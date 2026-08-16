Ilyen lehet az időjárás augusztus 20-án

Hétfőn a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Dél-Alföldön várható. Délutántól egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor vagy zivatar. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32–37 fok között alakul, északon, északnyugaton néhol 29–31 fokkal.

Kedden már többnyire napos időre számíthatunk, keleten azonban még több lehet a felhő. Zápor, zivatar főként az északkeleti országrészben fordulhat elő. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. Délután 23–28 fok várható.