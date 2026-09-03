Augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap Magyarországon

A HungaroMet Nonprofit Zrt. hivatalos mérései alapján a 2026-os év augusztusának középhőmérséklete országos átlagban 24,9°C volt. Ez 3,7°C-kal haladta meg az 1991–2020-as években mért 30 éves havi átlagot, mely érték 21,2°C-nak felel meg, írja az Időkép.

Így az idei augusztus a mérések 1901-es kezdete óta hazánk legmelegebb augusztusa lett, de egyben Magyarország legmelegebb hónapja is a 20. század kezdete óta.