Teljes átalakítás jön az oktatásban

„A kormány döntött az oktatásirányítás teljes átalakításáról” – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy

a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz.

Mint mondta, az összes tankerületi vezetőt nyílt pályázaton választják ki augusztus 20-ig, mandátumuk öt évre szól majd, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatás.