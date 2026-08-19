Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

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Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
A tiszás kormányfő közlése szerint a kitüntetéssel a színművész több évtizedes, kiemelkedő művészi pályáját, valamint a magyar kultúráért és a nemzetért végzett közéleti tevékenységét ismerik el.
Magyar Péter külön kiemelte Cserhalmi György 1989. március 15-i szerepét: a rendszerváltás időszakában a Magyar Televízió épülete előtt ő olvasta fel az akkori ellenzék 12 pontját.
A miniszterelnök méltatásában úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi nemcsak színészi pályájával írta be magát a magyar kultúra történetébe, hanem a rendszerváltás fontos pillanataiban is meghatározó szerepet vállalt.
Nyitókép forrása: Facebook (Örkény István Színház)