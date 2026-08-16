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hungaromet nonprofit zrt időjárás szél zápor

Ilyen lehet az időjárás augusztus 20-án

2026. augusztus 16. 16:27

A jövő héten hidegfront éri el Magyarországot, amely több helyen záporral, zivatarral és megerősödő széllel járhat. A front mögött átmenetileg mérséklődik a kánikula: kedden 23–28, szerdán 28–33 fok várható. Ezt követően ismét melegedés kezdődik.

2026. augusztus 16. 16:27
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Hétfőn a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Dél-Alföldön várható. Délutántól egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor vagy zivatar. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32–37 fok között alakul, északon, északnyugaton néhol 29–31 fokkal.

Kedden már többnyire napos időre számíthatunk, keleten azonban még több lehet a felhő. Zápor, zivatar főként az északkeleti országrészben fordulhat elő. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. Délután 23–28 fok várható.

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Szerdán napos, gomolyfelhős idő lesz, és csak kis eséllyel alakul ki csapadék. A hőmérséklet délutánra 28–33 fokig emelkedik.

Augusztus 20-án, csütörtökön ismét melegebb idő jön: napos, gomolyfelhős időre van kilátás, ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél élénk lehet. A legmagasabb hőmérséklet 30–35 fok között várható.

Pénteken továbbra is sok napsütésre számíthatunk, de erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 31–36 fokig melegszik a levegő.

Szombaton 29–34, vasárnap pedig 29–34 fok közötti maximumokra készülhetünk. Mindkét napon lehetnek záporok és zivatarok, vasárnap pedig az északnyugatira forduló szél is jelezheti az időjárás változását.

Nyitókép forrása: HungaroMet Nonprofit Zrt.

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Összesen 4 komment

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Hunnia
2026. augusztus 16. 19:35
Remélem, elmossa az eső - de ne ismétlődjön meg a Fleto-kori eset.
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1
0
kulakman
2026. augusztus 16. 17:52
Azzal kellett volna kezdeni a cikket, VÉGRE ESNI FOG de hát adhatok én tanácsot???
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2
0
alex44
2026. augusztus 16. 16:48
Jó idő lesz,meg lehet tartani a diszkópartit,ba***a meg, nem olvasom nem hiszem el.
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1
0
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