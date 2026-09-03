Augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap Magyarországon

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Még soha nem volt ilyen meleg hónap Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. hivatalos mérései alapján a 2026-os év augusztusának középhőmérséklete országos átlagban 24,9°C volt. Ez 3,7°C-kal haladta meg az 1991–2020-as években mért 30 éves havi átlagot, mely érték 21,2°C-nak felel meg, írja az Időkép.
Így az idei augusztus a mérések 1901-es kezdete óta hazánk legmelegebb augusztusa lett, de egyben Magyarország legmelegebb hónapja is a 20. század kezdete óta.
A hazai legmelegebb augusztusok sorában a második helyen az 1992-es augusztus áll, akkor 24,61°C volt az adott hónap középhőmérséklete, a harmadik helyet pedig 2024-es augusztus foglalja el 24,59°C-os havi középhőmérséklettel.
A HungaroMethez eddig beérkezett adatok alapján az idei augusztusban országos átlagban csak 15,6 mm csapadék hullott. Ez jócskán, 74%-kal marad el az 1991–2020-as 30 éves átlaghoz képest, mely érték 59,5 mm-t jelent.
Így a mérések 1901-es kezdete óta az idei augusztus a negyedik legszárazabb augusztus volt.
A legszárazabb augusztust a 2012-es év hozta, akkor mindössze 7,5 mm volt a havi csapadékátlag az országban. A második helyen az 1992-es augusztus áll 9,5 mm-rel, a harmadik helyet pedig az 1947-es augusztus foglalja el 13,4 mm-rel.
Miskolc térségében az idei augusztus volt a legszárazabb augusztus a mérések 1901-es kezdete óta. Az Alföldön többfelé 5 mm alatt maradt az elmúlt hónap csapadékösszege. 40 mm feletti összcsapadékot csak nagyon kevés helyen mértek augusztusban, ilyen tájaink például nyugaton voltak, valamint Jósvafőn és szűk környezetében.
Fotó forrása: Wikipedia