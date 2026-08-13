A pápa a Gazdasági Tanács tagjává nevezte ki Német László bíborost

Tarr Zoltán ahelyett, hogy irtaná a politikai kereszténységet, inkább a feje tetejére állítja azt

Arról volt szó, hogy nem ez lesz. Hogy nem lesz átpolitizálva minden, főleg az egyházak, a hitélet nem. Ehhez képest Tarr Zoltán szemében pont politikai ellenfelei nem keresztények... Vizvári Soma írása.