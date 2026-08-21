Két részre szakad az ország: több megyére is figyelmeztető jelzést adtak ki

Míg az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra – írta pénteki előrejelzésében a HungaroMet.

A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati országrészben 32, délkeleten 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.

Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A HungaroMet zivatarra adott ki figyelmeztető előrejelzést a nyugati és északi megyékre és felhőszakadásra négy nyugati megyére, és a magas középhőmérséklet miatt négy dél-alföldi megyére.