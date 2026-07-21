Felszállt a fehér füst, megvan a Fidesz új frakcióvezetője

Orbán Viktor rám bízta a legnehezebb feladatot – Bóka János a Mandinernek
A Fidesz újonnan megválasztott alelnökével az európai uniós pénzekről, a vitnyéd-csermajori nem létező migránstáborról és a polgárság visszaszerzéséről is beszélgettünk.
Orbán Viktor közölte a hírt.
„Habemus Bókam” – közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke.
A bejegyzés arra utal, hogy Gulyás Gergely megüresedő frakcióvezetői helyére Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter, jelenlegi országgyűlési képviselő és Fidesz-alelnök érkezik.
Később Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Távirati Irodának megerősítette:
Orbán Viktor pártelnök – a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt.
Mint ismert, Gulyás Gergely az Alaptörvény tizenhetedik módosításának elfogadását követően mondott le a frakcióvezetői pozícióról, miután az országgyűlési képviselők hivatali idejének 12 évben való maximálása révén a Tisza őt is kizárta a következő országgyűlési választásról.
Bóka János 2001-ben szerezte jogászdiplomáját a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2013-ban ugyanott szerezte PhD fokozatát. Pályájának különlegessége, hogy 2004-2009 között, a magyar EU-csatlakozás utáni első európai parlamenti ciklusban Szent-Iványi István SZDSZ-es EP-képviselő asszisztenseként dolgozott. Ezt követően a bírósági és egyetemi jogászvilágban dolgozott, s 2018-ban lépett be a politikába a Varga Judit vezette Igazságügyi Minisztérium uniós igazságügyi együttműködésért felelős államtitkáraként. 2021-2022 között a Miniszterelnöki Kormányirodán, majd ismét az IM-ben lett európai uniós ügyekért felelős államtitkár, 2022-től a miniszterelnököt az Európai Tanács csúcstalálkozóin serpaként segítette, s 2023-tól a 2026-os kormányváltásig európai uniós ügyekért felelős miniszterként dolgozott.
Lapunknak a választás után adott címlapos nagyinterjújában Bóka kiemelte:
a legnehezebb feladatot, a Fidesztől elfordult, Európa-párti polgári középosztály megszólítását bízta rá Orbán Viktor.
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A Fidesz újonnan megválasztott alelnökével az európai uniós pénzekről, a vitnyéd-csermajori nem létező migránstáborról és a polgárság visszaszerzéséről is beszélgettünk.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner