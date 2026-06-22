Lionel Messi elképesztő rekordot döntött, Argentína legyőzte Ausztriát

A folyatásban is Messi volt a főszereplő, két nagy helyzete is kimaradt, előbb Alaba kis híján öngólt szerezve szabadított fel előle, majd szinte a gólvonalról rúgták ki a labdáját. A jég azonban a 38. percben megtört, ráadásul egy „klasszikus” Messi-góllal, egy balról érkező beadást belsőzött a jobb alsóba.

A fordulást követően már jóval többet próbálkozott az osztrák együttes, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az argentinok játéka a magabiztos labdajáratásra épült, ekkor már azonban korántsem futballoztak annyira gólra törően, mint az első játékrészben.

Az argentinok egy szöglet után kis híján megduplázták előnyüket – Nico González bólintott nem sokkal mellé –, a hajrára viszont átadták a területet riválisuknak, akinek csak egyetlen helyzete volt, a 93. percben Wimmer csúsztatott a kapufa mellé.