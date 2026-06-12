Váratlan esemény zavarta meg a pápa hazajutását – a spanyol király segítette ki

A gép azonban nem szállt fel, a kapitány pedig azt közölte, hogy műszaki hiba történt, amelyet megpróbálnak elhárítani, de az utasoknak addig is el kell hagyniuk a fedélzetet.

Miután kiderült, hogy a helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, a spanyol Iberia légitársaság jelezte, hogy Madridból küld mentesítő járatot, azonban ennek megérkezésére több mint három órát kellett volna várni. VI. Fülöp ezért felajánlotta, hogy a spanyol légierő Falcon típusú repülőgépe, amellyel ő tért volna vissza Madridba a szigetről, vigye el a pápát és kíséretét Rómába.

A TVE vatikáni tudósítója elmondta: mivel ez a járat kisebb, mint az Iberia Airbus A320-as gépe, a pápát kísérő újságíróknak nem jutott hely, így meg kell várniuk a Madridból érkező cseregépet. Emiatt elmarad a spanyolországi körutat értékelő sajtótájékoztató is, amelyet a repülőút idejére terveztek. A spanyol királyért a hadsereg egy másik Falcont küld, szintén a fővárosból.