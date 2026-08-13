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szentszék gazdasági tanács ccee német lászló magyar katolikus egyház pápa

A pápa a Gazdasági Tanács tagjává nevezte ki Német László bíborost

2026. augusztus 13. 11:45

A Gazdasági Tanács feladata a Római Kúria, valamint a Szentszékhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete.

2026. augusztus 13. 11:45
Németh László bíboros

Új megbízatást kapott Német László bíboros, a katolikus egyház szerb prelátusa, XIV. Leó pápa ugyanis a Gazdasági Tanács tagjává nevezte ki – derül kia  Magyar katolikus Egyház Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Mint írják: „A pápa nyolc új tagot nevezett ki a Szentszék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe. 

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A Gazdasági Tanács feladata a Római Kúria, valamint a Szentszékhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete. 

Az új tagok között van Német László SVD bíboros, belgrádi érsek, aki egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) alelnöke”.

Nyitókép forrása: a CCEE Facebook-oldala

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
Canadian
2026. augusztus 14. 00:28
A katolikus egyház utolsó igazi pápája Benedek (Ratzinger) volt. Őt illegálisan mondatták le, valószínűleg zsarolással. Ferenc és most Leo veszélyes szélhámosok. Nem megválasztották őket, hanem valakik a háttérből berakták. A háttérhatalmat szolgálják. Ez pedig tökéletesen megfelel Nostradamus jóslatának, aki a 16. században leírta, hogy a katolikus egyháznak még hány pápája lesz. Benedek volt az utolsó. Nostradamus szerint Benedek után az Antikrisztus veszi át a Vatikán irányítását, és a vatikáni könyvtárban talált információ segítségével tönkreteszi az egyház hitelét. Az utolsó illegitim pápa az Antikrisztust szolgálja és az egyház tönkretételén dolgozik. Stimmel. Az 1917-es Fatima jóslat szerint az utolsó pápát Róma felett egy dombon kivégzik és Róma elpusztul. János Pál pápa saját maga beszélt a Fatima jóslat utolsó túlélőjével. Benedek óta a katolikus egyház az eretnekség fele halad. El fog pusztulni.
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varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 13. 21:57
A Vatikánban oké. Csak a Szemléleken keresztül ne érzékenyítse a híveket. A választások utáni cikke nem volt túl elegáns. Nálam legalább is kiütötte a biztosítékot.
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kata56
2026. augusztus 13. 19:38
Olyasmiket olvastam, hogy o inkabb..ilyen..komuvesfele.. Leo papa hozza a formajat.
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1
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csapláros
2026. augusztus 13. 17:16
madre79 2026. augusztus 13. 13:09 ..."Evangélikus vagyok, nem szeretem a katolikus egyházat, stb."... Ez elég SZÁNALMAS, mert ezzel ezerrel hírdeted magadról, hogy FINGOD SINCS az egyházak, pontosabban a kereszténység történetéről. Például: - a lutheri reformáció szabadságfogalmára hivatkozva keltek fel a főurak ellen az 1524–1525-ös német parasztháború jobbágyai. Luther Márton azonban arra szólította fel a fejedelmeket, hogy „szúrják, üssék és fojtsák meg” a lázadókat. A világi uralkodók mintegy 100 000 parasztot mészároltak le. - Az evangélikus fejedelmek és teológusok – a katolikusokkal egyetértésben – halállal büntették az anabaptistákat (újrakeresztelőket) és más radikális szárnyakat. Ezért számos embert kínoztak meg, fejeztek le vagy fojtottak vízbe. - Luther szélsőséges zsidóellenes volt, ellenük 7 pontos pogromot javasolt. - a boszorkányüldözésekbe, kínzásokba, máglyán égetésekbe a lutheránusok is beszálltak a 16-17. sz.-ban - együttműködtek a nácikkal is.
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