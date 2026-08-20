Augusztus 20.: 37 fokig melegszik a levegő, de viharok is jöhetnek

Augusztus 20-án többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Délután azonban főként az ország északi és északnyugati felén erőteljesebbé válhat a felhőképződés, és záporok, zivatarok jelenhetnek meg. Az északnyugati országrészben heves zivatarok kialakulása sem kizárt.

A délies szelet sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik, zivatarok környezetében azonban viharossá fokozódhat a légmozgás.