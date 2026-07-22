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bóka jános nagy gábor bálint fidesz Magyar Péter ügyészség

Bóka János: Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség

2026. július 22. 16:06

A Fidesz frakcióvezetőjre szerint Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik.

2026. július 22. 16:06
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Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség a legfőbb ügyész lemondása után – reagált a Fidesz frakcióvezetője Nagy Gábor Bálint lemondására. Bóka Máté  úgy fogalmazott, 

nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik. A legfőbb ügyész lemondását követően az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter önkényével szemben a Fidesz ellenállást hirdetett. Fontos, hogy minél többen hallassuk a hangunkat az épülő önkénnyel szemben

Az ellenzéki politikus szerint a legfőbb ügyész lemondására Magyar Péter miniszterelnök „sorozatos, nyílt politikai fenyegetéseit követően került sor”, és Nagy Gábor Bálint lemondása „tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben”. Bóka János hozzátette:

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 nem véletlen, hogy a legfőbb ügyész lemondására az adatlopási botrány másnapján került sor, amikor is az ügyészség lefoglalta a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz teljes szerverállományát.

A frakcióvezető ezzel arra utalt, hogy kedden az ügyészség nyomozati cselekményeket hajtott végre a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán a Fidesz szerverközpontjában.

Amint azt a Mandiner is megírta, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán nyújtotta be lemondását. Indoklása szerint nem kíván tovább részese lenni annak, hogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé váljon. A leköszönő legfőbb ügyész azt kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg.

Nyitókép: Fotó: MTI / Illyés Tibor

 

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Összesen 46 komment

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fintaj-2
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2026. július 22. 18:37 Szerkesztve
A legfőbb ügyész azért mondott le, mert már nem tudta felügyelni a szervezetet. Valószínűleg az alárendelt szervezet részei már önjáróak lettek, a Tisza kiszolgálására kezdtek el dolgozni! Az intézményi bizalom erodálásának nem Ő volt az oka, és a bizalom a távozásával nem fog helyreállni, sőt tovább erodálódik!
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1
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dundi-fan
2026. július 22. 18:23
@pollip Mármint ott várod el, hogy reagáljak gusztustalan “nem fideszes” kommentekre, ahol a fideszes haverjaid naponta küldenek el a kurva anyámba, és írogatják a legkülönbözőbb sértéseket, nem egyszer halálosan megfenyegetve? Te valami másik kávéházba ültél be jóbarát…
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1
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nyugalom
2026. július 22. 18:14
A VEKE rajuk húzta a vizes lepedőt, Magyar Nemzet cikke!
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bszakonyi
2026. július 22. 17:53
Mindig ez a - hat, - het. Nem igaz, hogy senki sem mer határozottan fogalmazni. Ha az ügyészség lefoglalja egy ellenzéki párt adatbázisát, akkor az politikai irányítás alá került. PONT. A legfőbb ügyésznek ezt kellett volna megakadályozni, de nem tette tehát kollaboráns. Egyébként 15 ügyet tudok megemlíteni, amikor az ügyészségnek lépnie kellett volna, de elmulasztotta a kötelességét. Itt a hála..... Repülj!
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