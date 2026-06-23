Ft
Ft
33°C
22°C
Ft
Ft
33°C
22°C
06. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Üzbegisztán Cristiano Ronaldo vb Portugália

Cristiano Ronaldo nem akar lemaradni, Messi után a portugál ikon is történelmet írt (VIDEÓ)

2026. június 23. 21:01

Kiütéses győzelmet arattak a portugálok Üzbegisztán ellen a labdarúgó-világbajnokságon.

2026. június 23. 21:01
null

A vb-rajton beragadó portugálok ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre, a meccs elejétől intenzív rohamokat indítottak a vezetésért a Fabio Cannavaro vezette üzbég válogatott ellen, Cristiano Ronaldo pedig már a 6. percben történelmet írt.

Az aranylabdás ikon hatodik világbajnokságán lőtt gólt, 2006 óta mindegyik tornán betalált, ezzel történelmet írt, ő az első, akinek összejött ez a bravúr!

Bő negyedóra után kiváló helyről végezhetett el szabadrúgást Portugália, mindenki Ronaldóra számított, de Nuno Mendes bombázott a kapuba, majd egy óriási meg nem adott üzbég gól után érkezett ismét CR, aki egy kiváló lapos indítás gurított a hosszú alsóba. Ezzel nem csak a meccs dőlt el, de az is, hogy ő a vb-k történetének legidősebb játékosa, aki egy meccsen két gólt szerzett!

A vb-történet legidősebb duplázói:

  1. Cristiano Ronaldo – 41 év 138 nap (2026 vs. Üzbegisztán)
  2. Lionel Messi – 38 év 363 nap (2026 vs. Ausztria)
  3. Roger Milla – 38 év 34 nap (1990 vs. Kolumbia)
  4. Olivier Giroud – 36 év 53 nap (2022 vs. Ausztrália)
  5. Fazekas László – 34 év 243 nap (1982 vs. El Salvador)

A szünet után a mesterhármas is összejöhetett volna Ronaldónak, de egy trükkös szabadrúgás után nem sikerült túljárni az ellenfél kapusának az eszén. A végeredmény végül egy üzbég öngólnak és a csereként beállt Rafael Leao köszönhetően alakult ki.

Portugália 5–0-ás, kiütéses győzelmet aratott, Üzbegisztán a második vereségét is elszenvedte, ezzel kiesett.

Egy nappal Lionel Messi vb-rekordja után Cristiano Ronaldo is beírta magát a történelemkönyvekbe.

Ezt is ajánljuk a témában

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)
gólszerzők: Ronaldo (6., 39.), Mendes (17.), Nematov (60. - öngól), Leao (87.)

Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!