Váratlan esemény zavarta meg a pápa hazajutását – a spanyol király segítette ki

Több mint egymillió ember előtt tartott misét XIV. Leó pápa
Másfél évtizede nem járt Spanyolországban a katolikus egyházfő.
A katolikus egyház vezetője egyhetes apostoli körútjának utolsó állomásáról indult vissza Rómába.
VI. Fülöp spanyol király által felajánlott repülőgéppel tér vissza XIV. Leó pápa Rómába Teneriféről pénteken, egyhetes apostoli körútjának utolsó állomásáról, miután meghibásodott az a gép, amely eredetileg hazaszállította volna.
Ezt is ajánljuk a témában
Másfél évtizede nem járt Spanyolországban a katolikus egyházfő.
A spanyol közszolgálati televízió (TVE) élő közvetítése szerint a Santa Cruz de Tenerife kikötőjében, 35 ezer ember részvételével tartott szabad téri misét követően a pápai delegáció délután megérkezett a repülőtérre, ahol a spanyol uralkodó várta, és kísérte repülőgépéhez a katolikus egyházfőt.
A gép azonban nem szállt fel, a kapitány pedig azt közölte, hogy műszaki hiba történt, amelyet megpróbálnak elhárítani, de az utasoknak addig is el kell hagyniuk a fedélzetet.
Miután kiderült, hogy a helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, a spanyol Iberia légitársaság jelezte, hogy Madridból küld mentesítő járatot, azonban ennek megérkezésére több mint három órát kellett volna várni. VI. Fülöp ezért felajánlotta, hogy a spanyol légierő Falcon típusú repülőgépe, amellyel ő tért volna vissza Madridba a szigetről, vigye el a pápát és kíséretét Rómába.
A TVE vatikáni tudósítója elmondta: mivel ez a járat kisebb, mint az Iberia Airbus A320-as gépe, a pápát kísérő újságíróknak nem jutott hely, így meg kell várniuk a Madridból érkező cseregépet. Emiatt elmarad a spanyolországi körutat értékelő sajtótájékoztató is, amelyet a repülőút idejére terveztek. A spanyol királyért a hadsereg egy másik Falcont küld, szintén a fővárosból.
Egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen meghibásodás történt az Iberia járatán.
(MTI)
Fotó: JORGE GUERRERO / AFP