Újabb utazási iroda vált fizetésképtelenné, az utolsó pillanatban töröltek utakat

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Fizetésképtelenséget jelentett a bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, amely Magyarországról is szervezett utakat a bolgár tengerpartra – számolt be a turizmus.com.
A társaság kedden még arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy újraindítja járatait, szerdán azonban már levélben értesítette utasait és viszonteladó partnereit arról, hogy fizetésképtelenné vált.
A cég közlése szerint a csődhöz több tényező vezetett. Indoklásuk szerint a közel-keleti konfliktusok miatt megemelkedett üzemanyagárak, a fapados légitársaságok rendkívül alacsony áron kínált repülőjegyei, valamint a magyar utazási piacon megjelent, szerintük a versenyt torzító szereplők egyaránt hozzájárultak a társaság ellehetetlenüléséhez.
Az érintett utasoknak azt javasolják, hogy angol nyelvű levélben forduljanak a vállalat bolgár biztosítójához, az Axiom Insurance Companyhoz kártérítési igényükkel.
A Robinson Tours azt ígéri, hogy a szükséges dokumentumokat elküldi azoknak, akik ezt az [email protected] e-mail-címen kérik.
A társaság működési nehézségei már korábban is érezhetők voltak. A 24.hu néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy az iroda több utasának utazását már az indulás vagy a hazautazás előtti napon törölte. Az érintetteket SMS-ben értesítették, közölve, hogy nem tudnak számukra másik szállást vagy repülőjegyet biztosítani. Egyes utasoknak azt ajánlották fel, hogy repülő helyett autóbusszal térjenek haza Bulgáriából.
Nyitókép forrása: Facebook