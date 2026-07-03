Cristiano Ronaldo beérte Kocsis Sándort, chip döntött a portugál–horváton

A döntetlen ellenére nem állt le a két csapat, sőt inkább fokozta az iramot, és a 76. percben Diogo Costa két hatalmas védése kellett, hogy a portugálok ne kerüljenek ismét hátrányba. Mateo Kovacevic távoli lapos lövésénél ütötte a bal kapufára a labdát, amelyet néhány másodperccel később szintén a Manchester City középpályásának bombája után tolt ki a léc alól. A hajrában Petar Sucic is betalált, de szintén lesről, Ronaldót pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig tízperces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem felénél a csereként beállt Goncalo Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat.

A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, végül pedig a 110 percig tartó összecsapás végén a portugál válogatott jutott tovább.