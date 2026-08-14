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erdőtűz kimenekítés Horvátország

Horvátországi erdőtüzek: legalább 58 magyart kellett kimenekíteni

2026. augusztus 14. 10:36

Az érintettek közül mintegy 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 honfitársunkat pedig egy másik biztonságos helyszínre szállítottak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérülést szenvedett, őt a spliti kórházba szállították.

2026. augusztus 14. 10:36
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Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtüzek által érintett területekről. Az érintettek közül mintegy 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 honfitársunkat pedig egy másik biztonságos helyszínre szállítottak. Ellátásukról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik – számolt be róla közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.

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Tájékoztatása szerint a magyar konzuli szolgálat munkatársai egész éjszaka fogadták a segítségkérő hívásokat, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált magyarokkal is. 

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Jelenleg is folyik az érintettek felkutatása és egyéni helyzetük felmérése, ezért a konzuli segítséget kérők pontos száma egyelőre nem ismert.

Mint írja a tárcavezető: a megkeresések többsége 

  • a kimenekítéssel, 
  • az ideiglenes elhelyezéssel, 
  • a hazautazás lehetőségeivel, valamint 
  • az otthagyott járművekkel és személyes tárgyakkal 
  • kapcsolatban érkezett. 

Különösen nehéz helyzetbe került két magyar család, összesen hét ember, akik csak gyalogosan tudtak elmenekülni a lángok elől. Információk szerint járműveik a tűz által érintett területen maradhattak.

A tűzvész következtében egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérülést szenvedett, őt a spliti kórházba szállították.

Más magyar sérültről jelenleg nincs tudomás. A konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll az egészségügyi intézménnyel annak érdekében, hogy azonnal értesüljön az esetleges további magyar érintettekről.

A helyszíni segítségnyújtásban két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is részt vesz. A magyar hatóságok döntése alapján egyelőre a térségben maradnak, hogy támogassák a konzuli munkát és segítsék a bajba jutott magyarokat. Szállásukat a zágrábi magyar nagykövetség biztosítja.

Közben Magyarországról két kisbusz indult a másik helyszínre menekített 13 magyar állampolgárért, hogy szükség esetén segítsék hazajutásukat.

A legfrissebb tájékoztatás alapján 

a horvát hatóságoknak sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését, ugyanakkor az oltási munkálatok továbbra is zajlanak, speciális tűzoltó repülőgépek bevonásával.

Újabb evakuálásról jelenleg nem érkezett információ.

Fotó: index.hr

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Összesen 7 komment

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Szerintem
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2026. augusztus 14. 19:30 Szerkesztve
A tiszafostos basztatja Orbánt, hogy miért nem csinálta meg már évekkel azalőtt, amit ő még pár napja is feleslegesnek és megcsinálhatatlannak tartott. Nooormááális? (Ezt nem ide, de most már itt hagyom)
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1
0
kecskesajt
2026. augusztus 14. 13:04
És, az Olaszországban ragadtakkal mi lesz ? Nyihaha ?
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5
0
bituman
2026. augusztus 14. 12:00
Mi is arrafelé szoktunk nyaralni, de inkább júniusban vagy szeptemberben...
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2
0
pollip
2026. augusztus 14. 11:43
Nem hiába piszkáljuk Orbán Anitát! Rájött, hogy a külföldön bajba került magyarokon segíteni kell! Két kis buszt küld Horvátországba.
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