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hungaromet jégeső zivatar

Viharos zivatarok és jégeső is jöhet: hét vármegyére adtak ki riasztást

2026. augusztus 25. 06:10

Délutánra csatatérré válhat az ország déli és nyugati része, ahol a harmincfokos hőségbe heves viharok, felhőszakadás és akár 85 km/h-s szélrohamok hoznak hirtelen változást.

2026. augusztus 25. 06:10
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A keddi nap még kellemes, napsütéses és fátyolfelhős idővel indul, miközben a hőmérséklet gyorsan emelkedik, és napközben elérheti a 28–33 fokos csúcsértékeket. A déli óráktól kezdve azonban nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a délnyugati és a nyugati országrészben már szórványosan kialakulhatnak az első frissítő záporok, felkészítve a lakosságot a délutáni komolyabb időjárási fordulatra.

A délutáni órákban a HungaroMet előrejelzése szerint főként a délnyugati és délkeleti területeken zivatarok törnek ki, amelyeket intenzív felhőszakadás, viharos erejű szél és jégeső kísérhet. A leghevesebb meteorológiai események a délkeleti határvidéken várhatók. Itt a vihar gócait nagyobb méretű jégdarabok, valamint akár 70–85 kilométer per órás, pusztító erejű széllökések is kísérhetik.

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A potenciálisan veszélyes időjárás miatt hét vármegyére – Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna, Vas és Zala területére – citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.

Pozitívumként említhető, hogy a levegőminőség az ország nagy részén alapvetően kedvező marad, és fronthatással sem kell számolni, bár a délutáni órákban az ózonkoncentráció átmenetileg kissé megemelkedhet.

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 5 komment

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mandiner8-as
2026. augusztus 25. 08:22
már csak megye az a vármegye ...
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0
0
Janika50
2026. augusztus 25. 08:09
Értem, legalábbis érteni vélem a meteorológusokat. Az új "fényesszellők" nemzedéke, ha nem jelzik nekik a f...zbukjukon, eshet is, magátol arra is képtelen, ha esik az eső, beálljon az eresz alá. Láthatjuk valamennyien, télen, minuszokban képessek a buzi rövidgatyájukban, egy szál pólóban elindulni. A természetes önvédelmi reflex, ami minden élőlénynél megvan, ezeknél a már részben gépembereknél nagyrész eltünt. Ha nincs áram, csapvíz, irányittás a bunkófonján keresztül, elpusztulna nagyyrészük. Lehet keresni az okokatvan bőven. Amiértért döntő felelőssége a szülőknek, rokonoknak, tanáraiknak van, még ha nem is érzik. Feltételezem, a meteorológusok ezért próbálnak a dolgok elé menni.
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2
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massivement7
2026. augusztus 25. 07:55
Sajnos LFSZ fog esni, nem eső
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2
0
kulakman
2026. augusztus 25. 06:51
Az örömódát kéne játszani, nem riasztani, hogy végre lesz VÍZ , aki ezt kitalálta azt kéne megriasztani!
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