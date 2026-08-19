Záporok után 33 fok: Változékony, de meleg idő vár ránk szerdán

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A csúcshőmérséklet elérheti a 27-33 fokot.
A HungaroMet előrejelzése szerint a szerdai borús, helyenként záporos reggel után délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és a csúcshőmérséklet elérheti a 27-33 fokot.
A szerda hajnali általában borús, északkeleten néhol párás időt követően napközben fokozatosan vékonyodik és csökken a felhőzet. Bár az északi és északkeleti tájakon tartósabban felhős maradhat az ég – és itt kisebb eső, záporeső is kialakulhat –, az ország többi részén egyre nagyobb területen fordul naposra az időjárás.
Az ország délnyugati harmadát leszámítva sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugatias szél. Késő délutántól kezdve azonban a légmozgás délire fordul és mindenütt mérséklődik. A hétfő délután érkezett hidegfront hatására elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok, ám országos, tartós áztató esőre a délutáni 33 fokos csúcsértékek mellett sincs kilátás.
Fotó: AFP/Filip Singer