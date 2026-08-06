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robinson tours axiom insurance company turizmus utazási iroda

Újabb utazási iroda vált fizetésképtelenné, az utolsó pillanatban töröltek utakat

2026. augusztus 06. 06:50

Fizetésképtelenséget jelentett a bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, amely Magyarországról is szervezett utakat a bolgár tengerpartra – számolt be a turizmus.com.

2026. augusztus 06. 06:50
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A társaság kedden még arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy újraindítja járatait, szerdán azonban már levélben értesítette utasait és viszonteladó partnereit arról, hogy fizetésképtelenné vált.

A cég közlése szerint a csődhöz több tényező vezetett. Indoklásuk szerint a közel-keleti konfliktusok miatt megemelkedett üzemanyagárak, a fapados légitársaságok rendkívül alacsony áron kínált repülőjegyei, valamint a magyar utazási piacon megjelent, szerintük a versenyt torzító szereplők egyaránt hozzájárultak a társaság ellehetetlenüléséhez.

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Az érintett utasoknak azt javasolják, hogy angol nyelvű levélben forduljanak a vállalat bolgár biztosítójához, az Axiom Insurance Companyhoz kártérítési igényükkel.

A Robinson Tours azt ígéri, hogy a szükséges dokumentumokat elküldi azoknak, akik ezt az [email protected] e-mail-címen kérik.

A társaság működési nehézségei már korábban is érezhetők voltak. A 24.hu néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy az iroda több utasának utazását már az indulás vagy a hazautazás előtti napon törölte. Az érintetteket SMS-ben értesítették, közölve, hogy nem tudnak számukra másik szállást vagy repülőjegyet biztosítani. Egyes utasoknak azt ajánlották fel, hogy repülő helyett autóbusszal térjenek haza Bulgáriából.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
fitymafake
2026. augusztus 06. 07:59
Ördöngös gyerekbaszo megtalálta a cikkben az összefüggést.Árad a tiszar.😁🤣🤣🤦‍♂️Mizu csökevény nem tudod túl tenni mgaga vereségen. Próbáltad már felvágni az ereidet,hidd el segítene rajtad.
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wadcutter
2026. augusztus 06. 07:56
Beindult poloska gazdasági terve, Tegnap 400 embert rúgtak ki Szolnokon a bicikli gyárból, ma egy utazási iroda megy csődbe, az ügyfelek futhatnak a pénzük után. A rezsicsökkentést télre eltörlik. Kármán pedig már az IMF behozatalán dolgozik.
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 06. 07:55
Árad a tiszaR!
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hakapeszim
•••
2026. augusztus 06. 07:20 Szerkesztve
Nem értem, a mai világban minek utazási iroda? Egy okostelefonnal meg lehet szervezni akármilyen utat. Foglalsz repülőjegyet, szállást, bérelsz autót stb. Ráadásul Bulgáriába, Görögországba, Albániába inkább elmegyek autóval. Este indulok, reggel már a medence szélén iszom a konyakot. Nem vagyok menetrendhez kötve, annyi csomag viszünk, amennyit akarunk stb. Éjjel a határ sem vészes. Sőt, Törökországba is mentem már le "lábon", az kicsit hosszabb.
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