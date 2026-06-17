Meglepő összefüggést talált az osztrák lap Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter örömtánca és a magyar turizmus között

A Die Presse szerint Magyarország újra „szórakoztató hely” lett, és ebben nemcsak a Tisza Párt választási sikere játszott szerepet. Az osztrák lap ugyanis fontosnak tartotta kiemelni, hogy a magyarok hangulata látványosan javult azóta, hogy Hegedűs Zsolt új egészségügyi miniszter örömtánca bejárta az internetet.

Ha a cikk logikáját követjük, akkor a magyar turizmus szakemberei évtizedekig rossz ajtón kopogtattak. Feleslegesek voltak a reklámkampányok, a fürdőfejlesztések, a kulturális programok és a vendéglátóipari beruházások. Elég lett volna korábban is felvenni egy minisztert, aki megfelelő lelkesedéssel ropja a győzelmi táncot.