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kormány klebelsberg központ tankerületi központ Magyar Péter oktatás

Teljes átalakítás jön az oktatásban

2026. július 30. 09:51

Az új tankerületi vezetők öt évre kapnak megbízást.

2026. július 30. 09:51
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„A kormány döntött az oktatásirányítás teljes átalakításáról” – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy 

a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz. 

Mint mondta, az összes tankerületi vezetőt nyílt pályázaton választják ki augusztus 20-ig, mandátumuk öt évre szól majd, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatás.

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Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

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Összesen 91 komment

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Sorrend:
csapláros
2026. július 30. 12:39
trd127 2026. július 30. 12:02 ..."Támogatom a változást."... Ha van vizsgapapírod a nadrágszíj csattogtatásról, hogy hogyan kell felvételt és jelentést készíteni a diákok elszólásaiból, vagy a kollégáid emelt hangon való földbe döngöléséről, ha kívülről fújos a Csipkejózsikát és még a füves cigit is preferálod, akkor neked is esélyed lehet. Szakmai tudás nem szükséges, mert azt minden hülye ki tudja olvasni a könyvekből...
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trd127
2026. július 30. 12:32
Jó kis neofasisztoid nevelésre lenne szükség. Reggel kötelező Orbán bácsi ima, utána verés sodrófával, aztán Orbán bácsi beszédeinek hallgatása, aki nem figyel, végighúzni Mészáros yachtja alatt, aztán fodbal, aki nem szereti, azt a pélbános magkapja egy órára. Valami ilyesmiról lehetne szó, amit támogatok.
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0
0
Hangillat
2026. július 30. 12:20
A valódi, a hatvanas évekig meghatározó klebersbergi oktatás-nevelést tanítókat kezdte felváltani a balos majd liberális-ultraliberális irányítás, még a jobboldalinak nevezett kormányok alatt is. 'Agyonverés' lesz, hiszen a világbutítás világbuta igényű.
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2
0
[email protected]
2026. július 30. 12:14
Seggnyalóversenyeken döntik majd el ki lehet A TANKERÜLETI FŐIGAZGATÓ. AZ ELSŐ HEJEZETT soros ösztöndíjat kap Honululu-ba urzula fon lájen cexuális partnereként....buzik kárpóltásént seggzsírozó kenőcsöt kapnak óriástubusban.... a következő évi prájd-fölvonulásra, AMIG A KÉSZLET TART....
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4
0
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