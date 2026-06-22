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argentína lionel messi világbajnokság ausztria

Lionel Messi elképesztő rekordot döntött, Argentína legyőzte Ausztriát

2026. június 22. 21:07

A csapatkapitány sportágtörténeti duplájával a címvédő argentinok már biztos továbbjutók.

2026. június 22. 21:07
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A címvédő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2–0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.

A 39. születésnapját szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás – aki a találkozó elején kihagyott egy büntetőt – már két találattal előzi meg a német Miroslav Klosét, akivel szemben a torna rajtja előtt még hárommal le volt maradva, de az Algéria elleni mesterhármasával „egyenlített”

most pedig egyedüli rekorder lett.

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Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, míg az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást.

Gyorsan vezetést szerezhetett volna a dél-amerikai gárda, miután a Lautaro Martínezzel szemben elkövetett szabálytalanság miatt hosszas VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt az egyiptomi játékvezető. Lionel Messi már a kilencedik percben a vb-történet legeredményesebb játékosa lehetett volna, azonban a bal kapufa mellé lőtt, ez volt az első kihagyott tizenegyes ezen a tornán.

A folyatásban is Messi volt a főszereplő, két nagy helyzete is kimaradt, előbb Alaba kis híján öngólt szerezve szabadított fel előle, majd szinte a gólvonalról rúgták ki a labdáját. A jég azonban a 38. percben megtört, ráadásul egy „klasszikus” Messi-góllal, egy balról érkező beadást belsőzött a jobb alsóba.

A fordulást követően már jóval többet próbálkozott az osztrák együttes, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az argentinok játéka a magabiztos labdajáratásra épült, ekkor már azonban korántsem futballoztak annyira gólra törően, mint az első játékrészben.

Az argentinok egy szöglet után kis híján megduplázták előnyüket – Nico González bólintott nem sokkal mellé –, a hajrára viszont átadták a területet riválisuknak, akinek csak egyetlen helyzete volt, a 93. percben Wimmer csúsztatott a kapufa mellé.

A dél-amerikaiak a 95. percben megkontrázták ellenfelüket, Julian Álvarez még kihagyta a ziccert, a labda Messi elé került, és három osztrák védő szorításában a kapuba lőtt, lezárva ezzel az összecsapást

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0 (1–0)

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/AP/Jessica Tobias

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
napredbosna
2026. június 22. 21:54
Kíváncsi vagyok mit tudna ez az argentín válogatott Messi nélkül. úgy sejtem, hogy akkor is győzött volna Algéria és Ausztria ellen. C. Ronaldo nélkül Portugália nyert volna Kongói Dem. Köztársaság ellen. Ami pedig a gólokat illeti, Mbappe is jól áll. Ráadásul neki nem ez messze nem az utolsó VB-je. Ha nem most, az elkövetkező VB-n is lesz alkalma gólokat rúgni. De akár a még utána lévőn is. Amúgy ezt a rekordot azért nem igazságosan mérik. Régen, a 16 csapatos VB-ken kettővel kevesebb meccset játszott a VB döntős, mint most.
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0
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johannluipigus
2026. június 22. 21:09
A kisfiú a legnagyobb óriás.
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3
0
Takagi
2026. június 22. 21:08
Király volt.
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2
0
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