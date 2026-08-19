Ft
Ft
29°C
18°C
Ft
Ft
29°C
18°C
08. 19.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 19.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
győrffy ákos mandiner babarczy eszter Szilvay Gergely vélemény

Nem, nem kell bocsánatot kérni az előző 16 évért

2026. augusztus 19. 12:34

Reagálás Babarczy Eszter posztjára.

2026. augusztus 19. 12:34
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Facebook

„Folyik a – mondjuk így – »szembenézetés«, a gyóntatás a baloldali értelmiségi körökben, például a Litera irodalmi portál is hirdetett egy Nagyon sajnálom című sorozatot, amiben Győrffy Ákos költő, a Mandiner egyik szerzője megírta, hogy az egész nagy szembenézősdi szerinte – ha jól értem – egy giccs, és értelmetlen. Szerinte csak büntetőjogi értelemben van értelme szembenézésnek, tehát aki bűncselekményt követett el, az menjen börtönbe, ennyi. 
Erre Babarczy Eszter írt egy választ a Facebook-oldalán. Babarczy válasza, amiben tévesen »elnyomásnak« nevezi az előző 16 évet, szimptomatikus, mert lényegében egy dolgot alig tud elképzelni: hogy van, aki (2,4 millió ember, de négy éve több mint hárommillió, és köztük rengeteg értelmiségi és művész) nagyjából és egészében szívből egyetértett az előző 16 év kormányzati politikájával, mivel jobboldali.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A konkolyról, a búzáról és a marhabélyegről

Aki nyilvánosan beszél a saját bűneiről, a legtöbb esetben egyszerűen hazudik... Társadalmi szinten semmiféle önvizsgálat nem képzelhető el, még személyes szinten is igen ritka jelenség. A társadalmi méretű önvizsgálat szintén ócska hazugság, de legalábbis orbitális csúsztatás.

Babarczy azt írja:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

»Én mindenekelőtt egy történetet várnék Győrffy Ákostól és mindenki mástól, aki az együttműködést választotta. Egy narratívát. Mit gondoltak, miben hittek? Miért nem látták, hogy vállalhatatlan dolgok történnek? Ezt a narratívát tisztelettel meghallgatnám, ahogy meghallgatnám minden Fidesz-szavazó narratíváját is (persze az ellenzéki narratívákat is, de azokkal amúgy is naponta találkozom). Ítélkezés nélkül szeretném tudni, mi vonzott valakit ehhez a gépezethez, mi tartja benne, miért azonosul, vagy ha nem azonosul, hogyan viseli el a kognitív disszonanciát? Jó célokat láttak? Tehetséges embereket? Érzelmileg azonosultak a retorikával? Lehetőséget kaptak? Reményt? Előrejutásra módot? Önmegvalósítási utat?«

Értik ugye: az, hogy egyszerűen jobboldali, konzervatív emberként szimpatikus volt az Orbán-kormány, tehát világnézeti egyetértés állt fenn (megint csak: nagyjából és egészében), az nem igazán jut eszébe Babarczynak, maximum szőrmentén meri felvetni. Odaírja persze, hogy »jó célokat« láthattak a Fidesz-szavazók, de inkább az merül föl benne, hogy »lehetőséget kaptak«, »előrejutásra módot«, meg »önmegvalósítási utat«. Később teszi csak fel a szörnyű kérdést:

»De mi van akkor, ha valaki nem volt ellenzéki érzelmű? Ellenkezőleg, drukkolt a Fidesznek, a Fidesz sikerét kívánta?«

Egészen elképesztő, ahogy Babarczy rácsodálkozik, mint valami utolsó lehetőségre, hogy voltak, elég sokan, kormánypártiak az országban Orbán alatt. Egyszerűen egyetértettünk, egyet értünk a Fidesz-KDNP kormányzásával, ennyi, ennyire egyszerű. Miért nem lehet ezt elfogadni? A jobboldali emberek, köztük értelmiségiek, művészek, nem érdekből voltak jobboldaliak az előző 16 évben, hanem elvi meggyőződésből.

Babarczy Eszter »kognitív disszonanciát« emleget, de hát ilyen nem volt, most sincs.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Sok barátom, pályatársam háborodott fel Győrffy Ákos, a Mandiner szerzőjének írásán

A sorozat arra kért magyar írókat, hogy írják meg egy történetüket valamiről, amit bánnak, ahol másként döntenének.

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 19. 17:50
Csulak, a globalistákat minden érdekli csak a tények nem és csak azért is rovar fehérjét esznek, hogy megmutassák, ők a világ megmentői. Közben tapsikolnak a háborúnak, aminek az ökológiai lábnyoma jóval magasabb mint a borjúpukinak.
Válasz erre
1
0
time
2026. augusztus 19. 17:42
Még a tévedés jogát sem adják meg a velük egyet nem értőknek. Aki ellenük van, az csakis gazemberségből teheti. Hiszen az ő fényességes egyetlen igazságuk nyilván mindenkinek fáklyaként világít.
Válasz erre
0
0
time
2026. augusztus 19. 17:39
Egészen elképesztő az az arrogancia, ahogy maguknak vindikálják az ítélkezés jogát. Az örök zsűri!
Válasz erre
1
0
delphinus
•••
2026. augusztus 19. 17:17 Szerkesztve
Bevallom, hogy nagy csalódás volt számomra az amikor a házunkban a fideszes önkormányzati képviselő lepaktált a srtóman dékás lakókkal és teljes mértékben kiszolgáltatott minket a külföldi ingatlanbefektetőknek, azóta nincs lehetőségünk a közgyűlésen érdekeink képviseletére. Ez szomorú, de soha nem ezen a kudarc élményemen keresztül mértem le a kormány teljesítményét és az ország helyzetét. Az ilyen képviselő nagy része a NER sok tagjával egyyütt ma a tiszában tolja magát "előre". Az elmúlt 16 évben nagyon sok jó dolog történt az országunkkal és éberen figyelni fogjuk, hogy mindannak amit fölépítettünk milyen sorsa lesz és számon fogunk kérni mindent!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!