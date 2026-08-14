Horvátországi erdőtüzek: legalább 58 magyart kellett kimenekíteni

Magyar turisták menekülnek a horvátországi erdőtűz elől (FOTÓK)
A lángok a Lokva Rogoznica térségben keletkeztek, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedtek a tengerparti települések felé.
Az érintettek közül mintegy 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 honfitársunkat pedig egy másik biztonságos helyszínre szállítottak. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérülést szenvedett, őt a spliti kórházba szállították.
Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtüzek által érintett területekről. Az érintettek közül mintegy 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 honfitársunkat pedig egy másik biztonságos helyszínre szállítottak. Ellátásukról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik – számolt be róla közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.
Ezt is ajánljuk a témában
A lángok a Lokva Rogoznica térségben keletkeztek, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedtek a tengerparti települések felé.
Tájékoztatása szerint a magyar konzuli szolgálat munkatársai egész éjszaka fogadták a segítségkérő hívásokat, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált magyarokkal is.
Jelenleg is folyik az érintettek felkutatása és egyéni helyzetük felmérése, ezért a konzuli segítséget kérők pontos száma egyelőre nem ismert.
Mint írja a tárcavezető: a megkeresések többsége
Különösen nehéz helyzetbe került két magyar család, összesen hét ember, akik csak gyalogosan tudtak elmenekülni a lángok elől. Információk szerint járműveik a tűz által érintett területen maradhattak.
A tűzvész következtében egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérülést szenvedett, őt a spliti kórházba szállították.
Más magyar sérültről jelenleg nincs tudomás. A konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll az egészségügyi intézménnyel annak érdekében, hogy azonnal értesüljön az esetleges további magyar érintettekről.
A helyszíni segítségnyújtásban két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is részt vesz. A magyar hatóságok döntése alapján egyelőre a térségben maradnak, hogy támogassák a konzuli munkát és segítsék a bajba jutott magyarokat. Szállásukat a zágrábi magyar nagykövetség biztosítja.
Közben Magyarországról két kisbusz indult a másik helyszínre menekített 13 magyar állampolgárért, hogy szükség esetén segítsék hazajutásukat.
A legfrissebb tájékoztatás alapján
a horvát hatóságoknak sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését, ugyanakkor az oltási munkálatok továbbra is zajlanak, speciális tűzoltó repülőgépek bevonásával.
Újabb evakuálásról jelenleg nem érkezett információ.
Fotó: index.hr