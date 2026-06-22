Lionel Messi elképesztő rekordot döntött, Argentína legyőzte Ausztriát

Messi, Messi, Messi! A címvédő csapatkapitányának csodálatos triplájával, győzelemmel rajtolt Argentína
A dél-amerikai csapat simán verte Algériát.
A csapatkapitány sportágtörténeti duplájával a címvédő argentinok már biztos továbbjutók.
A címvédő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2–0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.
A 39. születésnapját szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás – aki a találkozó elején kihagyott egy büntetőt – már két találattal előzi meg a német Miroslav Klosét, akivel szemben a torna rajtja előtt még hárommal le volt maradva, de az Algéria elleni mesterhármasával „egyenlített”,
most pedig egyedüli rekorder lett.
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A dél-amerikai csapat simán verte Algériát.
Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, míg az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást.
Gyorsan vezetést szerezhetett volna a dél-amerikai gárda, miután a Lautaro Martínezzel szemben elkövetett szabálytalanság miatt hosszas VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt az egyiptomi játékvezető. Lionel Messi már a kilencedik percben a vb-történet legeredményesebb játékosa lehetett volna, azonban a bal kapufa mellé lőtt, ez volt az első kihagyott tizenegyes ezen a tornán.
A folyatásban is Messi volt a főszereplő, két nagy helyzete is kimaradt, előbb Alaba kis híján öngólt szerezve szabadított fel előle, majd szinte a gólvonalról rúgták ki a labdáját. A jég azonban a 38. percben megtört, ráadásul egy „klasszikus” Messi-góllal, egy balról érkező beadást belsőzött a jobb alsóba.
A fordulást követően már jóval többet próbálkozott az osztrák együttes, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az argentinok játéka a magabiztos labdajáratásra épült, ekkor már azonban korántsem futballoztak annyira gólra törően, mint az első játékrészben.
Az argentinok egy szöglet után kis híján megduplázták előnyüket – Nico González bólintott nem sokkal mellé –, a hajrára viszont átadták a területet riválisuknak, akinek csak egyetlen helyzete volt, a 93. percben Wimmer csúsztatott a kapufa mellé.
A dél-amerikaiak a 95. percben megkontrázták ellenfelüket, Julian Álvarez még kihagyta a ziccert, a labda Messi elé került, és három osztrák védő szorításában a kapuba lőtt, lezárva ezzel az összecsapást
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0 (1–0)
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/AP/Jessica Tobias