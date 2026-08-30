Magyar Péter ellátogat Orbán Viktor régi szövetségeséhez

Janez Jansa szlovén miniszterelnök a közösségi oldalán üdvözölte Magyar Pétet, aki a poszt szerint hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumra utazik, ahol kétoldalú tárgyalásokat is folytat Jansával – írja a Világgazdaság.

A hírt először a 24. hu szúrta ki.