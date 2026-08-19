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hungaromet zápor felhőzet

Záporok után 33 fok: Változékony, de meleg idő vár ránk szerdán

2026. augusztus 19. 06:46

A csúcshőmérséklet elérheti a 27-33 fokot.

2026. augusztus 19. 06:46
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A HungaroMet előrejelzése szerint a szerdai borús, helyenként záporos reggel után délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és a csúcshőmérséklet elérheti a 27-33 fokot.

Változékony délelőtt, napos délután

A szerda hajnali általában borús, északkeleten néhol párás időt követően napközben fokozatosan vékonyodik és csökken a felhőzet. Bár az északi és északkeleti tájakon tartósabban felhős maradhat az ég – és itt kisebb eső, záporeső is kialakulhat –, az ország többi részén egyre nagyobb területen fordul naposra az időjárás.

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Mérséklődő szél és nyári meleg

Az ország délnyugati harmadát leszámítva sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugatias szél. Késő délutántól kezdve azonban a légmozgás délire fordul és mindenütt mérséklődik. A hétfő délután érkezett hidegfront hatására elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok, ám országos, tartós áztató esőre a délutáni 33 fokos csúcsértékek mellett sincs kilátás.

Fotó: AFP/Filip Singer

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Összesen 1 komment

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Sorrend:
buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 10:16
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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