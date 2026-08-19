Magyarország szomszédságában tartóztatták le az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt

A horvátországi Pulában letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit a német hatóságok az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával hoztak összefüggésbe. A férfit európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe. A német szövetségi ügyészség szerint megalapozott a gyanú, hogy más elkövetőkkel együtt részt vett a robbanószerkezetek elhelyezésében és működésbe hozásában. A gyanúsítottat kiadatása után a karlsruhei Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója elé állítják – számolt be róla a vg.hu.

A 2022. szeptember 26-i robbantások súlyosan megrongálták az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékeit a Balti-tengerben, a dániai Bornholm közelében. A német nyomozók szerint Volodimir Z. képzett búvárként egy olyan csoport tagja volt, amely a robbanóanyagok elhelyezéséhez szükséges merüléseket hajtotta végre. A csapat a németországi Rostockból induló vitorlással jutott el a térségbe, a hajót pedig hamis személyazonosító okmányok segítségével bérelték.