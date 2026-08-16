Kós Hubert Európa-bajnoki csúccsal nyert 200 méter vegyesen

Székely János Görögkatolikus.hu

Egy Down-szindrómás felnőtt mondta el azt, hogy valahányszor egy Down-szindrómás csecsemőt elvetetnek, ő mindig azt érzi, hogy az ő életére is nemet mondanak. Az ő emberi méltóságát is megkérdőjelezték. Azt üzenik neki, hogy neki sem lett volna szabad megszületnie, fölöslegesen él, ő csak egy teher.