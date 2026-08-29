„Tudom, hogy sem magamnak, sem Unger Annának nem teszek jót azzal, ha a leköpdösése helyett tisztességes, tárgyilagos elemzésben kívánom részeltetni, de azért megpróbálkozom ezzel ismét.

1️⃣ Végignéztem a Telex.hu interjúját Ungerrel. Unger ott a valóságot ismerteti: nem indíthat nyomozást bemondásra meg újsághírek alapján, hanem a nyomozati elnökhelyettes javaslatára csak, illetve ahhoz, hogy elkezdhessen dolgozni, ki kell alakítania egy korábban nem létező intézmény szakmai módszertanát. Hogy kiket vizsgál majd: sejti, de nem prejudikálhatja. Hogy mennyi állítólagosan ellopott közvagyon mekkora részét szerzi majd vissza: fogalma sincs. Az ő feladata egy új intézmény koncepcionális összerakása és vezetése, a szakterületi elnökhelyettesek felelnek a szakmájukba vágó ügyekért. Ezek EVIDENS dolgok, a hivatal hatáskörét, működési módját a Tisza rakta össze így, gondolom, tudván, hogy mit cselekszenek.

2️⃣ Ez számomra egyáltalán nem ijesztő. Ha a Tisza ezt az egészet jogállami módon akarja csinálni, akkor így fogja csinálni. Az, hogy Unger nem cáfolta, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint alkuja révén került pozícióba a nagy dobra vert szakmai szempontok helyett, persze súlyosan aggályos, de ez a magyar politikában a személyi döntések realitása, utaltam erre a nagyköveti és főkonzuli kinevezések kapcsán is.

3️⃣ Az ijesztő abba belegondolni, hogy mire szavaztak azok, akiknek egy omnipotensre tervezett intézmény politikai alku révén kinevezett, súlyosan Orbán-ellenes vezetője által felvázolt jogállami módszertan az állítólag ellopott közvagyon visszaszerzésére nem felel meg. Elmondom, mire jutottam: arra, hogy akik most a leghangosabban kajabálnak Unger Anna kapcsán, azok pogromra, lincselésre, politikai leszámolásra szavaztak, és irtóznak a jogállamtól. Az ő számukra a jogállamnak semmiféle becsülete nincs, csak a politikai ellenfél bokáján kattanó perecnek van becsülete. A magyar plebiszciter vezérdemokrácia logikája szerint lehet akarni ezt is, csak tessék kimondani. Én szeretem Kelet-Ázsia hatékony és sikeres politikai rendszereit, de úgy hallottam, hogy azok kommunisták, és a tiszások Európát szeretik. Na, az nem ez.”

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