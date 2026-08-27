A 2006-os magyarországi telepítés is megmutatta, hogy az ökoszisztéma, a madárvilág milyen kitett, a forgó lapátok a madarakra meg a denevérekre nagyon pusztítóak. Az általam látott nemzetközi felmérések szerint egyetlen szélturbina évente 5–10 madár és 10–30 denevér halálát okozza közvetlen ütközéssel vagy a lapátvégeknél kialakuló barotrauma miatt), a költözőmadaraink útvonalaira (pl. a Kisalföldön) telepített szélparkok jól adatolhatóan károsak, míg a fénypallás és vizuális zavar (a folyamatos mozgó árnyékhatás és a percenként 30-60-at villanó piros légi navigációs fényjelzések) ezeket a károkat tovább szélesíti. Több konkrét környezetvédelmi szervezet bejelentésével kapcsolatban eljártam, több súlyos anyag érveit láttam, több engedélyezési folyamatot végigkísértem. Ez nem vicc.

3. NINCS ALKALMAS SZÉL

Magyarországon nincs is alkalmas szélerősség és különösen szélállandóság ezekhez. A gazdaságos üzemeltetéshez szükséges 6,5–7 m/s feletti átlagos szélsebesség 100-150 méteres magasságban csak a Kisalföld egyes részein áll rendelkezésre. Magyarország túlnyomó részén az átlagos szélsebesség csupán 3,5–5 m/s, emiatt a hazai szélerőművek átlagos kapacitáskihasználtsága (kapacitásfaktora) erős jóindulattal is mindössze 20% körül alakul (szemben az északi-tengeri 45–55%-os vagy a nyugat-európai 30–35%-os értékekkel). Ezen megpróbálhat javítani a minisztérium, ha magasabb szélerőműveket engedélyez, azonban ne feledjük, hogy a legjobb szeles adottságú országrészeken már vannak szélparkok, most “befele” indulnak, a kevésbé jó szélerősségű-szélirányú helyek felé. Jellemző példa, hogy az elmúlt két hétben, vagyis a paksi mizéria alatt a meglévő 300 MW magyarországi szélerőmű 10%-os hatásfokkal termelt…