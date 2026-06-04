Nekimentek a fővárosnak a budapesti taxisok

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Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a "TaxiTrack"rendszer bevezetésének azonnali felfüggesztését kérte, valamint több hatósági, és törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett az ügy kivizsgálása érdekében.
Súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által bevezetett, taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő „TaxiTrack” nevű rendszer – állítja a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ). A társaság közleménye szerint a TaxiTrack bevezetése – bár erre alkalmas lenne – nem önmagában váltott ki jelentős ellenállást a tisztességes taxis vállalkozók körében.
Az ágazat szereplői évek óta olyan problémákkal szembesülnek, mint a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitások hiánya, a szabálytalan piaci szereplőkkel szembeni elégtelen fellépés, valamint több, a vállalkozások működését nehezítő adminisztratív intézkedés
– olvasható a közleményben. Hozzátették, tovább rontja a helyzetet, hogy a 2022-2025 időszakra maga a BKK is 40 százalékos önköltségnövekedést mutatott ki, tarifakorrekció azonban csak három és fél évvel ezelőtt történt, mindössze 10 százalékos mértékben.
A TÉSZ álláspontja szerint a jelenlegi adatgyűjtési rendszer ebben a feszült helyzetben újabb, aránytalan terhet jelent a tisztességesen működő taxis vállalkozások számára, mely teljes mértékben elfogadhatatlan.
Mint írták, a BKK által ismertetett rendszer alapján a taxiknak valós időben kellene adatokat szolgáltatniuk a fuvarokkal kapcsolatban.
A rendelkezésre álló információk szerint a továbbított adatok között szerepelne a jármű helyzete, a fuvar kezdő és végpontja, annak időpontja, valamint egyéb, az utazáshoz kapcsolódó információk.
Álláspontuk szerint ezek az adatok – különösen más adatbázisokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek arra, hogy egyes utasok mozgási mintázatai, rendszeres útvonalai, tartózkodási helyei vagy napi szokásai rekonstruálhatók legyenek.
Miközben a rendszer kommunikációja elsősorban a taxis vállalkozások ellenőrzésére fókuszál, a valóságban az adatgyűjtés hatása az utasokat is közvetlenül érinti
– derül ki a közleményből.
Szerintük ez a probléma nem ismeretlen a Fővárosi Önkormányzat előtt sem, hiszen 2025. őszén főként erre hivatkozva vonták vissza azt a rendeletmódosítási javaslatot, mely a fuvarszervezőket az adatszolgáltatás teljesítésére kötelezte volna.
A TÉSZ álláspontja szerint
jelenleg nem ismert olyan egyértelmű törvényi felhatalmazás, amely a BKK számára lehetővé tenné ilyen részletességű, folyamatos és valós idejű adatgyűjtés előírását magánvállalkozások és azok ügyfelei vonatkozásában.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény egyértelmű felhatalmazást biztosít a járművek külső megjelenésére, környezetvédelmi besorolására és méretére vonatkozó feltételek meghatározására a helyi önkormányzatok számára.
Kiemelték, hogy különösen kérdéses, hogy:
- milyen konkrét jogalapon történne az adatok kezelése;
- pontosan milyen adatokat gyűjtenének;
meddig tárolnák azokat;
- kik férhetnének hozzá;
- milyen garanciák védenék az érintetteket a visszaélésekkel szemben;
- miként érvényesülne a GDPR szerinti adatminimalizálás és az arányosság követelménye.
Mindezek hiányában komoly kétségek merülnek fel a rendszer jogszerűségével kapcsolatban.
A fentiek miatt a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete
a rendszer bevezetésének azonnali felfüggesztését kérte, valamint több hatósági, és törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett az ügy kivizsgálása érdekében.
Álláspontunk szerint egy ilyen horderejű adatkezelési rendszer kizárólag széles körű társadalmi egyeztetést, részletes adatvédelmi hatásvizsgálatot és egyértelmű törvényi felhatalmazást követően lenne egyáltalán megfontolható. A jelenlegi modell a közlekedésbiztonsági kockázaton túl egy átlagos taxis kisvállalkozó esetén évente akár 8 ezer adatszolgáltatási eseményt is generálhat, amelyek közül akár egyetlen technikai vagy adminisztratív hiba is azt eredményezheti, hogy a vállalkozó egy évre elveszíti a taxiállomás-használati hozzájárulását, miközben ugyanarról az utazásról a fuvarszervező három hónapig köteles minden adatot megőrizni és azt a BKK részére kérésre rendelkezésre bocsátani.
Jelezték, hogy a TÉSZ támogat minden olyan intézkedést, amely a közlekedési szolgáltatások minőségének javítását, az illegális szolgáltatók kiszűrését vagy a szabályok betartását szolgálja.
Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a hatékony ellenőrzés jelszava alatt olyan rendszer épüljön ki, amelynek következményeként megfelelő garanciák hiányában nemcsak a tisztességes taxis vállalkozók, hanem az utasok mozgása is rekonstruálhatóvá váljon a BKK Zrt. munkavállalói számára.
„A jogállami működés alapelve, hogy a hatósági vagy önkormányzati ellenőrzés nem jelenthet korlátlan adatgyűjtést. A nemfizető vagy agresszív utasok kezelésére sem az a megoldás, hogy minden utast nyomkövető viselésére kötelezünk. A tisztességes állampolgárok és vállalkozók adatainak tömeges gyűjtése helyett a szabályszegők célzott felderítésére, valamint a visszaélésekért felelős személyek elszámoltatására van szükség. Ez a budapestiek, az utasok és a tisztességes taxis vállalkozások közös érdeke, nem mellesleg az európai értékekhez méltó megoldás, és a BKK feladata is” – közölte a szervezet.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila