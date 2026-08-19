Záporok után 33 fok: Változékony, de meleg idő vár ránk szerdán

A HungaroMet előrejelzése szerint a szerdai borús, helyenként záporos reggel után délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és a csúcshőmérséklet elérheti a 27-33 fokot.

Változékony délelőtt, napos délután

A szerda hajnali általában borús, északkeleten néhol párás időt követően napközben fokozatosan vékonyodik és csökken a felhőzet. Bár az északi és északkeleti tájakon tartósabban felhős maradhat az ég – és itt kisebb eső, záporeső is kialakulhat –, az ország többi részén egyre nagyobb területen fordul naposra az időjárás.