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budapesti közművek z zsolt Budapest fővárosi önkormányzat

Ez volt a világ legnagyobb pénzkidobása

2026. június 11. 09:50

Arra következtetek, hogy Z. Zsolt pénzt adott valakinek, hogy rajta keresztül szerezzen befolyást a fővárosi városvezetésnél.

2026. június 11. 09:50
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Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
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„Egy sajtómegkeresésből arra következtetek, hogy Z. Zsolt, a parkgondozási maffia vezére tanúvallomásában azt állította, hogy pénzt adott valakinek, hogy rajta keresztül szerezzen befolyást a fővárosi városvezetésnél.

Fogalmam sincs, hogy ez igaz-e, de ha esetleg igen, akkor ez volt a világ legnagyobb pénzkidobása. A főváros cége ugyanis, a 2021-ben létrejött Budapesti Közművek (BKM) – hosszú évtizedek gyakorlatával szakítva –, 2022 és 2024 között ezeket a feladatokat beszervezte, vagyis külső cégek helyett a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi zöldfelületet saját eszközökkel és munkavállalókkal gondozza. Ennek megszervezése igen komoly feladat volt, 140 új munkavállaló felvételét és 350 millió forintos eszközbeszerzést jelentett. De a BKM, nagyon helyesen, meg akart szabadulni ezektől a cégektől,  amelyekkel szemben számos büntető-feljelentést tett és polgári peres eljárást is indított az előző évtized aggályos teljesítései miatt.

Az mondjuk sajátos, hogy a BKM feljelentését a rendőrség tavaly még elutasította, most meg ezerrel ezen pörög az ügyészség. De pörögjön is! Az biztos, hogy a főváros azon kevés önkormányzatok egyike, amely kiszabadult ennek a kétes cégcsoportnak az évtizedes fogságából.”

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Nyitókép: Pixabay

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Összesen 9 komment

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csulak
2026. június 11. 10:29
KamuGeri mondjon le !
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titi77
2026. június 11. 10:24
miért nem angolúl írta le? ja, mer' sík hülye! ez elmondható a Bp-i lakosok feléről is. biciklizni tud még az értelmiségi? mert anno azt mondta a nyúrga a mutterjának hogy azért nem tud felszerelni egy polcot mert "értelmiségi".....7-szer bukott meg a kresz vizsgán! csak így tovább Bp.-i kretének!
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0
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hernadvolgyi-2
2026. június 11. 10:23
Két dologra vagyok kíváncsi, hova tűnt Damon Hill és hova tűnt Tarlós István által 2019-ben hátrahagyott, 214 milliárd forint?
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2
0
gullwing
2026. június 11. 10:15
Miért van az hogy a balosok mindig csak hulladékokat tudnak a hatalomba delegálni?! Mint ez is, meg jó páran előtte...
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