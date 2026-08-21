Két részre szakad az ország: több megyére is figyelmeztető jelzést adtak ki

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Zivatarok, felhőszakadás, viharos szél kíséri a napot.
Míg az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra – írta pénteki előrejelzésében a HungaroMet.
A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati országrészben 32, délkeleten 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A HungaroMet zivatarra adott ki figyelmeztető előrejelzést a nyugati és északi megyékre és felhőszakadásra négy nyugati megyére, és a magas középhőmérséklet miatt négy dél-alföldi megyére.
Délután nagyobb területen lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok képződéséhez, elsősorban a Dunántúlon, de alacsonyabb valószínűséggel az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében is kialakulhat néhány cella.
A zivatarok északkeleti irányba terjednek majd, környezetükben viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék is előfordulhat. Kiemelten a Dunántúlon heves zivatarok, illetve akár zivatarrendszer is képződhet, amelyekhez erősen viharos széllökés, nagyobb méretű jég, illetve felhőszakadás társulhat.
Késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam, azonban nyugat felől újabb, várhatóan gyengébb, záporos-zivataros csapadéktömb érkezhet.
Késő este többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Nyitókép: Pixabay