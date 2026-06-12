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spanyol király pápa repülőgép

Váratlan esemény zavarta meg a pápa hazajutását – a spanyol király segítette ki

2026. június 12. 21:56

A katolikus egyház vezetője egyhetes apostoli körútjának utolsó állomásáról indult vissza Rómába.

2026. június 12. 21:56
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VI. Fülöp spanyol király által felajánlott repülőgéppel tér vissza XIV. Leó pápa Rómába Teneriféről pénteken, egyhetes apostoli körútjának utolsó állomásáról, miután meghibásodott az a gép, amely eredetileg hazaszállította volna.

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A spanyol közszolgálati televízió (TVE) élő közvetítése szerint a Santa Cruz de Tenerife kikötőjében, 35 ezer ember részvételével tartott szabad téri misét követően a pápai delegáció délután megérkezett a repülőtérre, ahol a spanyol uralkodó várta, és kísérte repülőgépéhez a katolikus egyházfőt.

A gép azonban nem szállt fel, a kapitány pedig azt közölte, hogy műszaki hiba történt, amelyet megpróbálnak elhárítani, de az utasoknak addig is el kell hagyniuk a fedélzetet.

Miután kiderült, hogy a helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, a spanyol Iberia légitársaság jelezte, hogy Madridból küld mentesítő járatot, azonban ennek megérkezésére több mint három órát kellett volna várni. VI. Fülöp ezért felajánlotta, hogy a spanyol légierő Falcon típusú repülőgépe, amellyel ő tért volna vissza Madridba a szigetről, vigye el a pápát és kíséretét Rómába.

A TVE vatikáni tudósítója elmondta: mivel ez a járat kisebb, mint az Iberia Airbus A320-as gépe, a pápát kísérő újságíróknak nem jutott hely, így meg kell várniuk a Madridból érkező cseregépet. Emiatt elmarad a spanyolországi körutat értékelő sajtótájékoztató is, amelyet a repülőút idejére terveztek. A spanyol királyért a hadsereg egy másik Falcont küld, szintén a fővárosból.

Egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen meghibásodás történt az Iberia járatán.

(MTI)

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP


 

Összesen 1 komment

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SzaboGeza
2026. június 12. 23:11
Nem azért , hanem azért!!! Nem a Spanyoloknak nem hiszek!!!
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