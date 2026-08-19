Érteni vélem, hogy nagyjából mire vonatkozik mindaz, ami a körkérdésben megfogalmazódik. Ha jól értem, az az igény körvonalazódik itt, mely szerint itt most sokaknak lenne okuk arra, hogy megbánást tanúsítsanak, hogy bocsánatért esedezzenek. Ez a körvonalazódó igény azt feltételezi, hogy itt valaminek vége lett, és valami új kezdődött. »Az első szabad nyár«– olvastam valahol egy hozzászólásban. Hogy tehát ez lenne az első szabad nyár. Mióta az első? Honnan datálandók a rabságban eltöltött nyarak?

Ami az újrakezdést és a bűnbocsánatot illeti, arról egyszerűen azt tudom mondani, hogy itt és most kizárólag büntetőjogi értelemben lehet bármiféle érvényessége. »A rosszakat el kell ítélni, a bűnösök szenvedjenek« – ahogy Gino mondta némiképp leegyszerűsítve azon a régi városligeti majálison. Hagyjuk a különféle taláros testületekre, hogy elvégezzék a munkájukat. De mindaz, ami ezen testületek kompetenciáján innen és túl van, felettébb homályos és ingoványos terület.

Olyan terület, ahol nincsenek útjelző táblák, nincs térerő, nem működnek a navigációs appok. Útjelző táblák korábban mintha lettek volna, legalábbis suttognak ilyesmiről a megmaradt vének, de azok a táblák már elkorhadtak, lepattogzott róluk a festék. Olvashatatlanok. Ezen a felettébb homályos és ingoványos területen ma sokan mászkálnak, kezükben billoggal. Azokat keresik, akikről azt gondolják, hogy a homlokukra kellene égetni a jelet. E nagy keresés közben, mintegy munkadalként a szabadságról és az újrakezdésről énekelnek. Ezek elég közhelyes és unalmas dalok, és csak arra jók, hogy felverjék velük az erdő vadjait. Ők úgy nevezik magukat: jók. Feladatuk, hogy keressék a rosszakat. Hogy kik a rosszak, azt ők mondják meg. A jók között számos olyan is akad, aki korábban rossz volt, de most már valamiért jó. Ezek ezért-azért megúszták a billogot. A rosszak között is számosan akadnak, akik korábban jók voltak, de egyszer csak a rosszak között találták magukat valamiért. Láttunk már ilyet, mondhatnánk, és igazunk is lenne. De még mennyire. Ezek a nagy keresgélések, ezek a billoggal a kézben menetelések a huszadik században (és persze már jóval előtte is) általában tömeggyilkosságokkal végződtek. Ma már nincsenek tömeggyilkosságok, csak máshol. Mindenféle bűzhödt és elmaradott vidékeken ugyebár, tőlünk távol.