés és jogellenes fogvatartás gyanújával tesz feljelentést.
Más területen is jól látható a hatóságok aktivizmusa. Június elején a Központi Nyomozó Főügyészség nagyszabású akciót hajtott végre egy budapesti önkormányzatokat érintő korrupciós nyomozásban. Az ügy nem egy párthoz kapcsolódik: az eljárás érintettjei egykori és mostani fideszes, szocialista, valamint egyéb politikai kötődésű önkormányzati vezetők és vállalkozók.
A nyomozás középpontjában egy parkfenntartási és zöldterület-kezelési vállalkozói kör áll.
Az ügyészség gyanúja szerint ez a hálózat hosszú éveken keresztül korrupciós pénzt fizetett azért, hogy megtarthassa önkormányzati szerződéseit, illetve kedvező döntéseket érjen el a közbeszerzések és a szerződések során. A gyanú szerint a rendszer több önkormányzati cikluson és politikai váltáson átívelt.
A bíróság június 4-én első fokon elrendelte több gyanúsított, köztük Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Láng Zsolt, Budapest II. kerületének korábbi fideszes polgármestere és Őrsi Gergely jelenlegi polgármester letartóztatását. Az ügyészség közlése szerint a vállalkozói kör éveken át vesztegetési pénzeket fizethetett önkormányzati döntéshozóknak, és a korrupciós kifizetések összege akár a kétmilliárd forintot is meghaladhatta. Molnár Zsolt esetében a nyilvánosságra kerülő információk szerint befolyással üzérkedés gyanúja is felmerült. Védője ezt vitatta, és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen.
A nyomozás állása szerint ugyanazon vállalkozói kör különböző időszakokban a korábbi és a későbbi önkormányzati vezetéssel is fenntarthatta kapcsolatait. Az ügyészség szerint ez arra utalhat, hogy nem elszigetelt esetekről, hanem hosszabb idő alatt kialakult korrupciós mechanizmusról lehet szó, ezt azonban csak a bizonyítási eljárás végén lehet majd jogilag megállapítani. Az érintett politikusok nem ismerték el a terhükre rótt cselekményeket.
Őrsi Gergely ügyvédjén keresztül közzétett nyilatkozatában felháborítónak nevezte a letartóztatását, szerinte azt elsősorban más gyanúsítottak vallomásaira alapozták. Molnár Zsolt védője szintén vitatta mind a gyanúsítás, mind a letartóztatás megalapozottságát, és fellebbezést jelentett be. A bíróság később október 4-éig meghosszabbította a fenti személyek letartóztatását.
Ezzel párhuzamosan zajlott a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő büntetőeljárás is. A nyomozás középpontjában egy több mint 17 milliárd forint értékű támogatási keret odaítélése áll, amelynek kapcsán az adóhatóság és az ügyészség szerint súlyosan megsértették a jogszabályokat és a belső szabályzatot. A nyomozás azt követően gyorsult fel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nagy volumenű adatgyűjtést, házkutatást és elektronikus adathordozók lefoglalását hajtotta végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz kapcsolódó szervezeteknél, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK). A hatóságok jelentős mennyiségű dokumentumot és elektronikus adatot elemeztek, illetve számos tanút kihallgattak.
A nyomozás gyanúja szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 decemberétől a testület jogszabályban meghatározott hatáskörét túllépve döntött támogatásokról, s a döntéshozatal során több törvényi és belső szabályt is megsérthetett. Az ügyészség szerint összesen 1079 támogatási döntés született, amelynek együttes értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. A hatóság álláspontja szerint ezzel különösen jelentős vagyoni hátrány keletkezhetett.
Június 23-án a NAV hat személyt vett őrizetbe, majd az ügyészség indítványozta valamennyiük letartóztatását. Két nappal később a Kecskeméti Járásbíróság első fokon egy hónapra elrendelte mind a hat gyanúsított letartóztatását. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek, így az akkor még nem volt jogerős.
Az érintettek között van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Óbuda volt fideszes polgármestere; Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének korábbi fideszes polgármestere, aki a vizsgált időszakban tanácsadóként dolgozott, valamint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát vezette; a kollégium további két tagja; az NKTK főigazgatója; valamint az intézmény kabinetvezetője.
Az ügyészség valamennyi gyanúsítottat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítja. A nyomozó hatóság szerint a támogatási döntések során nem egyszerű adminisztratív hibák történhettek, hanem tudatosan olyan döntéshozatali mechanizmus alakult ki, amely túllépte a jogszabályi felhatalmazást. A nyomozás azt vizsgálja, hogy a támogatások odaítélése megfelelt-e az NKA működését szabályozó előírásoknak, illetve keletkezett-e tényleges vagyoni hátránya az államnak. A nyomozás során előkerülő belső kommunikáció alapján több sajtóorgánum arról számolt be, hogy egyes szereplők saját szlengkifejezéseket használtak a támogatási keretekre és a kedvezményezettekre.
Bús Balázs visszautasította a gyanúsítást. A bírósági döntés után azt nyilatkozta, szerinte
a letartóztatás politikai indíttatású és jogszerűtlen, állítása szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el.
Közölte, hogy vallomást tett, és együttműködik a hatóságokkal. Védője szintén úgy nyilatkozott, hogy súlyosan törvénysértőnek tartják a letartóztatást, ezért fellebbeztek a döntés ellen. A többi gyanúsított szintén jogorvoslattal élt a letartóztatás ellen, és vitatja az ügyészség álláspontját. Egyelőre kevés részletes nyilatkozatuk vált nyilvánossá.
A NAV és az ügyészség folytatja az elektronikus bizonyítékok, a támogatási dokumentáció és a pénzügyi folyamatok elemzését. További tanúk kihallgatása és újabb szakértői vizsgálatok is várhatók. A nyomozás lezárását követően az ügyészség dönt arról, hogy emel-e vádat a gyanúsítottakkal szemben. Ha vádat emel, azt várhatóan hosszabb bírósági eljárás követi, amelyben részletesen vizsgálják majd, hogy valóban megvalósult-e a hűtlen kezelés, illetve személy szerint kit milyen büntetőjogi felelősség terhel. Az ügy jelenlegi szakaszában ezért csak a gyanúsítások és a nyilvánosságra került hatósági állítások tekinthetők ismert ténynek.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor