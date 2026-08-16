Akadémiát indít a Digitális Polgári Kör

Szeptemberben elindul a DPK Akadémia, amely ingyenes képzéssel készíti fel a jelentkezőket közösségek építésére és saját kezdeményezéseik megvalósítására.

A Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő által kiküldött felhívás szerint a program 160 órás és térítésmentes, és elméleti, valamint gyakorlati ismereteket egyaránt biztosít.