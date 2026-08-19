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Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

2026. augusztus 19. 10:25

Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.

2026. augusztus 19. 10:25
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A tiszás kormányfő közlése szerint a kitüntetéssel a színművész több évtizedes, kiemelkedő művészi pályáját, valamint a magyar kultúráért és a nemzetért végzett közéleti tevékenységét ismerik el.

Magyar Péter külön kiemelte Cserhalmi György 1989. március 15-i szerepét: a rendszerváltás időszakában a Magyar Televízió épülete előtt ő olvasta fel az akkori ellenzék 12 pontját.

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A miniszterelnök méltatásában úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi nemcsak színészi pályájával írta be magát a magyar kultúra történetébe, hanem a rendszerváltás fontos pillanataiban is meghatározó szerepet vállalt.

Nyitókép forrása: Facebook (Örkény István Színház)

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Összesen 74 komment

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orokkuruc-2
2026. augusztus 19. 12:31
nyafika durvajó!!!!!
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Lesbat
2026. augusztus 19. 12:26
De nem arról volt szó, hogy nem volt rendszerváltás?
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fintaj-2
2026. augusztus 19. 12:22
Cserhalmit a 12 pont elmondása még nem teszi naggyá, kitüntetését megérdemelté! A kitüntetése bizonyítja, hogy a reformkommunisták már akkor is a háta mögött voltak, bizonyítja ezt, hogy 1989 januárjában, Németh Miklós regnálása alatt, Pozsgay Imre már népfelkelésről beszélt .
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blackorion
2026. augusztus 19. 12:15
Pedig Győzike már nagyon várta.... Na mind1.
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