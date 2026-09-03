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időjárás klíma augusztus

Augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap Magyarországon

2026. szeptember 03. 07:04

Még soha nem volt ilyen meleg hónap Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta.

2026. szeptember 03. 07:04
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A HungaroMet Nonprofit Zrt. hivatalos mérései alapján a 2026-os év augusztusának középhőmérséklete országos átlagban 24,9°C volt. Ez 3,7°C-kal haladta meg az 1991–2020-as években mért 30 éves havi átlagot, mely érték 21,2°C-nak felel meg, írja az Időkép.

Így az idei augusztus a mérések 1901-es kezdete óta hazánk legmelegebb augusztusa lett, de egyben Magyarország legmelegebb hónapja is a 20. század kezdete óta.

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A hazai legmelegebb augusztusok sorában a második helyen az 1992-es augusztus áll, akkor 24,61°C volt az adott hónap középhőmérséklete, a harmadik helyet pedig 2024-es augusztus foglalja el 24,59°C-os havi középhőmérséklettel.

A HungaroMethez eddig beérkezett adatok alapján az idei augusztusban országos átlagban csak 15,6 mm csapadék hullott. Ez jócskán, 74%-kal marad el az 1991–2020-as 30 éves átlaghoz képest, mely érték 59,5 mm-t jelent.

Így a mérések 1901-es kezdete óta az idei augusztus a negyedik legszárazabb augusztus volt. 

A legszárazabb augusztust a 2012-es év hozta, akkor mindössze 7,5 mm volt a havi csapadékátlag az országban. A második helyen az 1992-es augusztus áll 9,5 mm-rel, a harmadik helyet pedig az 1947-es augusztus foglalja el 13,4 mm-rel.

Miskolc térségében az idei augusztus volt a legszárazabb augusztus a mérések 1901-es kezdete óta. Az Alföldön többfelé 5 mm alatt maradt az elmúlt hónap csapadékösszege. 40 mm feletti összcsapadékot csak nagyon kevés helyen mértek augusztusban, ilyen tájaink például nyugaton voltak, valamint Jósvafőn és szűk környezetében.

 

Fotó forrása: Wikipedia

 

Összesen 10 komment

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lendvaiildiko
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2026. szeptember 03. 09:16 Szerkesztve
A zöldista globalis felmelegedés cáfolatát - mit tesz Isten - az index nevű szellemi műhely írja le. index.hu/kulfold/2026/08/20/aszaly-europa-folyo-vizszint-inseg-szikla-elba-duna/ Pontos évszámokkal adja meg, amikor éhség sziklák láthatók lesznek az adott folyón, éhség jön. Azaz ezen időpontokban is volt globális felmelegedés? Vajon a Nyugat-Európában telepített szélkerekek nem lassítják-e a légáramlatokat, az eső ide nem ebből az irányból jön? Mi a szélkerekek környezeti hatása? A kis jégkorszak Európában a XIV - XIX. századig tartott. Ekkor zord telek: Hosszú, fagyos telek és hűvös, csapadékos nyarak jellemezték.Befagyott vizek: Hollandiában rendszeresen befagytak a csatornák, Londonban pedig vásárokat tartottak a befagyott Temzén. Mezőgazdasági válság: A termés kiesése miatt éhínségek és járványok tizedelték a lakosságot. EZEK SZERINT HIDEG ÉS FORRÓ PERIÓDUSOK VÁLTOGATTÁK EGYMÁST? S hányan beveszik ezt a maszlagot, urzulával az élen?
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szpt77
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2026. szeptember 03. 09:04 Szerkesztve
Ha másért nem is, de emiatt aztán tényleg le kell mondania MPnek és a kormánynak, ez is miattuk van, csak nem akarják beismerni. Orkbán alatt sose vót ilyen meleg! - mi ez, ha nem bizonyíték arra, hogy még a hőmérsékletet se tudja kontrollálni az új kormány..
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rugbista
2026. szeptember 03. 08:13
Brutális volt, de legalább eső lett volna!
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2
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gullwing
2026. szeptember 03. 08:08
Még soha nem volt ilyen meleg hónap Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta. A lényeg.... Mert előtte nem volt erről hivatalos adat. És fölösleges dobálózni a tizedekkel, meg a századokkal 125 év viszonylatában.... Kit akarnak hülyíteni azzal hogy a múlt század elején a méréstechnika tudta azt a pontosságot mint most?
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