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digitális polgári körök máthé zsuzsa dpk akadémia közösség orbán viktor

Akadémiát indít a Digitális Polgári Kör

2026. augusztus 16. 19:18

Új szintre léphet a Digitális Polgári Körök működése.

2026. augusztus 16. 19:18
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Szeptemberben elindul a DPK Akadémia, amely ingyenes képzéssel készíti fel a jelentkezőket közösségek építésére és saját kezdeményezéseik megvalósítására.

A Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő által kiküldött felhívás szerint a program 160 órás és térítésmentes, és elméleti, valamint gyakorlati ismereteket egyaránt biztosít.

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A cél, hogy a résztvevők az ötleteiket konkrét kezdeményezésekké alakítsák, majd ezek köré erős közösségeket szervezzenek.

A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet kell benyújtani. A pályázók közül a kiválasztottakat személyes beszélgetésre is meghívják.

A Digitális Polgári Körök létrehozását Orbán Viktor 2025-ös tusványosi beszédében jelentette be. A kezdeményezés célja eredetileg az volt, hogy a jobboldali, nemzeti, polgári és keresztény közösségek szervezettebben legyenek jelen a digitális térben.

Ezt követően sorra alakultak meg a különböző DPK-k, tagokat toboroztak, valamint országjárást is szerveztek, amelynek részeként úgynevezett háborúellenes gyűléseket tartottak.

A választást követően azonban a szervezet jelentősen visszafogta működését. Az Index korábbi beszámolója szerint a korábban 121 fős struktúra júliusra mintegy 40 főre zsugorodott.

A most meghirdetett DPK Akadémia ugyanakkor arra utal, hogy a kezdeményezés nem szűnik meg, hanem új, képzési és közösségszervezési irányt kaphat.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. augusztus 16. 20:42
"A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet kell benyújtani. A pályázók közül a kiválasztottakat személyes beszélgetésre is meghívják...." Tucatszámra fog a tisza téglákat küldeni. alapos átvilágításra lesz szükség.
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0
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elektronelektor
2026. augusztus 16. 20:28
"rottyos-ducse 2026. augusztus 16. 20:05 valoszinuleg Europa legbukottabb kozossegetol akarjak tanulni a kozossegepitest..." Ugyan már, elvtárs, ne rettegjen már olyan görcsösen reszketve. Lazítson. Senki sem akarja bántani az ön bugris pzichopata nemezetvezetőjét. Ő önmagától is jó úton halad affelé hogy kicsinálja saját magát. A túl sok kokián már most is nagyon meglátszik szegény elmebeteg messiásán.
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sergent
2026. augusztus 16. 20:26
Eső után köpönyeg.
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3
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 16. 20:05
valoszinuleg Europa legbukottabb kozossegetol akarjak tanulni a kozossegepitest..... orias igeny van erre a piacon
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