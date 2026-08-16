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Kós Hubert Európa-bajnoki csúccsal nyert 200 méter vegyesen

2026. augusztus 16. 19:42

A párizsi Európa-bajnokságot három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárja.

2026. augusztus 16. 19:42
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Kós Hubert nyerte meg a 200 méteres vegyesúszást a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján – írja az MTI.

A 23 éves magyar úszó 1:54.24 perces idővel védte meg címét, sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok ebben a számban, egyúttal Európa-bajnoki rekordot is felállított.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka az Egyesült Államokban, Bob Bowman irányításával készül.

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
rugbista
2026. augusztus 16. 21:33
A Pápai gyerek 16,5 évesen egy nap két országos csúccsal 2. lett a nagy Marchand mögött. Reméljük, új csillag született.
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0
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elcapo-3
2026. augusztus 16. 21:01
Remek ! Szenzációs a magyar úszósport!
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0
0
Nagyhuba1
•••
2026. augusztus 16. 20:04 Szerkesztve
Óriási amit a magyar úszók kivétel nélkül elértek. Ezt kéne Julien királynak is tenni,nem pofázni dolgozni.
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2
0
vitez-laszlo
•••
2026. augusztus 16. 20:00 Szerkesztve
FANTASZTIKUS versenyzőink vannak úszásban ismét! Hatalmas gratuláció mindenkinek aki részt vett ezen az EB-n! Kós Hubertnek, és Milák Kristófnak külön Gratulálok! Hajrá Magyarország!
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6
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