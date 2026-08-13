A pápa a Gazdasági Tanács tagjává nevezte ki Német László bíborost

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A Gazdasági Tanács feladata a Római Kúria, valamint a Szentszékhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete.
Új megbízatást kapott Német László bíboros, a katolikus egyház szerb prelátusa, XIV. Leó pápa ugyanis a Gazdasági Tanács tagjává nevezte ki – derül kia Magyar katolikus Egyház Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.
Mint írják: „A pápa nyolc új tagot nevezett ki a Szentszék gazdasági működésében fontos szerepet betöltő testületbe.
A Gazdasági Tanács feladata a Római Kúria, valamint a Szentszékhez kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi struktúráinak, illetve tevékenységének felügyelete.
Az új tagok között van Német László SVD bíboros, belgrádi érsek, aki egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) alelnöke”.
Nyitókép forrása: a CCEE Facebook-oldala