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fidesz Magyar Péter paks orbán viktor

Magyar Péterék kormányozni, azt tudnak

2026. augusztus 27. 06:02

Mint a szocializmus végén az első nyugati utazásokon: szájtátva csodálkozunk a gyorséttermen, ahol nem gyűlölik a vendéget, mosolyognak, és nem mócsingot tesznek a tányérra. Így is lehet?

2026. augusztus 27. 06:02
Magyar Péter
Tóta W. Árpád
Tóta W. Árpád
HVG

„Pakson szorgosan duruzsolnak a turbinák, az elektronok vidáman csipogják egymásnak: áradunk! Túl vagyunk a válságon, fenékküszöbünk erotikusan domborul. Áramszünet nem volt egy percig sem. Úgy tűnik, nem kizárólag Orbán Viktor képes az országot kormányozni. Ez fontos lecke.

Ez volt ugyanis az adu ász. Hogy nélküle összeomlik itt minden, ő a Kárpát-medence Atlasza. Emberarcúék elismerték esetleg kamerán kívül, hogy lop, csal és hazudik, de rögtön rámutattak veleszületett zsenialitására, kivételes képességeire, és hogy ez az egy legény van a gáton, más egyszerűen nem képes átvenni ezt a munkát. Jó, jó, ocsmány a Fidesz, de kormányozni, azt tudnak.”

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 39 komment

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Sorrend:
pisapeter
2026. augusztus 27. 09:04
Igen a pat Hányok mindig voltak. Ez a Tóta Wallagh Kárpád , mindig vóót. Miindig wan Walagh Kárpád. Nyugi. Majd megdöglik. Ezek mindig döglenek, soha nem halnak ki. Túléljük.
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díszponty
2026. augusztus 27. 09:03
Felbukkant a pöcs és kádárabb a kádárnál, rákosibb a rákosinál. Az úttörők integetése hol marad? Üdvözöljük a legpöcsebb munkáslevelezőt
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1
0
a straight cold player
2026. augusztus 27. 09:02
Ostoba propagandistából árad a férfiúi szerelem Magyar(?) Péter felé. A gyermeki rajongás vagy a meleg szeretet nyilván abból a vakságból táplálkozik, hogy a kistérségi messiásnak tulajdonítja a ,,Rémisztő Képződmények" leváltását, az ős ellenség elzavarását és a fanatikus vonzalmának kielégítését a kommunista eszmék és gyakorlat iránt. És még hosszú-hosszú mézes hetek lesznek. Még működik a kémia ami felülírja a valóságot. Még tart a szerelem ami elfedi, hogy valójában egyre fájdalmasabb az együttlét. Még tart a remény hogy majd összecsiszolódnak és bejáratódnak a genitáliák. És amikor már egyre többen fogják látni hogy ez egy durva és toxikus kapcsolat akkor sem lesz képes kilépni belőle. De ez legyen kettejük baja. Amúgy egy kaliber a kettő. Félművelt, neveletlen, diplomás prolik. Ócska kis lenin-fiúk összecsalt pedigrével.
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H3NY3_B-Oroszlan
2026. augusztus 27. 08:55
Ez az izé még tóta dabljútól is vérgáz. Már csak a régi fotó hiányzik mellőle, ahol a kis kopasz kalászt morzsol a búzatáblában, vagy az új, amin Nemcsák Norisz vizeletet fakaszt a pusztában.
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