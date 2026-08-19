»Én mindenekelőtt egy történetet várnék Győrffy Ákostól és mindenki mástól, aki az együttműködést választotta. Egy narratívát. Mit gondoltak, miben hittek? Miért nem látták, hogy vállalhatatlan dolgok történnek? Ezt a narratívát tisztelettel meghallgatnám, ahogy meghallgatnám minden Fidesz-szavazó narratíváját is (persze az ellenzéki narratívákat is, de azokkal amúgy is naponta találkozom). Ítélkezés nélkül szeretném tudni, mi vonzott valakit ehhez a gépezethez, mi tartja benne, miért azonosul, vagy ha nem azonosul, hogyan viseli el a kognitív disszonanciát? Jó célokat láttak? Tehetséges embereket? Érzelmileg azonosultak a retorikával? Lehetőséget kaptak? Reményt? Előrejutásra módot? Önmegvalósítási utat?«

Értik ugye: az, hogy egyszerűen jobboldali, konzervatív emberként szimpatikus volt az Orbán-kormány, tehát világnézeti egyetértés állt fenn (megint csak: nagyjából és egészében), az nem igazán jut eszébe Babarczynak, maximum szőrmentén meri felvetni. Odaírja persze, hogy »jó célokat« láthattak a Fidesz-szavazók, de inkább az merül föl benne, hogy »lehetőséget kaptak«, »előrejutásra módot«, meg »önmegvalósítási utat«. Később teszi csak fel a szörnyű kérdést:

»De mi van akkor, ha valaki nem volt ellenzéki érzelmű? Ellenkezőleg, drukkolt a Fidesznek, a Fidesz sikerét kívánta?«