Magyar Péter ellátogat Orbán Viktor régi szövetségeséhez

Új fejezet kezdődhet Szlovéniában: negyedszer is visszatért Orbán Viktor szövetségese
A szlovén parlament Janez Jansát, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé.
A kormányfő Szlovéniába utazik.
Janez Jansa szlovén miniszterelnök a közösségi oldalán üdvözölte Magyar Pétet, aki a poszt szerint hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumra utazik, ahol kétoldalú tárgyalásokat is folytat Jansával – írja a Világgazdaság.
A hírt először a 24. hu szúrta ki.
A találkozó politikai szempontból azért különösen érdekes, mert Jansa hosszú éveken át Orbán Viktor egyik legközelebbi közép-európai szövetségesének számított.
A két politikus kormányfőként szorosan együttműködött, több európai politikai kérdésben hasonló álláspontot képviselt, Jansa pedig korábban rendszeres résztvevője volt az Orbán Viktor köré szerveződő regionális politikai együttműködésnek.
A szlovén politikus idén tavasszal tért vissza a hatalomba Szlovéniában. A márciusi parlamenti választáson pártja, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött, ezzel négy év után ismét ő alakíthatott kormányt.
Jansa már júniusban, az uniós csúcstalálkozó idején jelezte, hogy meghívja Magyar Pétert a Bledi Stratégiai Fórumra. A szlovén kormányfő akkor Szlovénia négy szomszédos országának vezetőit invitálta az augusztus végi rendezvényre.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
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A szlovén parlament Janez Jansát, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé.