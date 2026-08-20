Augusztus 20.: 37 fokig melegszik a levegő, de viharok is jöhetnek

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Az ünnepnapon is folytatódik a kánikula: 32–37 fok közötti csúcshőmérsékletre lehet számítani, miközben az ország északi és északnyugati részén délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Egyes térségekben heves zivatarokra, jégesőre és akár 90 kilométer/órát meghaladó széllökésekre is figyelmeztetnek.
Augusztus 20-án többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Délután azonban főként az ország északi és északnyugati felén erőteljesebbé válhat a felhőképződés, és záporok, zivatarok jelenhetnek meg. Az északnyugati országrészben heves zivatarok kialakulása sem kizárt.
A délies szelet sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik, zivatarok környezetében azonban viharossá fokozódhat a légmozgás.
HungaroMet előrejelzése szerint az ország északi és északnyugati részére zivatar miatt figyelmeztetést adtak ki. A zivatarokat 60–80 kilométer/órás széllökések, kisebb jég és intenzív csapadék kísérheti. A késő délutáni és kora esti órákban néhol ennél hevesebb viharok is kialakulhatnak.
Ezekben a zivatarcellákban 80–90 kilométer/órát meghaladó széllökésekre, valamint 2–3 centiméternél nagyobb jégre is számítani lehet.
A meteorológiai modellek között továbbra is jelentős eltérés van abban, pontosan hol alakulnak ki a csapadékgócok. A jelenlegi számítások szerint a zivatartevékenység súlypontja elsősorban a Felvidék térségét érintheti, akár egy kiterjedtebb zivatarrendszer formájában is, annak pontos vonulása azonban még bizonytalan.
A HungaroMet ezért azt kéri, hogy az ünnepnapon is érdemes folyamatosan figyelni a friss veszélyjelzéseket, különösen azoknak, akik szabadtéri programon vesznek részt.
A kánikulára is figyelni kell: augusztus 20. és 23. között másodfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a nagy melegben kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, a tűző nap kerülése és a hőguta megelőzése.
Nyitókép forrása: Facebook / HungaroMet Nonprofit Zrt.