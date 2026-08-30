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janez jansa Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter ellátogat Orbán Viktor régi szövetségeséhez

2026. augusztus 30. 06:33

A kormányfő Szlovéniába utazik.

2026. augusztus 30. 06:33
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Janez Jansa szlovén miniszterelnök a közösségi oldalán üdvözölte Magyar Pétet, aki a poszt szerint hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumra utazik, ahol kétoldalú tárgyalásokat is folytat Jansával – írja a Világgazdaság. 

A hírt először a 24. hu szúrta ki.

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A találkozó politikai szempontból azért különösen érdekes, mert Jansa hosszú éveken át Orbán Viktor egyik legközelebbi közép-európai szövetségesének számított.

A két politikus kormányfőként szorosan együttműködött, több európai politikai kérdésben hasonló álláspontot képviselt, Jansa pedig korábban rendszeres résztvevője volt az Orbán Viktor köré szerveződő regionális politikai együttműködésnek.

A szlovén politikus idén tavasszal tért vissza a hatalomba Szlovéniában. A márciusi parlamenti választáson pártja, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött, ezzel négy év után ismét ő alakíthatott kormányt. 

Jansa már júniusban, az uniós csúcstalálkozó idején jelezte, hogy meghívja Magyar Pétert a Bledi Stratégiai Fórumra. A szlovén kormányfő akkor Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit invitálta az augusztus végi rendezvényre.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

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Összesen 61 komment

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Sorrend:
Fck fcbk
2026. augusztus 30. 10:35
Ugyanaz a Geneplanet, ugyanaz a kínai lélegeztetőgép, csak Magyarországon jóval drágábban. Szlovéniában ebből akkora balhé lett, hogy politikusoknak is magyarázkodniuk kellett. Nálunk meg ment a szokásos fideszes recept: közpénz van dögivel, ellenőrzés meg minek? A magyar állam darabonként nagyjából 12 500 euróval fizetett többet, mint a szlovénok. Ugyanazért a szarért. És ez nem pár tízezer forintos eltérés, hanem egy olyan üzlet része, amelyben több mint 300 milliárd közpénz mozgott. Aztán amikor valaki megkérdezi, hogy mégis hová lett a pénz, jön a „háború”, „baloldal”, „Soros”, meg minden más kurva kifogás. Csak az egyszerű kérdésre nincs válasz: Mi a faszért kellett a magyaroknak drágábban venni ugyanazt a gépet? Most már feljelentés is történt. Ideje lenne, hogy egyszer ne a kisembert vegyék elő, hanem azt is megkérdezzék: ki kaszált ezen az üzleten?
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fitymafake
2026. augusztus 30. 10:33
A bukott fidnyákok imádják Magyar facebook bejegyzéseit olvasni.Már sajnálják,hogy nem rá szavaztak, de maradt még nekik orbán tüll szoknyában magassarkúban páilinkát iszogatva egy lerobban romkocsmában.😁😁😁😁😁👏👏👏👏
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elcapo-3
2026. augusztus 30. 10:30
" „Éjjel, száraz lábbal a Duna közepén, avagy fenékküszöb by night” – írta Magyar Péter a Facebookon, ahol egy olyan fotót is közzétett, amelyen a Duna vizében állva, kezében a Holdat tartva pózol. A kormányfő egy külön erre az alkalomra feliratozott baseballsapkát is viselt, amely őt a fenékküszöb hősének titulusával ruházza fel. " Hozza magát az elmebeteg nárcisztikus pszichopata állat! A szekta meg szopja!
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gullwing
2026. augusztus 30. 10:19
trd127 2026. augusztus 30. 09:30 A szánalmasok ti vagytok selejtek. Anyád a sarki hogyé adja magát?!
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