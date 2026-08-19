Magyarország szomszédságában tartóztatták le az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt

Vádat emeltek az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen Németországban
Szerhij Kuznyecov lehallgatott telefonbeszélgetések során a gázvezetékek elleni szabotázsról beszélt.
Egy ukrán állampolgárt Horvátországban vettek őrizetbe, mert a német hatóságok szerint részt vehetett az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásában.
A horvátországi Pulában letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit a német hatóságok az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával hoztak összefüggésbe. A férfit európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe. A német szövetségi ügyészség szerint megalapozott a gyanú, hogy más elkövetőkkel együtt részt vett a robbanószerkezetek elhelyezésében és működésbe hozásában. A gyanúsítottat kiadatása után a karlsruhei Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója elé állítják – számolt be róla a vg.hu.
A 2022. szeptember 26-i robbantások súlyosan megrongálták az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékeit a Balti-tengerben, a dániai Bornholm közelében. A német nyomozók szerint Volodimir Z. képzett búvárként egy olyan csoport tagja volt, amely a robbanóanyagok elhelyezéséhez szükséges merüléseket hajtotta végre. A csapat a németországi Rostockból induló vitorlással jutott el a térségbe, a hajót pedig hamis személyazonosító okmányok segítségével bérelték.
A német nyomozás szerint az akció mögött egy elit ukrán katonai egység állhatott. A három különleges műveleti katonából és négy tapasztalt búvárból álló csoportot három éven át próbálták azonosítani. A nyomozók többek között bérelt hajók adatait, telefonhívások nyomait és rendszámokat vizsgáltak, a döntő áttörést pedig egy német sebességmérő kamera felvétele hozta el: az egyik ukrán búvárt egy autóban fényképezték le, az arcfelismerő rendszer pedig közösségi médiás profilokkal kapcsolta össze.
Az ügyben korábban is voltak diplomáciai feszültségek. A német hatóságok Szerhij Kuznyecovot, a feltételezett csoportvezetőt is azonosították, és 2026 júniusában vádat emeltek ellene. A férfit azonban a németek korábban Lengyelországban megtalálták, a lengyel hatóságok pedig nem tartóztatták le és nem adták ki Németországnak. A német nyomozók szerint később egy diplomáciai rendszámú autóval Ukrajnába menekítették.
A nyomozás szerint Kuznyecovot végül egy olaszországi nyaralás során fogták el. A hatóságok autópályadíjak és szállodai foglalások alapján követték a család útját, majd az olasz csendőrök San Clementében őrizetbe vették. A német ügyészek állítása szerint az Északi Áramlat elleni támadás a modern történelem egyik legnagyobb szabotázsakciója lehetett.
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Szerhij Kuznyecov lehallgatott telefonbeszélgetések során a gázvezetékek elleni szabotázsról beszélt.
Nyitókép: Danish Defence Command/dpa/picture alliance