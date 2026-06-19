Orbán Viktor rám bízta a legnehezebb feladatot – Bóka János a Mandinernek

Semmilyen migránstábor nem működött tehát Vitnyéden.

De a valódi kérdés az, hogy lesz-e Vitnyéden vagy máshol a jövőben migránstábor. Erre viszont az előző kormány nem tud választ adni, csak a jelenlegi. Várjuk a válaszát.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kinek a beszéde tetszett a legjobban a Fidesz­kongresszuson? Van két kitételem: önmagára úriember nem szavaz, és Orbán Viktoré sem játszik.

Stumpf István és Hidvéghi Balázs beszédének bizonyos elemei nagyon tetszettek, szimpatikus volt Gyopáros Alpár beszédének tónusa, hangütése is. Navracsics Tibor beszédéből a polgári öntudatra és a polgári autonómiára vonatkozó részeket emelném ki, ami orientációként lebegne egy ideális Frankenstein-beszéd fölött.

A kongresszusi delegáltak kiemelték a korrupciós vádakat. Hogyan tudja lerázni a magáról a Fidesz e vádakat?

A kongresszuson elhangzott egy beszéd Gyurákovics Andreától, a párt ferencvárosi elnökétől, amelynek az volt a lényege, hogy ha egy kutya bemegy az erdőbe, akkor rátapadnak a kullancsok, és ezeknek a kullancsoknak a jelentős része magától távozik, ha a kutya kijön az erdőből. Szerintem a korrupciós teherhez kapcsolódó személyek jelentős része a spontán tisztulási folyamatban amúgy is el fog tőlünk távolodni, mert

ahogy mi távolodunk a zsírosbödöntől, úgy távolodnak tőlünk azok, akik alapvetően a zsírosbödön miatt vannak itt.

Tény azonban, a választási vereségünkben nem elhanyagolható szerepet játszott az, hogy a választók milyen korrupciós percepciót alakítottak ki a kormányról. Ezekre nem mindig volt hatékony válaszunk. Ráadásul a kongresszuson nem volt teljes körű szembenézés, illetve a politikai közösségünk jelentős része szerint sem volt elég határozott és egyértelmű. Ahogy az újraválasztott pártelnök mondta, őszre kell csatarendbe állnia a politikai közösségnek és a pártnak az új struktúrában, addigra ezt a munkát is el kell végezni, különben hitelességi problémaként ott fog lógni a fejünk fölött.

Lehet egyébként Orbán Viktorral megújulni?

Orbán Viktor a politikai közösség egyértelmű integrálóereje. Nélküle vagy az ő ellenében semmilyen megújulási folyamat nem képzelhető el, mert az a közösség szétesését jelentené.

Orbán Viktor maga is nagy megújuló, nagy visszatérő, ha a megújulásban és egy következő választáson a siker esélyével induló politikai közösségben gondolkodunk, akkor az ő politikai feltámadással kapcsolatos képességei értéket, nem pedig terhet jelentenek.

Vagyis 2030-ban is Orbán Viktor lesz a Fidesz miniszterelnök-jelöltje?

Maga Orbán Viktor mondta azt a kongresszuson, hogy a megbízás egy évre szól, és arra terjed ki, hogy ő mint a politikai közösségünk integráló személyisége a Fideszen belüli nemzedékváltást elősegítse és levezényelje. Azt, hogy ki lesz a Fidesz vezetője vagy miniszterelnök-jelöltje a következő választáson, ennek a nemzedékváltásnak a természete és a sikere fogja megmutatni.

A kormány eurót akar, meg Európai Ügyészséget. Mindkét szándék népszerűnek látszik, mit szól hozzájuk?

Az euróval kapcsolatban megengedő vagyok. Úgy gondolom, az unióba való belépésünkkel az eurózónához való csatlakozásunk távlati kötelezettségvállalását mind jogi, mind politikai értelemben megtettük. Az viszont szakpolitikai mérlegelés tárgyát képezi, hogy mikor és milyen feltételekkel valósuljon meg. Ez nem népszerűségi vagy ideológiai kérdés. Az eurózónához utólag csatlakozó tagállamoknak körülbelül a fele közép- és hosszú távon jól járt, a másik fele pedig rosszul. Utóbbiak nem a megfelelő időpontban, nem a megfelelő előkészületekkel és nem a megfelelő feltételek mellett vezették be a közös valutát. Az euró­zónához csatlakozás kedvező hatásai gyakorlatilag azonnal jelentkeznek, a negatív hatásai pedig késleltetve – viszont utóbbiak képesek évtizedes stagnálási pályára állítani gazdaságokat, mint ahogyan láttuk több esetben is. Egy felelősen gondolkodó kormány a közép- és hosszú távú hatásokat is vizsgálja, nem csak a rövid távú politikai előnyöket. Az Európai Ügyészség tekintetében szkeptikusabb vagyok: az ügyészségnek az uniós és a tagállami források védelme szempontjából semmilyen hozzáadott értékét nem látom a jól működő nemzeti rendszerekhez képest.

Fotó: Földházi Árpád

Miben bízik, egy–három éves távlatban milyen pontokon gondolhatják úgy az emberek, hogy mégiscsak jobban jártak volna önökkel?

Ha a Tisza folytatja azt a tendenciát, hogy egyrészt az uniós forrásokhoz való hozzáférés, másrészt az általános igazodási kényszer miatt a gazdaságpolitika kulcsfontosságú elemeinek alakítását átengedi az Európai Bizottságnak, abból az adó-, a nyugdíj- és a társadalombiztosítási rendszer, valamint az energiapolitika alapvető átalakítása következik. Ennek terhei és előnyei aránytalanul oszlanak majd el a magyarok között: előbbieket sokan fogják viselni, s ez érzékeny változás lesz, az utóbbiakat pedig lényegesen kevesebben élvezik majd. Az előnyöket élvezők jelentős része nem Magyarországhoz köthető gazdasági szereplő lesz – ez az Európai Unió tagállamaiban általánosan érvényesülő jelenség. Úgy gondolom, a hatásokat mindenki érezni fogja néhány éven belül. Ezek nem lesznek eltagadhatók, s a Tisza és a Fidesz között zajló elméleti, intellektuális vitából valódi politikai vita válik, az pedig nagy távlatokat nyit majd a Fidesz új Európa-politikája előtt.

Nyitókép: Földházi Árpád