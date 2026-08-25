Viharos zivatarok és jégeső is jöhet: hét vármegyére adtak ki riasztást

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Délutánra csatatérré válhat az ország déli és nyugati része, ahol a harmincfokos hőségbe heves viharok, felhőszakadás és akár 85 km/h-s szélrohamok hoznak hirtelen változást.
A keddi nap még kellemes, napsütéses és fátyolfelhős idővel indul, miközben a hőmérséklet gyorsan emelkedik, és napközben elérheti a 28–33 fokos csúcsértékeket. A déli óráktól kezdve azonban nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a délnyugati és a nyugati országrészben már szórványosan kialakulhatnak az első frissítő záporok, felkészítve a lakosságot a délutáni komolyabb időjárási fordulatra.
A délutáni órákban a HungaroMet előrejelzése szerint főként a délnyugati és délkeleti területeken zivatarok törnek ki, amelyeket intenzív felhőszakadás, viharos erejű szél és jégeső kísérhet. A leghevesebb meteorológiai események a délkeleti határvidéken várhatók. Itt a vihar gócait nagyobb méretű jégdarabok, valamint akár 70–85 kilométer per órás, pusztító erejű széllökések is kísérhetik.
A potenciálisan veszélyes időjárás miatt hét vármegyére – Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna, Vas és Zala területére – citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok.
Pozitívumként említhető, hogy a levegőminőség az ország nagy részén alapvetően kedvező marad, és fronthatással sem kell számolni, bár a délutáni órákban az ózonkoncentráció átmenetileg kissé megemelkedhet.
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