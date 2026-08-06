Újabb utazási iroda vált fizetésképtelenné, az utolsó pillanatban töröltek utakat

A társaság kedden még arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy újraindítja járatait, szerdán azonban már levélben értesítette utasait és viszonteladó partnereit arról, hogy fizetésképtelenné vált.

A cég közlése szerint a csődhöz több tényező vezetett. Indoklásuk szerint a közel-keleti konfliktusok miatt megemelkedett üzemanyagárak, a fapados légitársaságok rendkívül alacsony áron kínált repülőjegyei, valamint a magyar utazási piacon megjelent, szerintük a versenyt torzító szereplők egyaránt hozzájárultak a társaság ellehetetlenüléséhez.