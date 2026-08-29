Szaharai por szűrheti a napsütést, zivatarokra és 34 fokra is készülni kell szombaton

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A HungaroMet előrejelzése szerint elsősorban az ország északnyugati részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, miközben a hőmérséklet 28 és 34 fok között tetőzik.
Az éjszaka első felében többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, majd nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek. Északon gomolyfelhők is képződhetnek, a felhősebb tájakon pedig zápor, néhol zivatar is előfordulhat.
A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás. A szél többfelé erős lehet, zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is számítani kell.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi, szélvédett völgyekben ennél hűvösebb is lehet.
Napközben egy szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. A felhőzet átmeneti növekedése mellett több órán át kisüthet a nap, de a szaharai por több helyen továbbra is tompíthatja a napsütést. Záporra, zivatarra csak elszórtan kell számítani.
A szél legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul, és élénk, helyenként erős lökésekkel kísérheti az időjárást. A zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
A legmelegebb órákban 28–34 fok várható, a legmagasabb értékekre délkeleten lehet számítani.
A HungaroMet nyolc megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést zivatarveszély miatt: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében lehet szükség fokozott óvatosságra.
A magas hőmérséklet miatt további kilenc vármegyére érvényes figyelmeztetés: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna területén a hőség miatt is érdemes felkészülni.
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