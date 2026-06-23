Cristiano Ronaldo nem akar lemaradni, Messi után a portugál ikon is történelmet írt (VIDEÓ)

Lionel Messi elképesztő rekordot döntött, Argentína legyőzte Ausztriát
A csapatkapitány sportágtörténeti duplájával a címvédő argentinok már biztos továbbjutók.
Kiütéses győzelmet arattak a portugálok Üzbegisztán ellen a labdarúgó-világbajnokságon.
A vb-rajton beragadó portugálok ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre, a meccs elejétől intenzív rohamokat indítottak a vezetésért a Fabio Cannavaro vezette üzbég válogatott ellen, Cristiano Ronaldo pedig már a 6. percben történelmet írt.
Az aranylabdás ikon hatodik világbajnokságán lőtt gólt, 2006 óta mindegyik tornán betalált, ezzel történelmet írt, ő az első, akinek összejött ez a bravúr!
Bő negyedóra után kiváló helyről végezhetett el szabadrúgást Portugália, mindenki Ronaldóra számított, de Nuno Mendes bombázott a kapuba, majd egy óriási meg nem adott üzbég gól után érkezett ismét CR, aki egy kiváló lapos indítás gurított a hosszú alsóba. Ezzel nem csak a meccs dőlt el, de az is, hogy ő a vb-k történetének legidősebb játékosa, aki egy meccsen két gólt szerzett!
A vb-történet legidősebb duplázói:
A szünet után a mesterhármas is összejöhetett volna Ronaldónak, de egy trükkös szabadrúgás után nem sikerült túljárni az ellenfél kapusának az eszén. A végeredmény végül egy üzbég öngólnak és a csereként beállt Rafael Leao köszönhetően alakult ki.
Portugália 5–0-ás, kiütéses győzelmet aratott, Üzbegisztán a második vereségét is elszenvedte, ezzel kiesett.
Egy nappal Lionel Messi vb-rekordja után Cristiano Ronaldo is beírta magát a történelemkönyvekbe.
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A csapatkapitány sportágtörténeti duplájával a címvédő argentinok már biztos továbbjutók.
LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)
gólszerzők: Ronaldo (6., 39.), Mendes (17.), Nematov (60. - öngól), Leao (87.)
Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP