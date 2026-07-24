Dráma a lengyel jobboldalon: szakad a Jog és Igazságosság

Több mint 30 képviselő távozik a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosságból (PiS), Lengyelország fő ellenzéki pártjából, miután nem voltak hajlandóak aláírni a hűségesküt – jelentette be Jarosław Kaczyński, a párt vezetője a Notes From Poland portál híre szerint.

A vita középpontjában a Jog és Igazságosság egy mérsékeltebb frakciója áll, amely Mateusz Morawiecki volt miniszterelnökhöz és a PiS alelnökéhez kötődik: ő az egyike azoknak, akiket most kizárhatnak a pártból.