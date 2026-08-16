Ilyen lehet az időjárás augusztus 20-án

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A jövő héten hidegfront éri el Magyarországot, amely több helyen záporral, zivatarral és megerősödő széllel járhat. A front mögött átmenetileg mérséklődik a kánikula: kedden 23–28, szerdán 28–33 fok várható. Ezt követően ismét melegedés kezdődik.
Hétfőn a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Dél-Alföldön várható. Délutántól egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor vagy zivatar. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32–37 fok között alakul, északon, északnyugaton néhol 29–31 fokkal.
Kedden már többnyire napos időre számíthatunk, keleten azonban még több lehet a felhő. Zápor, zivatar főként az északkeleti országrészben fordulhat elő. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. Délután 23–28 fok várható.
Szerdán napos, gomolyfelhős idő lesz, és csak kis eséllyel alakul ki csapadék. A hőmérséklet délutánra 28–33 fokig emelkedik.
Augusztus 20-án, csütörtökön ismét melegebb idő jön: napos, gomolyfelhős időre van kilátás, ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 30–35 fok között várható.
Pénteken továbbra is sok napsütésre számíthatunk, de erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 31–36 fokig melegszik a levegő.
Szombaton 29–34, vasárnap pedig 29–34 fok közötti maximumokra készülhetünk. Mindkét napon lehetnek záporok és zivatarok, vasárnap pedig az északnyugatira forduló szél is jelezheti az időjárás változását.
Nyitókép forrása: HungaroMet Nonprofit Zrt.