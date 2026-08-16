Kós Hubert Európa-bajnoki csúccsal nyert 200 méter vegyesen

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A párizsi Európa-bajnokságot három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárja.
Kós Hubert nyerte meg a 200 méteres vegyesúszást a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján – írja az MTI.
A 23 éves magyar úszó 1:54.24 perces idővel védte meg címét, sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok ebben a számban, egyúttal Európa-bajnoki rekordot is felállított.
A 200 méter hát olimpiai bajnoka az Egyesült Államokban, Bob Bowman irányításával készül.
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