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Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken

2026. augusztus 01. 14:47

Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord.

2026. augusztus 01. 14:47
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Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken – közölte a HugaroMet Zrt. a honlapján.

Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában, az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok.

Július 31-én, pénteken reggel 25,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson. Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord.

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Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellérthegy állomások voltak, az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel.

Hozzátették: az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot is, amelyhez eddig csak Szerep nevéhez fűződött, 1917-ből.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

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Összesen 3 komment

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mlotta
2026. augusztus 01. 15:07
Nagy valószínűséggel az extrém időjárás lehet az oka.
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astonph00125
2026. augusztus 01. 15:05
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marciTm
2026. augusztus 01. 14:59
b+!és ehhez csak Debreceni képetek volt!
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