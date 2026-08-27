„Pakson szorgosan duruzsolnak a turbinák, az elektronok vidáman csipogják egymásnak: áradunk! Túl vagyunk a válságon, fenékküszöbünk erotikusan domborul. Áramszünet nem volt egy percig sem. Úgy tűnik, nem kizárólag Orbán Viktor képes az országot kormányozni. Ez fontos lecke.

Ez volt ugyanis az adu ász. Hogy nélküle összeomlik itt minden, ő a Kárpát-medence Atlasza. Emberarcúék elismerték esetleg kamerán kívül, hogy lop, csal és hazudik, de rögtön rámutattak veleszületett zsenialitására, kivételes képességeire, és hogy ez az egy legény van a gáton, más egyszerűen nem képes átvenni ezt a munkát. Jó, jó, ocsmány a Fidesz, de kormányozni, azt tudnak.”