Ft
Ft
29°C
18°C
Ft
Ft
29°C
18°C
08. 19.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 19.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
letartóztatás északi áramlat Horvátország ukrán állampolgár

Magyarország szomszédságában tartóztatták le az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán búvárt

2026. augusztus 19. 12:41

Egy ukrán állampolgárt Horvátországban vettek őrizetbe, mert a német hatóságok szerint részt vehetett az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásában.

2026. augusztus 19. 12:41
null

A horvátországi Pulában letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt, akit a német hatóságok az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával hoztak összefüggésbe. A férfit európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe. A német szövetségi ügyészség szerint megalapozott a gyanú, hogy más elkövetőkkel együtt részt vett a robbanószerkezetek elhelyezésében és működésbe hozásában. A gyanúsítottat kiadatása után a karlsruhei Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírója elé állítják – számolt be róla a vg.hu

A 2022. szeptember 26-i robbantások súlyosan megrongálták az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékeit a Balti-tengerben, a dániai Bornholm közelében. A német nyomozók szerint Volodimir Z. képzett búvárként egy olyan csoport tagja volt, amely a robbanóanyagok elhelyezéséhez szükséges merüléseket hajtotta végre. A csapat a németországi Rostockból induló vitorlással jutott el a térségbe, a hajót pedig hamis személyazonosító okmányok segítségével bérelték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A német nyomozás szerint az akció mögött egy elit ukrán katonai egység állhatott. A három különleges műveleti katonából és négy tapasztalt búvárból álló csoportot három éven át próbálták azonosítani. A nyomozók többek között bérelt hajók adatait, telefonhívások nyomait és rendszámokat vizsgáltak, a döntő áttörést pedig egy német sebességmérő kamera felvétele hozta el: az egyik ukrán búvárt egy autóban fényképezték le, az arcfelismerő rendszer pedig közösségi médiás profilokkal kapcsolta össze.

Az ügyben korábban is voltak diplomáciai feszültségek. A német hatóságok Szerhij Kuznyecovot, a feltételezett csoportvezetőt is azonosították, és 2026 júniusában vádat emeltek ellene. A férfit azonban a németek korábban Lengyelországban megtalálták, a lengyel hatóságok pedig nem tartóztatták le és nem adták ki Németországnak. A német nyomozók szerint később egy diplomáciai rendszámú autóval Ukrajnába menekítették.

A nyomozás szerint Kuznyecovot végül egy olaszországi nyaralás során fogták el. A hatóságok autópályadíjak és szállodai foglalások alapján követték a család útját, majd az olasz csendőrök San Clementében őrizetbe vették. A német ügyészek állítása szerint az Északi Áramlat elleni támadás a modern történelem egyik legnagyobb szabotázsakciója lehetett.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Danish Defence Command/dpa/picture alliance

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Himiko
2026. augusztus 19. 18:14
más, Indiai katonai parádé és a 112%-os halálozási arány esete: .tiktok.com/@owen.yh007/video/7674958310809947406
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2026. augusztus 19. 17:18
"A horvátországi Pulában letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt"...hehe..kicsit sem beszédes a hohol neve:)...már ha tényleg így hívják
Válasz erre
0
0
lucasko
2026. augusztus 19. 17:04
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, a [email protected], aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed."
Válasz erre
0
0
Emzeperix
2026. augusztus 19. 16:54
Akkor a németek küldik a hadüzit Ukrajnának?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!