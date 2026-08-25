Viharos zivatarok és jégeső is jöhet: hét vármegyére adtak ki riasztást

A keddi nap még kellemes, napsütéses és fátyolfelhős idővel indul, miközben a hőmérséklet gyorsan emelkedik, és napközben elérheti a 28–33 fokos csúcsértékeket. A déli óráktól kezdve azonban nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a délnyugati és a nyugati országrészben már szórványosan kialakulhatnak az első frissítő záporok, felkészítve a lakosságot a délutáni komolyabb időjárási fordulatra.

A délutáni órákban a HungaroMet előrejelzése szerint főként a délnyugati és délkeleti területeken zivatarok törnek ki, amelyeket intenzív felhőszakadás, viharos erejű szél és jégeső kísérhet. A leghevesebb meteorológiai események a délkeleti határvidéken várhatók. Itt a vihar gócait nagyobb méretű jégdarabok, valamint akár 70–85 kilométer per órás, pusztító erejű széllökések is kísérhetik.