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peking Kína repülőgép felhőkarcoló

Repülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába (VIDEÓ)

2026. június 26. 18:31

Az esetről az internetre felkerült privát fotókat törölték.

2026. június 26. 18:31
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Egy személyautó-méretű kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, a 108 emeletes China Zun toronyba – jelentette a South China Morning Post című, hongkongi székhelyű hírportál szemtanúkra hivatkozva. A felhőkarcoló Peking központi üzleti negyedében található, és a kínai állami tulajdonú CITIC Csoport, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának székhelye.

A becsapódás következtében az épület egyik felső szintjén két üvegtábla megsérült. Egy szemtanúi videofelvétel szerint a helyszínt a rendőrség nagy erőkkel biztosította, több környező utat lezártak, és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.

Egy futár elmondta: helyi idő szerint este hat óra körül hangos, robbanásszerű zajt hallott, amelyet a szemtanú szerint a kisrepülőgép becsapódása okozott.

Az incidenssel kapcsolatban péntek estig a kínai hatóságok nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, sérültekről vagy a baleset körülményeiről sem közöltek információt, sőt az esetről az internetre felkerült privát fotókat törölték.

(MTI)

Fotó: X

 

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