Felszállt a fehér füst, megvan a Fidesz új frakcióvezetője

Mint ismert, Gulyás Gergely az Alaptörvény tizenhetedik módosításának elfogadását követően mondott le a frakcióvezetői pozícióról, miután az országgyűlési képviselők hivatali idejének 12 évben való maximálása révén a Tisza őt is kizárta a következő országgyűlési választásról.

Bóka János 2001-ben szerezte jogászdiplomáját a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2013-ban ugyanott szerezte PhD fokozatát. Pályájának különlegessége, hogy 2004-2009 között, a magyar EU-csatlakozás utáni első európai parlamenti ciklusban Szent-Iványi István SZDSZ-es EP-képviselő asszisztenseként dolgozott. Ezt követően a bírósági és egyetemi jogászvilágban dolgozott, s 2018-ban lépett be a politikába a Varga Judit vezette Igazságügyi Minisztérium uniós igazságügyi együttműködésért felelős államtitkáraként. 2021-2022 között a Miniszterelnöki Kormányirodán, majd ismét az IM-ben lett európai uniós ügyekért felelős államtitkár, 2022-től a miniszterelnököt az Európai Tanács csúcstalálkozóin serpaként segítette, s 2023-tól a 2026-os kormányváltásig európai uniós ügyekért felelős miniszterként dolgozott.

Lapunknak a választás után adott címlapos nagyinterjújában Bóka kiemelte: