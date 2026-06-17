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örömtánc Tisza Párt Mosonmagyarórvár turizmus Hegedűs Zsolt Magyar Péter

Meglepő összefüggést talált az osztrák lap Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter örömtánca és a magyar turizmus között

2026. június 17. 12:41

Vannak országok, amelyek milliárdokat költenek turisztikai kampányokra, és vannak, amelyeknek elég egy jól időzített örömtánc. A Tisza Párt által hozott politikai változásokat elemző Die Presse ugyanis arra jutott, hogy az egészségügyi miniszter produkciója olyan hangulatjavító erővel bírt, hogy az osztrákok ismét kedvet kaptak Magyarországhoz.

2026. június 17. 12:41
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A Die Presse szerint Magyarország újra „szórakoztató hely” lett, és ebben nemcsak a Tisza Párt választási sikere játszott szerepet. Az osztrák lap ugyanis fontosnak tartotta kiemelni, hogy a magyarok hangulata látványosan javult azóta, hogy Hegedűs Zsolt új egészségügyi miniszter örömtánca bejárta az internetet.

Ha a cikk logikáját követjük, akkor a magyar turizmus szakemberei évtizedekig rossz ajtón kopogtattak. Feleslegesek voltak a reklámkampányok, a fürdőfejlesztések, a kulturális programok és a vendéglátóipari beruházások. Elég lett volna korábban is felvenni egy minisztert, aki megfelelő lelkesedéssel ropja a győzelmi táncot.

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A Tisza Párt és a turisztikai koreográfia

A Die Presse szerint Magyar Péter győzelme után sok osztrák ismét szívesen látogat Magyarországra, miután korábban az „autokratikus szomszéd országtól” inkább távol tartotta a pénzét. A lap szerint a politikai fordulat és a javuló közhangulat újra vonzóvá tette a forint országát.

Az írás középpontjában Mosonmagyaróvár áll, amelyet az osztrák olvasók figyelmébe ajánlanak. 

A szerző hosszasan ismerteti a város történetét, földrajzi helyzetét, a római kori emlékeket és a Flexum termálfürdőt is, ahol egy 72 fokos ásványvízforrás szolgáltatja a vizet. Mindez azonban eltörpül amellett a felismerés mellett, hogy a jókedvnek immár új mérőszáma lehet. A Die Presse szerint ugyanis a magyarok kedélyállapotán szemmel láthatóan javított a virálissá vált örömtánc. 

Innen pedig már csak egy apró lépés annak feltételezése, hogy az osztrák turisták is a koreográfiától kaptak kedvet a határ átlépéséhez.

A lap ugyan megemlíti a kedvező árakat, a sört, a bort, a pálinkát és a pörköltet is, de ezek a tényezők a jelek szerint csak mellékszereplők. A cikk alapján könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy a jövő turisztikai versenyében nem az árak, a szolgáltatások vagy a látnivalók számítanak majd, hanem az, hogy egy-egy miniszter mennyire meggyőzően tud örülni a kamerák előtt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 14 komment

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csigabus
2026. június 17. 13:54
Annak idején Fletó is lejtett egyet aztán ment a levesbe!
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csigabus
2026. június 17. 13:52
Nézz oda,már a labancok is a kis majomnak szurkolnak! ( ja,Fletó is táncolt)
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gullwing
2026. június 17. 13:50
Nos ezeknek az azbeszt már teljes agyelhalást okozott🤣🤣🤣🤣
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 17. 13:47
Még mielőtt ide jönnének a csicskamagyarokon jót röhögni, otthon megtankolják az autójukat 603 forintos árstop nélküli benzinnel, vagy 636 forintos gázolajjal. Amit a rőhejes csóró proli magyarok 635 és 655 forintért akarnak rájuk sózni. 🤣🤣🤣🤣
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