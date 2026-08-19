Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

A tiszás kormányfő közlése szerint a kitüntetéssel a színművész több évtizedes, kiemelkedő művészi pályáját, valamint a magyar kultúráért és a nemzetért végzett közéleti tevékenységét ismerik el.

Magyar Péter külön kiemelte Cserhalmi György 1989. március 15-i szerepét: a rendszerváltás időszakában a Magyar Televízió épülete előtt ő olvasta fel az akkori ellenzék 12 pontját.