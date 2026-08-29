Szaharai por szűrheti a napsütést, zivatarokra és 34 fokra is készülni kell szombaton

Az éjszaka első felében többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, majd nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek. Északon gomolyfelhők is képződhetnek, a felhősebb tájakon pedig zápor, néhol zivatar is előfordulhat.

A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás. A szél többfelé erős lehet, zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is számítani kell.