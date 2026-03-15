A sport szempontjából sem mindegy, mi lesz április 12-én – Szabó László a Mandinernek

Az előző két téli paralimpiai játékokon szerepelt magyar versenyző, az idein azonban nem. Miért?

Sajnálom, hogy nincs magyar parasportoló Olaszországban, mert négy éve Pekingben egy, nyolc esztendeje Phjongcshangban három is volt. Legutóbb 2014-ben maradtunk le a játékokról. Azért dolgozunk, hogy minden alkalommal reális esélyünk legyen kijutni, de őszintének kell lennünk: ezekben a sportágakban nem vagyunk olyan szinten, amilyen az induláshoz szükséges, és ez rövid távon nem is változik meg. Idén 56 ország küzd a téli paralimpia hat sportágában. Kifejezetten drága sportágakról van szó: jégen a kerekesszékes curling és az ülőjégkorong, havon a sífutás, az alpesi sí, a biatlon és a snowboard került be a programba. A magyar téli parasport nincs abban az állapotban, hogy magabiztosan és rendszeresen ilyen magasságokba tudjon juttatni versenyzőt. Lett volna esélyünk a kijutásra, de a kvalifikációs megméretéseken nyújtott teljesítmény ezúttal nem tette lehetővé az utazást. Építkezünk tovább. Ott voltam Phjongcshangban, Pekingben, és sportdiplomáciai okokból most is tervezek kiutazni a versenyekre. Ugyanott, ugyanúgy zajlanak az események, mint korábban az épeknél, és a közvetítés sem változik az olimpiai játékokhoz képest.