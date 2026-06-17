Meglepő összefüggést talált az osztrák lap Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter örömtánca és a magyar turizmus között

Ki lesz az új egészségügyi miniszter?
Hegedűs Zsolt bemutatkozik.
Vannak országok, amelyek milliárdokat költenek turisztikai kampányokra, és vannak, amelyeknek elég egy jól időzített örömtánc. A Tisza Párt által hozott politikai változásokat elemző Die Presse ugyanis arra jutott, hogy az egészségügyi miniszter produkciója olyan hangulatjavító erővel bírt, hogy az osztrákok ismét kedvet kaptak Magyarországhoz.
A Die Presse szerint Magyarország újra „szórakoztató hely” lett, és ebben nemcsak a Tisza Párt választási sikere játszott szerepet. Az osztrák lap ugyanis fontosnak tartotta kiemelni, hogy a magyarok hangulata látványosan javult azóta, hogy Hegedűs Zsolt új egészségügyi miniszter örömtánca bejárta az internetet.
Ha a cikk logikáját követjük, akkor a magyar turizmus szakemberei évtizedekig rossz ajtón kopogtattak. Feleslegesek voltak a reklámkampányok, a fürdőfejlesztések, a kulturális programok és a vendéglátóipari beruházások. Elég lett volna korábban is felvenni egy minisztert, aki megfelelő lelkesedéssel ropja a győzelmi táncot.
A Die Presse szerint Magyar Péter győzelme után sok osztrák ismét szívesen látogat Magyarországra, miután korábban az „autokratikus szomszéd országtól” inkább távol tartotta a pénzét. A lap szerint a politikai fordulat és a javuló közhangulat újra vonzóvá tette a forint országát.
Az írás középpontjában Mosonmagyaróvár áll, amelyet az osztrák olvasók figyelmébe ajánlanak.
A szerző hosszasan ismerteti a város történetét, földrajzi helyzetét, a római kori emlékeket és a Flexum termálfürdőt is, ahol egy 72 fokos ásványvízforrás szolgáltatja a vizet. Mindez azonban eltörpül amellett a felismerés mellett, hogy a jókedvnek immár új mérőszáma lehet. A Die Presse szerint ugyanis a magyarok kedélyállapotán szemmel láthatóan javított a virálissá vált örömtánc.
Innen pedig már csak egy apró lépés annak feltételezése, hogy az osztrák turisták is a koreográfiától kaptak kedvet a határ átlépéséhez.
A lap ugyan megemlíti a kedvező árakat, a sört, a bort, a pálinkát és a pörköltet is, de ezek a tényezők a jelek szerint csak mellékszereplők. A cikk alapján könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy a jövő turisztikai versenyében nem az árak, a szolgáltatások vagy a látnivalók számítanak majd, hanem az, hogy egy-egy miniszter mennyire meggyőzően tud örülni a kamerák előtt.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP