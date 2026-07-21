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szegedi tudományegyetem bóka jános gulyás gergely fidesz frakcióvezető orbán viktor

Felszállt a fehér füst, megvan a Fidesz új frakcióvezetője

2026. július 21. 18:13

Orbán Viktor közölte a hírt.

2026. július 21. 18:13
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„Habemus Bókam” – közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

 

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A bejegyzés arra utal, hogy Gulyás Gergely megüresedő frakcióvezetői helyére Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter, jelenlegi országgyűlési képviselő és Fidesz-alelnök érkezik.

Később Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Távirati Irodának megerősítette: 

Orbán Viktor pártelnök – a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt.

Mint ismert, Gulyás Gergely az Alaptörvény tizenhetedik módosításának elfogadását követően mondott le a frakcióvezetői pozícióról, miután az országgyűlési képviselők hivatali idejének 12 évben való maximálása révén a Tisza őt is kizárta a következő országgyűlési választásról.

Bóka János 2001-ben szerezte jogászdiplomáját a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2013-ban ugyanott szerezte PhD fokozatát. Pályájának különlegessége, hogy 2004-2009 között, a magyar EU-csatlakozás utáni első európai parlamenti ciklusban Szent-Iványi István SZDSZ-es EP-képviselő asszisztenseként dolgozott. Ezt követően a bírósági és egyetemi jogászvilágban dolgozott, s 2018-ban lépett be a politikába a Varga Judit vezette Igazságügyi Minisztérium uniós igazságügyi együttműködésért felelős államtitkáraként. 2021-2022 között a Miniszterelnöki Kormányirodán, majd ismét az IM-ben lett európai uniós ügyekért felelős államtitkár, 2022-től a miniszterelnököt az Európai Tanács csúcstalálkozóin serpaként segítette, s 2023-tól a 2026-os kormányváltásig európai uniós ügyekért felelős miniszterként dolgozott.

Lapunknak a választás után adott címlapos nagyinterjújában Bóka kiemelte:

a legnehezebb feladatot, a Fidesztől elfordult, Európa-párti polgári középosztály megszólítását bízta rá Orbán Viktor.

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Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
kisskiss-7
2026. július 21. 18:50
🍓 H​​e​​​l​y​i​​​ ​​c​​​s​​​a​​j​ok ​​​szexre ​​m​á​​r​​​a​:​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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falcatus-2
2026. július 21. 18:49
"a legnehezebb feladatot, a Fidesztől elfordult, Európa-párti polgári középosztály megszólítását bízta rá Orbán Viktor...." Az baj, ha ezt a "Fidesztől elfordult polgári középosztály" marhaságot elhiszik
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reciprofi
2026. július 21. 18:48
Ez egyfajta "ki a második leghitványabb figura a sorban" verseny? A gyáván megfutamodott Orbán kijelöli az illetőt, akin helyette verik le a balhét. Igazi bátor vezér.
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johannluipigus
2026. július 21. 18:44
Remélem, legalább annyira gátlástalan mint poloska..
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