Cristiano Ronaldo nem akar lemaradni, Messi után a portugál ikon is történelmet írt (VIDEÓ)

A vb-rajton beragadó portugálok ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre, a meccs elejétől intenzív rohamokat indítottak a vezetésért a Fabio Cannavaro vezette üzbég válogatott ellen, Cristiano Ronaldo pedig már a 6. percben történelmet írt.

Az aranylabdás ikon hatodik világbajnokságán lőtt gólt, 2006 óta mindegyik tornán betalált, ezzel történelmet írt, ő az első, akinek összejött ez a bravúr!

Bő negyedóra után kiváló helyről végezhetett el szabadrúgást Portugália, mindenki Ronaldóra számított, de Nuno Mendes bombázott a kapuba, majd egy óriási meg nem adott üzbég gól után érkezett ismét CR, aki egy kiváló lapos indítás gurított a hosszú alsóba. Ezzel nem csak a meccs dőlt el, de az is, hogy ő a vb-k történetének legidősebb játékosa, aki egy meccsen két gólt szerzett!