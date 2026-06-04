Nekimentek a fővárosnak a budapesti taxisok

Súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által bevezetett, taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő „TaxiTrack” nevű rendszer – állítja a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ). A társaság közleménye szerint a TaxiTrack bevezetése – bár erre alkalmas lenne – nem önmagában váltott ki jelentős ellenállást a tisztességes taxis vállalkozók körében.

Az ágazat szereplői évek óta olyan problémákkal szembesülnek, mint a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitások hiánya, a szabálytalan piaci szereplőkkel szembeni elégtelen fellépés, valamint több, a vállalkozások működését nehezítő adminisztratív intézkedés

– olvasható a közleményben. Hozzátették, tovább rontja a helyzetet, hogy a 2022-2025 időszakra maga a BKK is 40 százalékos önköltségnövekedést mutatott ki, tarifakorrekció azonban csak három és fél évvel ezelőtt történt, mindössze 10 százalékos mértékben.