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viharos szél hungaromet zivatar előrejelzés hőmérséklet

Két részre szakad az ország: több megyére is figyelmeztető jelzést adtak ki

2026. augusztus 21. 10:01

Zivatarok, felhőszakadás, viharos szél kíséri a napot.

2026. augusztus 21. 10:01
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Míg az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra – írta pénteki előrejelzésében a HungaroMet. 

A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati országrészben 32, délkeleten 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. 

Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A HungaroMet zivatarra adott ki figyelmeztető előrejelzést a nyugati és északi megyékre és felhőszakadásra négy nyugati megyére, és a magas középhőmérséklet miatt négy dél-alföldi megyére.

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HungaroMet

Délután nagyobb területen lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok képződéséhez, elsősorban a Dunántúlon, de alacsonyabb valószínűséggel az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében is kialakulhat néhány cella.

 A zivatarok északkeleti irányba terjednek majd, környezetükben viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék is előfordulhat. Kiemelten a Dunántúlon heves zivatarok, illetve akár zivatarrendszer is képződhet, amelyekhez erősen viharos széllökés, nagyobb méretű jég, illetve felhőszakadás társulhat. 

Késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam, azonban nyugat felől újabb, várhatóan gyengébb, záporos-zivataros csapadéktömb érkezhet.

Késő este többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 2 komment

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the-purge
2026. augusztus 21. 11:30
Ez a Tisza Trianyonyja!
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schwabisch2026
2026. augusztus 21. 10:14
Két részre szakadt az már áprilisban, passzák meg!
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