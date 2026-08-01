Útkeresésben a lengyel jobboldal: megosztott a PiS

De hogyan jutott ide a lengyel jobboldal? A történtek megértéséhez érdemes visszanyúlni a 2023. októberi parlamenti választáshoz. Az akkor már nyolc éve, két ciklus óta kormányzó Jog és Igazságosság koalíciója ellen összeállt egy sokszínű – ideológiailag meglehetősen ellentmondásos – politikai szövetség, benne többek közt Donald Tusknak az idők során egyre liberálisabbá váló, eredetileg jobboldali-centrista Polgári Platformjával (PO), Szymon Hołownia jobbközép Lengyelország 2050 (PL2050) pártjával, Władysław Kosiniak-Kamysz Lengyel Néppártjával (PSL) és a vonalas Új Baloldal (NL) párttal.

Bár a Jog és Igazságosság első helyen futott be, a voksok 35 százaléka messze nem volt elég a parlamenti többséghez. A 30 százalékot szerző Tusk-párt, a PL2050 és a PSL alkotta, 14 százalékot szerző Harmadik Út (TD) szövetség és a 8,6 százalékos Új Baloldal viszont összeállva többséget tudott alkotni. Mellettük bejutott még a törvényhozásba a radikális jobboldali Új Remény (NN) és Nemzeti Mozgalom (RN) alkotta Szabadság és Függetlenség Konföderáció (KWiN) szövetség több mint 7 százalékkal – az ő támogatottságuk matematikailag sem volt elég a Jog és Igazságosság elméleti többségéhez, és egyébként is elég harsányak és kritikusak voltak ahhoz, hogy a saját útjukat járják tovább.

A választáson több mint 74 százaléknyian szavaztak, ami rekordmagas részvétel volt a rendszerváltozás óta. A választási demográfia jellegzetesen alakult: a városiak, a fiatalabb és magasabban képzett társadalmi rétegek inkább az ellenzékre, a vidéki, idősebb és képzetlenebb választók pedig inkább a kormánypártokra voksoltak. Kiugró volt a fiatalok választási hajlandóságának változása: a 2019-es 46 helyett több mint 68 százalékuk nyilvánított véleményt. Ha a fenti mintázatokat a 2026-os magyarországi választáson is észleltük, az nem mondható a véletlen művének.