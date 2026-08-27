„Elhiggyük, hogy a kereszténygyűlölő Tóta W. független és objektív újságírói módszerekkel jutott erre a következtetésre?

Miközben valójában Magyar Péterék bukdácsolnak, tömegek hiányoznak a kormányzatból, mert elküldték őket, a pszichopata miniszterelnök meg Orbán Viktor nyaralását kritizálja válság idején, mintha még mindig Orbán kormányozna.

Pedig miért is kellene Orbánnak itt lennie, mikor leváltották, és nem ő hoz döntéseket? Az meg még szomorúbb, hogy Tóta W. egy külföldi gyorsétteremlánchoz hasonlítja a Tisza-kormányt, ugyanakkor sokatmondó. Tóta W. szánalmas.”