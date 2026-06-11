„Egy sajtómegkeresésből arra következtetek, hogy Z. Zsolt, a parkgondozási maffia vezére tanúvallomásában azt állította, hogy pénzt adott valakinek, hogy rajta keresztül szerezzen befolyást a fővárosi városvezetésnél.

Fogalmam sincs, hogy ez igaz-e, de ha esetleg igen, akkor ez volt a világ legnagyobb pénzkidobása. A főváros cége ugyanis, a 2021-ben létrejött Budapesti Közművek (BKM) – hosszú évtizedek gyakorlatával szakítva –, 2022 és 2024 között ezeket a feladatokat beszervezte, vagyis külső cégek helyett a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi zöldfelületet saját eszközökkel és munkavállalókkal gondozza. Ennek megszervezése igen komoly feladat volt, 140 új munkavállaló felvételét és 350 millió forintos eszközbeszerzést jelentett. De a BKM, nagyon helyesen, meg akart szabadulni ezektől a cégektől, amelyekkel szemben számos büntető-feljelentést tett és polgári peres eljárást is indított az előző évtized aggályos teljesítései miatt.