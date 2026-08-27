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Magyar Péter Tóta W. Árpád miniszterelnök orbán viktor

Tóta W. szánalmas

2026. augusztus 27. 10:30

A pszichopata miniszterelnök meg Orbán Viktor nyaralását kritizálja válság idején, mintha még mindig Orbán kormányozna.

2026. augusztus 27. 10:30
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
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„Elhiggyük, hogy a kereszténygyűlölő Tóta W. független és objektív újságírói módszerekkel jutott erre a következtetésre? 

Miközben valójában Magyar Péterék bukdácsolnak, tömegek hiányoznak a kormányzatból, mert elküldték őket, a pszichopata miniszterelnök meg Orbán Viktor nyaralását kritizálja válság idején, mintha még mindig Orbán kormányozna. 

Pedig miért is kellene Orbánnak itt lennie, mikor leváltották, és nem ő hoz döntéseket? Az meg még szomorúbb, hogy Tóta W. egy külföldi gyorsétteremlánchoz hasonlítja a Tisza-kormányt, ugyanakkor sokatmondó. Tóta W. szánalmas.”

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Idézőjel

Magyar Péterék kormányozni, azt tudnak

Mint a szocializmus végén az első nyugati utazásokon: szájtátva csodálkozunk a gyorséttermen, ahol nem gyűlölik a vendéget, mosolyognak, és nem mócsingot tesznek a tányérra. Így is lehet?

 

Nyitókép: Facebook

 

 

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
uranvaros
2026. augusztus 27. 12:52
Tóta W nem adhat mást csak mi lényege. Vákuum a világűrben
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0
0
nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 27. 12:15
Nem kedves Gergely, nem szánalmas hanem egy aljas kis szarkeverő tetű. Az úri csevegés, eltartott kisujjal már nem ér semmit Gergely.
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2
0
livingstone
2026. augusztus 27. 11:38
Végülis abszolút stimmel hogy gyorsétteremhez hasonlítja. Mert ugye mi van pl. a mekiben? Az ínycsiklandó reklámkép helyett egy kilapított, fonnyadt, aszott izét kapsz ami legfeljebb távolról emlékeztet a képen látottra, lehet hozzá venni agyonhasznált olajban sült krumplit, cukros vagy édesítőszeres lónyálat, mindezt fillérekért agyonhajtott büfé-ruhatár szakosok csinálják akiknek ki van adva hogy vigyorogjanak mint a tejbetök, or else... Arról nem is beszélve hogy génkezelt takarmánnyal és antibiotikumokkal tömött állatok húsát (és abból se a minőségit hanem a már csak bedarálásra használhatót) adják, a buci is a legalapabb finomliszt, stb. és még olcsónak se mondható. Szóval szép (már akinek) meg gyors (mint egy menza) meg jóízű (ízfokozó, stb.), csak épp hosszútávon beledöglesz. Pont mint a tiszar. Super size me!
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8
0
nyugalom
2026. augusztus 27. 11:17
A hüjjjegyerek! Szégyen!
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3
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