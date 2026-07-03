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Luka Modric Cristiano Ronaldo Portugália labdarúgó-világbajnokság Horvátország

Cristiano Ronaldo beérte Kocsis Sándort, chip döntött a portugál–horváton

2026. július 03. 06:59

Az ötszörös aranylabdás portugál világklasszis a hatodik világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni volt a 26. vb-mérkőzése, amellyel a második helyen áll a meccsek rangsorában. Horvátország drámai körülmények között búcsúzott, és eldőlt, a 40 éves Luka Modricot nem láthatjuk már a tornán.

2026. július 03. 06:59
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Cristiano Ronaldo tizenegyesből talált be a horvátok ellen a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén, így a 41 éves portugál támadó megszerezte 11. vb-gólját, ezzel beérte az örökranglista nyolcadik helyén álló Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2–1-re legyőzte Horvátországot Torontóban, így hétfőn – közép-európai idő szerint – 21 órától a Spanyolországgal játszik a legjobb 16 között Dallasban.

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A portugálok kezdtek nagyobb lendülettel, a két szélen többször is a horvát védelem mögé kerültek, de Bruno Fernandes lövésénél a horvát kapus védett. Később is jobbára a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes és világbajnoki bronzérmes akarata érvényesült, több veszélyes támadást vezetett, de Dominik Livakovic rendre mentett, vagy a Portugália tévesztette el a célt. Különösebb izgalom nélkül telt el az első játékrész.

Az észak-amerikai térségben zajló tornán szereplő támadójátékosok közül az argentin Lionel Messi (19) vezeti a rangsort, a francia Kylian Mbappé (18) a második, míg Harry Kane (13) a hatodik helyen áll. 
A góllövő örökranglista: 1. Lionel Messi (argentin, 2006–2026) 19 gól 2. Kylian Mbappé (francia, 2018–2026) 18 3. Miroslav Klose (német, 2002–2014) 16 4. Ronaldo (brazil, 1998–2006) 15 5. Gerd Müller (német, 1970–1974) 14 6. Just Fontaine (francia, 1958), Harry Kane (angol, 2018-2026) 13-13 7. Pelé (brazil, 1958–1970) 12 8. KOCSIS SÁNDOR (1954), Jürgen Klinsmann (német, 1990–1998), Cristiano Ronaldo (portugál, 2006–2026) 11-11 11. Helmut Rahn (német, 1954–1958), Teofilo Cubillas (perui, 1970–1978), Grzegorz Lato (lengyel, 1974–1982), Gary Lineker (angol, 1986–1990), Gabriel Batistuta (argentin, 1994–2002), Thomas Müller (német, 2010–2018) 10-10

A szünet után aztán felpörögtek az események, Horvátország teljesen más mentalitásban lépett pályára, beszorította ellenfelét, és 

a 21. vb-találkozóján játszó Ivan Perisic révén az 53. percben megszerezték a vezetést. Kisvártatva Igor Matanovic is batalált, de csapattársa, Nikola Vlasic lesről indította a támadást, ezért a gólt érvénytelenítette a játékvezető. 

A hátrányba került portugálok Rafael Leao 20 méteres lövésével próbálkoztak, de a labda a lécről vágódott vissza, majd Cristiano Ronaldo is szerzett egy gólt lesről. 

Az ötszörös aranylabdás a 68. percben mégis örülhettek, mert egy jogosan megítélt büntetőből egyenlített, megszerezve ezen a tornán a harmadik gólját.

A döntetlen ellenére nem állt le a két csapat, sőt inkább fokozta az iramot, és a 76. percben Diogo Costa két hatalmas védése kellett, hogy a portugálok ne kerüljenek ismét hátrányba. Mateo Kovacevic távoli lapos lövésénél ütötte a bal kapufára a labdát, amelyet néhány másodperccel később szintén a Manchester City középpályásának bombája után tolt ki a léc alól. A hajrában Petar Sucic is betalált, de szintén lesről, Ronaldót pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. 

Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig tízperces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem felénél a csereként beállt Goncalo Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat.

A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, végül pedig a 110 percig tartó összecsapás végén a portugál válogatott jutott tovább.

Mint kiderült, a labdában található chip jelezte, hogy a lesen tartózkodó Mario Pasalicról került a játékszer az érvénytelen gólt szerző Josko Gvardiolhoz.

Ezzel az is eldőlt, hogy a szintén aranylabdás horvát világklasszis, a 40 esztendős Luka Modric elköszönt a világbajnokság(ok)tól, míg Cristiano Ronaldo folytathatja szereplését a tornán.

A másik két összecsapáson Spanyolország tükörsimán, 3–0-ra elintézte Ausztriát, Svájc pedig 2–0-ra verte Algériát. A spanyolok tehát a portugálokkal mérkőznek a nyolcaddöntőben, a svájciak meg a Kolumbia–Ghána győztese ellen folytatják.

A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának eredményei

A nyolcaddöntőbe jutásért: 

Portugália–Horvátország 2–1 (0–0)

Svájc–Algéria 2–0 (1–0)

korábban: Spanyolország–Ausztria 3–0 (1–0)

szerdán játszották: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2–0 (1–0)

Belgium–Szenegál 3–2 (0–1, 2–2, 2–2) – hosszabbítás után

Anglia–Kongói DK 2–1 (0–1)

kedden játszották: Mexikó–Ecuador 2–0 (2–0)

Franciaország–Svédország 3–0 (1–0)

Norvégia–Elefántcsontpart 2–1 (1–0)

hétfőn játszották: Marokkó–Hollandia 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 3–2

Paraguay–Németország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–3

Brazília–Japán 2–1 (0–1)

vasárnap játszották: Kanada–Dél-afrikai Köztársaság 1–0 (0–0)

 

Pénteki program:

20.00: Ausztrália–Egyiptom, Dallas (Tv: M4 Sport)
Szombat, 3.00: Kolumbia–Ghána (Tv: M4 Sport) 

Foci-vb 2026: Portugália–Horvátország 2–1, összefoglaló

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: Kamil Krzaczynski / AFP

Összesen 4 komment

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Sorrend:
indaniso
2026. július 03. 08:57
Egyfolytában mantrázom, hogy a lesszabályt meg kell változtatni, mégpedig úgy, hogy amíg az utolsó védő, és a legelöl lévő csatár bármelyik porcikája takarja egymást, nincs les. Ezt az AI menetben tudná ellenőrizni, és nem kellene vonalazni, valamint sokkal több érvényes gól születne.
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Korrupt Kornél
2026. július 03. 08:49
Ez sem igaz! Régebben olyan kevés válogatott meccsek voltak, a 100 at is alig érhette el valaki. Most már 150 sem ritka. - na jó ez még így nem igaz. Hány csapat van a vb-n ? 64? Pár évtizede csak 16. Akkor? Mit hova hogyan kell számolni?
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yalaelnok
2026. július 03. 07:53
Kocsis Sándornak 4 meccs elég volt a 11 gólhoz, Ronaldónak 23 meccsre (és 4 büntetőre) volt ehhez szüksége
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3
0
Latin
2026. július 03. 07:27
Jogos büntető? Messi után most Ronaldoból akarnak világbajnokot csinálni.
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2
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