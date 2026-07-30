Teljes átalakítás jön az oktatásban

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Az új tankerületi vezetők öt évre kapnak megbízást.
„A kormány döntött az oktatásirányítás teljes átalakításáról” – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy
a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz.
Mint mondta, az összes tankerületi vezetőt nyílt pályázaton választják ki augusztus 20-ig, mandátumuk öt évre szól majd, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatás.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI