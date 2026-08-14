Horvátországi erdőtüzek: legalább 58 magyart kellett kimenekíteni

Más magyar sérültről jelenleg nincs tudomás. A konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll az egészségügyi intézménnyel annak érdekében, hogy azonnal értesüljön az esetleges további magyar érintettekről.

A helyszíni segítségnyújtásban két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is részt vesz. A magyar hatóságok döntése alapján egyelőre a térségben maradnak, hogy támogassák a konzuli munkát és segítsék a bajba jutott magyarokat. Szállásukat a zágrábi magyar nagykövetség biztosítja.

Közben Magyarországról két kisbusz indult a másik helyszínre menekített 13 magyar állampolgárért, hogy szükség esetén segítsék hazajutásukat.