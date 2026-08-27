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A pszichopata miniszterelnök meg Orbán Viktor nyaralását kritizálja válság idején, mintha még mindig Orbán kormányozna.
„Elhiggyük, hogy a kereszténygyűlölő Tóta W. független és objektív újságírói módszerekkel jutott erre a következtetésre?
Miközben valójában Magyar Péterék bukdácsolnak, tömegek hiányoznak a kormányzatból, mert elküldték őket, a pszichopata miniszterelnök meg Orbán Viktor nyaralását kritizálja válság idején, mintha még mindig Orbán kormányozna.
Pedig miért is kellene Orbánnak itt lennie, mikor leváltották, és nem ő hoz döntéseket? Az meg még szomorúbb, hogy Tóta W. egy külföldi gyorsétteremlánchoz hasonlítja a Tisza-kormányt, ugyanakkor sokatmondó. Tóta W. szánalmas.”
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Mint a szocializmus végén az első nyugati utazásokon: szájtátva csodálkozunk a gyorséttermen, ahol nem gyűlölik a vendéget, mosolyognak, és nem mócsingot tesznek a tányérra. Így is lehet?
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