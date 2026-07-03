Cristiano Ronaldo beérte Kocsis Sándort, chip döntött a portugál–horváton

A spanyolok és a Ronaldo–Modric-párharc is főszerepben: így folytatódik a világbajnokság
Svájc Algéria ellen harcolhatja ki a nyolcaddöntőbe jutást.
Az ötszörös aranylabdás portugál világklasszis a hatodik világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni volt a 26. vb-mérkőzése, amellyel a második helyen áll a meccsek rangsorában. Horvátország drámai körülmények között búcsúzott, és eldőlt, a 40 éves Luka Modricot nem láthatjuk már a tornán.
Cristiano Ronaldo tizenegyesből talált be a horvátok ellen a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén, így a 41 éves portugál támadó megszerezte 11. vb-gólját, ezzel beérte az örökranglista nyolcadik helyén álló Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2–1-re legyőzte Horvátországot Torontóban, így hétfőn – közép-európai idő szerint – 21 órától a Spanyolországgal játszik a legjobb 16 között Dallasban.
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Svájc Algéria ellen harcolhatja ki a nyolcaddöntőbe jutást.
A portugálok kezdtek nagyobb lendülettel, a két szélen többször is a horvát védelem mögé kerültek, de Bruno Fernandes lövésénél a horvát kapus védett. Később is jobbára a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes és világbajnoki bronzérmes akarata érvényesült, több veszélyes támadást vezetett, de Dominik Livakovic rendre mentett, vagy a Portugália tévesztette el a célt. Különösebb izgalom nélkül telt el az első játékrész.
Az észak-amerikai térségben zajló tornán szereplő támadójátékosok közül az argentin Lionel Messi (19) vezeti a rangsort, a francia Kylian Mbappé (18) a második, míg Harry Kane (13) a hatodik helyen áll.
A góllövő örökranglista: 1. Lionel Messi (argentin, 2006–2026) 19 gól 2. Kylian Mbappé (francia, 2018–2026) 18 3. Miroslav Klose (német, 2002–2014) 16 4. Ronaldo (brazil, 1998–2006) 15 5. Gerd Müller (német, 1970–1974) 14 6. Just Fontaine (francia, 1958), Harry Kane (angol, 2018-2026) 13-13 7. Pelé (brazil, 1958–1970) 12 8. KOCSIS SÁNDOR (1954), Jürgen Klinsmann (német, 1990–1998), Cristiano Ronaldo (portugál, 2006–2026) 11-11 11. Helmut Rahn (német, 1954–1958), Teofilo Cubillas (perui, 1970–1978), Grzegorz Lato (lengyel, 1974–1982), Gary Lineker (angol, 1986–1990), Gabriel Batistuta (argentin, 1994–2002), Thomas Müller (német, 2010–2018) 10-10
A szünet után aztán felpörögtek az események, Horvátország teljesen más mentalitásban lépett pályára, beszorította ellenfelét, és
a 21. vb-találkozóján játszó Ivan Perisic révén az 53. percben megszerezték a vezetést. Kisvártatva Igor Matanovic is batalált, de csapattársa, Nikola Vlasic lesről indította a támadást, ezért a gólt érvénytelenítette a játékvezető.
A hátrányba került portugálok Rafael Leao 20 méteres lövésével próbálkoztak, de a labda a lécről vágódott vissza, majd Cristiano Ronaldo is szerzett egy gólt lesről.
Az ötszörös aranylabdás a 68. percben mégis örülhettek, mert egy jogosan megítélt büntetőből egyenlített, megszerezve ezen a tornán a harmadik gólját.
A döntetlen ellenére nem állt le a két csapat, sőt inkább fokozta az iramot, és a 76. percben Diogo Costa két hatalmas védése kellett, hogy a portugálok ne kerüljenek ismét hátrányba. Mateo Kovacevic távoli lapos lövésénél ütötte a bal kapufára a labdát, amelyet néhány másodperccel később szintén a Manchester City középpályásának bombája után tolt ki a léc alól. A hajrában Petar Sucic is betalált, de szintén lesről, Ronaldót pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány.
Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig tízperces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem felénél a csereként beállt Goncalo Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat.
A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, végül pedig a 110 percig tartó összecsapás végén a portugál válogatott jutott tovább.
Mint kiderült, a labdában található chip jelezte, hogy a lesen tartózkodó Mario Pasalicról került a játékszer az érvénytelen gólt szerző Josko Gvardiolhoz.
Ezzel az is eldőlt, hogy a szintén aranylabdás horvát világklasszis, a 40 esztendős Luka Modric elköszönt a világbajnokság(ok)tól, míg Cristiano Ronaldo folytathatja szereplését a tornán.
A másik két összecsapáson Spanyolország tükörsimán, 3–0-ra elintézte Ausztriát, Svájc pedig 2–0-ra verte Algériát. A spanyolok tehát a portugálokkal mérkőznek a nyolcaddöntőben, a svájciak meg a Kolumbia–Ghána győztese ellen folytatják.
A nyolcaddöntőbe jutásért:
Portugália–Horvátország 2–1 (0–0)
Svájc–Algéria 2–0 (1–0)
korábban: Spanyolország–Ausztria 3–0 (1–0)
szerdán játszották: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2–0 (1–0)
Belgium–Szenegál 3–2 (0–1, 2–2, 2–2) – hosszabbítás után
Anglia–Kongói DK 2–1 (0–1)
kedden játszották: Mexikó–Ecuador 2–0 (2–0)
Franciaország–Svédország 3–0 (1–0)
Norvégia–Elefántcsontpart 2–1 (1–0)
hétfőn játszották: Marokkó–Hollandia 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 3–2
Paraguay–Németország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–3
Brazília–Japán 2–1 (0–1)
vasárnap játszották: Kanada–Dél-afrikai Köztársaság 1–0 (0–0)
Pénteki program:
20.00: Ausztrália–Egyiptom, Dallas (Tv: M4 Sport)
Szombat, 3.00: Kolumbia–Ghána (Tv: M4 Sport)
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: Kamil Krzaczynski / AFP