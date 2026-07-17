Őrizetbe vett influenszerek, letartóztatott politikusok: felpörögtek a hatósági intézkedések

A 17 milliárdos döntés után nyomoznak

Ezzel párhuzamosan zajlott a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő büntetőeljárás is. A nyomozás középpontjában egy több mint 17 milliárd forint értékű támogatási keret odaítélése áll, amelynek kapcsán az adóhatóság és az ügyészség szerint súlyosan megsértették a jogszabályokat és a belső szabályzatot. A nyomozás azt követően gyorsult fel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nagy volumenű adatgyűjtést, házkutatást és elektronikus adathordozók lefoglalását hajtotta végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz kapcsolódó szervezeteknél, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK). A hatóságok jelentős mennyiségű dokumentumot és elektronikus adatot elemeztek, illetve számos tanút kihallgattak.

A nyomozás gyanúja szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 decemberétől a testület jogszabályban meghatározott hatáskörét túllépve döntött támogatásokról, s a döntéshozatal során több törvényi és belső szabályt is megsérthetett. Az ügyészség szerint összesen 1079 támogatási döntés született, amelynek együttes értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. A hatóság álláspontja szerint ezzel különösen jelentős vagyoni hátrány keletkezhetett.

Június 23-án a NAV hat személyt vett őrizetbe, majd az ügyészség indítványozta valamennyiük letartóztatását. Két nappal később a Kecskeméti Járásbíróság első fokon egy hónapra elrendelte mind a hat gyanúsított letartóztatását. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek, így az akkor még nem volt jogerős.

Bús Balázs

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az érintettek között van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Óbuda volt fideszes polgármestere; Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének korábbi fideszes polgármestere, aki a vizsgált időszakban tanácsadóként dolgozott, valamint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát vezette; a kollégium további két tagja; az NKTK főigazgatója; valamint az intézmény kabinetvezetője.

Az ügyészség valamennyi gyanúsítottat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítja. A nyomozó hatóság szerint a támogatási döntések során nem egyszerű adminisztratív hibák történhettek, hanem tudatosan olyan döntéshozatali mechanizmus alakult ki, amely túllépte a jogszabályi felhatalmazást. A nyomozás azt vizsgálja, hogy a támogatások odaítélése megfelelt-e az NKA működését szabályozó előírásoknak, illetve keletkezett-e tényleges vagyoni hátránya az államnak. A nyomozás során előkerülő belső kommunikáció alapján több sajtóorgánum arról számolt be, hogy egyes szereplők saját szlengkifejezéseket használtak a támogatási keretekre és a kedvezményezettekre.

Fotó: Földházi Árpád

Bús Balázs visszautasította a gyanúsítást. A bírósági döntés után azt nyilatkozta, szerinte

a letartóztatás politikai indíttatású és jogszerűtlen, állítása szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el.

Közölte, hogy vallomást tett, és együttműködik a hatóságokkal. Védője szintén úgy nyilatkozott, hogy súlyosan törvénysértőnek tartják a letartóztatást, ezért fellebbeztek a döntés ellen. A többi gyanúsított szintén jogorvoslattal élt a letartóztatás ellen, és vitatja az ügyészség álláspontját. Egyelőre kevés részletes nyilatkozatuk vált nyilvánossá.

A NAV és az ügyészség folytatja az elektronikus bizonyítékok, a támogatási dokumentáció és a pénzügyi folyamatok elemzését. További tanúk kihallgatása és újabb szakértői vizsgálatok is várhatók. A nyomozás lezárását követően az ügyészség dönt arról, hogy emel-e vádat a gyanúsítottakkal szemben. Ha vádat emel, azt várhatóan hosszabb bírósági eljárás követi, amelyben részletesen vizsgálják majd, hogy valóban megvalósult-e a hűtlen kezelés, illetve személy szerint kit milyen büntetőjogi felelősség terhel. Az ügy jelenlegi szakaszában ezért csak a gyanúsítások és a nyilvánosságra került hatósági állítások tekinthetők ismert ténynek.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor