Akadémiát indít a Digitális Polgári Kör

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Új szintre léphet a Digitális Polgári Körök működése.
Szeptemberben elindul a DPK Akadémia, amely ingyenes képzéssel készíti fel a jelentkezőket közösségek építésére és saját kezdeményezéseik megvalósítására.
A Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő által kiküldött felhívás szerint a program 160 órás és térítésmentes, és elméleti, valamint gyakorlati ismereteket egyaránt biztosít.
A cél, hogy a résztvevők az ötleteiket konkrét kezdeményezésekké alakítsák, majd ezek köré erős közösségeket szervezzenek.
A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet kell benyújtani. A pályázók közül a kiválasztottakat személyes beszélgetésre is meghívják.
A Digitális Polgári Körök létrehozását Orbán Viktor 2025-ös tusványosi beszédében jelentette be. A kezdeményezés célja eredetileg az volt, hogy a jobboldali, nemzeti, polgári és keresztény közösségek szervezettebben legyenek jelen a digitális térben.
Ezt követően sorra alakultak meg a különböző DPK-k, tagokat toboroztak, valamint országjárást is szerveztek, amelynek részeként úgynevezett háborúellenes gyűléseket tartottak.
A választást követően azonban a szervezet jelentősen visszafogta működését. Az Index korábbi beszámolója szerint a korábban 121 fős struktúra júliusra mintegy 40 főre zsugorodott.
A most meghirdetett DPK Akadémia ugyanakkor arra utal, hogy a kezdeményezés nem szűnik meg, hanem új, képzési és közösségszervezési irányt kaphat.
Nyitókép forrása: Facebook