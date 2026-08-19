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győrffy ákos mandiner baka andrás vélemény Babarczy Eszter

Sok barátom, pályatársam háborodott fel Győrffy Ákos, a Mandiner szerzőjének írásán

2026. augusztus 19. 11:24

A sorozat arra kért magyar írókat, hogy írják meg egy történetüket valamiről, amit bánnak, ahol másként döntenének.

2026. augusztus 19. 11:24
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Babarczy Eszter
Babarczy Eszter
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„Sok barátom, pályatársam háborodott fel Győrffy Ákos, a Mandiner szerzőjének írásán a Litera.hu-n a »Nagyon sajnálom« sorozatban. A sorozat arra kért magyar írókat, hogy írják meg egy történetüket valamiről, amit bánnak, ahol másként döntenének. Győrffyt úgy lehet érteni (a szöveg meglehetősen metaforikus), hogy ítélkezni majd az Isten fog, a rituális bocsánatkérésnek semmi értelme, csak öncsalás, és annak jele, hogy egyesek feltolják magukat erkölcsi bíró szerepbe.
»Elkenés«-- mondják. »Relativizálás!« »Önmosogatás!«
Sokat gondolkodtam Baka András beszéde után, hogyan lehetne megfogalmazni, milyen felelőssége van az egyénnek egy elnyomó rendszerben. És mit kérhetünk számon. Korábban már próbáltam felvázolni ezzel kapcsolatos dilemmákat. Nem lehetünk mindannyian hősök, és gyakran kétféle érték ütközik, választani kell. Megvédem a közösségem és ezért valamilyen szinten kollaborálok, vagy kivonulok? De ez nem jelenti azt, hogy felmenthető az, aki úgy kollaborált, hogy másnak ezzel hátrányt, szenvedést okozott. Ilyen egyszerű az etikám: szenvedés-központú. 
Nem ismerem Győrffy Ákost, nem tudom, okozott-e valakinek szenvedést vagy hátrányt. Írt-e lejárató cikket. [Felhívták közben a figyelmemet arra, hogy Pankotai Lili lejáratásában élen járt.] Használt-e minősíthetetlen nyelvezetet. Önmagában az a tény, hogy a Mandinernek írt, az én szememben azt jelzi, hogy magas volt a toleranciája a kormányzati korrupcióval és gyűlöletbeszéddel kapcsolatban. Ez ízlésbeli dolog: az én ízlésemnek nem felel meg. Én magam is voltam közelében a tizes évek elején olyan projekteknek, amelyekben áttételesen volt kormányzati pénz, és elég hamar kiléptem, mert öngyilkossági gondolataim voltak attól, hogy kollaborálok egy elnyomó rendszerrel, noha mindkét projekt önmagában teljesen semleges, sőt, ma is azt gondolom, tiszteletreméltó vállalkozás volt.  
Én mindenekelőtt egy történetet várnék Győrffy Ákostól és mindenki mástól, aki az együttműködést választotta. Egy narratívát. Mit gondoltak, miben hittek? Miért nem látták, hogy vállalhatatlan dolgok történnek? Ezt a narratívát tisztelettel meghallgatnám, ahogy meghallgatnám minden Fidesz-szavazó narratíváját is (persze az ellenzéki narratívákat is, de azokkal amúgy is naponta találkozom). Ítélkezés nélkül szeretném tudni, mi vonzott valakit ehhez a gépezethez, mi tartja benne, miért azonosul, vagy ha nem azonosul, hogyan viseli el a kognitív disszonanciát? Jó célokat láttak? Tehetséges embereket? Érzelmileg azonosultak a retorikával? Lehetőséget kaptak? Reményt? Előrejutásra módot? Önmegvalósítási utat?
Ahhoz, hogy ne lehessen még egyszer elnyomó állam felettünk, ahhoz, hogy tudjuk, hogyan kell viselkednünk, hogyan kell ellenállnunk, ahogy Baka András kérte, meg kell ismernünk ezeket a narratívákat.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 33 komment

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Sorrend:
bondavary
2026. augusztus 19. 12:30
Ha már Pankotai Lilit említik, nem kell őt lejáratni, már bemutatkozásával lejáratta magát.
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1
0
Æðelflæd
2026. augusztus 19. 12:29
"Ítélkezés nélkül szeretném tudni, mi vonzott valakit ehhez a gépezethez" Látod, Eszter, ezzel például máris ítélkezel, hiszen elképzelni se tudod, hogy miféle indokok lehetnének. Nekem vannak balliberális barátaim, és simán meg tudnám tippelni, milyen szocializációs, világnézeti stb. okai vannak annak, hogy nem hajlandók jobboldali pártra szavazni, hanem a mindenkori legesélyesebb balos alternatívát választják, bármilyen legyen is az.
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2
0
westend
2026. augusztus 19. 12:26
"milyen felelőssége van az egyénnek egy elnyomó rendszerben" - ez most tényleg aktuális kérés Eszterke. De tőled, aki a gyurcsányi elkúrás után jelentkeztél be a ferkóhoz ún. 'tanácsadónak', ebben a tekintetben semmi sem várható el. Te a megalkuvás szobra voltál és vagy ma is, mint mindenkor a globálbolsi oldalhoz nyalakodó rendszerben. Tényleg, jelentkeztél már a fészbúk pojácához arculatjavító tanácsaiddal, vagy legalább valamelyik téesz-szigetbe? Hátha csurran-cseppen neked is némi lé a pojácás belső körön túl..
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3
0
zsanett-kúnrum
2026. augusztus 19. 12:17
babarczynak nincsen tartani valója semmitől, hisz sok barátja, pályatársa van, akik szeretik szárazon.
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5
0
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