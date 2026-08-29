Ft
Ft
29°C
19°C
Ft
Ft
29°C
19°C
08. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 29.
szombat
tisza ruff bálint unger anna Magyar Péter Kohán Mátyás vélemény

Tudom, hogy sem magamnak, sem Unger Annának nem teszek jót azzal, ha a leköpdösése helyett tisztességes, tárgyilagos elemzésben kívánom részeltetni

2026. augusztus 29. 13:14

De azért megpróbálkozom ezzel ismét.

2026. augusztus 29. 13:14
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
Facebook

„Tudom, hogy sem magamnak, sem Unger Annának nem teszek jót azzal, ha a leköpdösése helyett tisztességes, tárgyilagos elemzésben kívánom részeltetni, de azért megpróbálkozom ezzel ismét.
1️⃣ Végignéztem a Telex.hu interjúját Ungerrel. Unger ott a valóságot ismerteti: nem indíthat nyomozást bemondásra meg újsághírek alapján, hanem a nyomozati elnökhelyettes javaslatára csak, illetve ahhoz, hogy elkezdhessen dolgozni, ki kell alakítania egy korábban nem létező intézmény szakmai módszertanát. Hogy kiket vizsgál majd: sejti, de nem prejudikálhatja. Hogy mennyi állítólagosan ellopott közvagyon mekkora részét szerzi majd vissza: fogalma sincs. Az ő feladata egy új intézmény koncepcionális összerakása és vezetése, a szakterületi elnökhelyettesek felelnek a szakmájukba vágó ügyekért. Ezek EVIDENS dolgok, a hivatal hatáskörét, működési módját a Tisza rakta össze így, gondolom, tudván, hogy mit cselekszenek. 
2️⃣ Ez számomra egyáltalán nem ijesztő. Ha a Tisza ezt az egészet jogállami módon akarja csinálni, akkor így fogja csinálni. Az, hogy Unger nem cáfolta, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint alkuja révén került pozícióba a nagy dobra vert szakmai szempontok helyett, persze súlyosan aggályos, de ez a magyar politikában a személyi döntések realitása, utaltam erre a nagyköveti és főkonzuli kinevezések kapcsán is.
3️⃣ Az ijesztő abba belegondolni, hogy mire szavaztak azok, akiknek egy omnipotensre tervezett intézmény politikai alku révén kinevezett, súlyosan Orbán-ellenes vezetője által felvázolt jogállami módszertan az állítólag ellopott közvagyon visszaszerzésére nem felel meg. Elmondom, mire jutottam: arra, hogy akik most a leghangosabban kajabálnak Unger Anna kapcsán, azok pogromra, lincselésre, politikai leszámolásra szavaztak, és irtóznak a jogállamtól. Az ő számukra a jogállamnak semmiféle becsülete nincs, csak a politikai ellenfél bokáján kattanó perecnek van becsülete. A magyar plebiszciter vezérdemokrácia logikája szerint lehet akarni ezt is, csak tessék kimondani. Én szeretem Kelet-Ázsia hatékony és sikeres politikai rendszereit, de úgy hallottam, hogy azok kommunisták, és a tiszások Európát szeretik. Na, az nem ez.”

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
uranvaros
2026. augusztus 29. 16:01
Azért a franciáknál megpróbálták, Le Pen ügye stb Az amiknál is sajnos egyre gyakrabb az impeachment-elgetés. Azt akarom mondani, hogy terjed egymás rugdosása a labda helyett.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. augusztus 29. 15:54
"akik most a leghangosabban kajabálnak Unger Anna kapcsán, azok pogromra, lincselésre, politikai leszámolásra szavaztak, és irtóznak a jogállamtól. Az ő számukra a jogállamnak semmiféle becsülete nincs, csak a politikai ellenfél bokáján kattanó perecnek van becsülete Hadházy, a baromállatorvos is ilyen anyagból van gyúrva ezért ezt írta: NEM LEHET ÉS NEM SZABAD BELETÖRŐDNI abba, hogy itt hat évig ne kerüljön börtönbe -többek között- Orbán, Tiborcz, Szijjártó, Rogán, Nagy Márton és Lázár. az alábbi - teljes mértékben jogállami- lehetőségei vannak az új kormánynak és a most felállítandó hivatalnak a gyorsításra: - az előzetes letartóztatás a bűnismétlés, a szökés és a bizonyítási eljárás akadályozásának megakadályozására nem csak lehetőség, hanem kötelesség -a hivatal és bűnüldöző szervek számára is törvényes lehetőség, hogy fókuszájanak egy-egy ügyre: senkinek nem kötelessége, hogy egy-egy ügyet az utolsó csavarig felderítsen" Ő akarja megrendelni, hogy kit csukjanak le azonnal
Válasz erre
0
0
sergent
•••
2026. augusztus 29. 15:46 Szerkesztve
"Tudom, hogy sem magamnak, sem Unger Annának nem teszek jót azzal, ha a leköpdösése helyett tisztességes, tárgyilagos elemzésben kívánom részeltetni" Ne erőlködj Matyi! Nyugodtan köpködd le Unger Annát, ahogy ezt pár hónappal ezelőtt tetted volna. Te örökre egy ócska propagandista maradsz, mert a mandinál töltött éveket és az ott elkövetett gyalázataidat már sohasem tudod lemosni magadról.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. augusztus 29. 15:39
Unger Annára nem érdemes haragudni, a megbízóira annál inkább.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!