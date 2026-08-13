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bakony pannonhalmi főapátság kisalföldi erdőgazdaság zrt kilátó

Elbontják a két éve még az Év Kilátója címet elnyerő pannonhalmi kilátót

2026. augusztus 13. 08:44

A szakemberek a bontása mellett döntöttek.

2026. augusztus 13. 08:44
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Két évvel ezelőtt még az Év Kilátójának választották a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót, most azonban annyira leromlott az állapota, hogy a szakemberek a bontása mellett döntöttek, olvasható a Drive.hu cikkében.

A kirándulók már tavaly szeptember végén sem használhatták a kilátót, ugyanis balesetveszélyessé vált, ezért lezárták.

Felidézték a cikkben, hogy a helyén korábban, 1992-ben adtak át egy tornyot, amelyet az évek során annyira megviselt az időjárás és a használat, hogy 2011-ben végül el kellett bontani.

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A mostani építmény így még elődjénél is rövidebb életűnek bizonyult.

Bene Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közönségkapcsolati referense szerint a kilátó állapotromlásának fő oka, hogy nem megfelelően oldották meg a csapadékvíz elvezetését. Emiatt a víz hosszabb időre is megállhatott az építmény egyes részein, ami a rendszeres kezelések ellenére is a faszerkezet korhadásához vezetett.

A Boldog Mór-kilátó jelenleg a Pannonhalmi Főapátság tulajdonában van.

Az építményt eredetileg a Kisalföldi Erdőgazdaság építette a Sokorói-dombság fáinak felhasználásával. A kilátóból a környező dombvidék mellett tiszta időben a Bakony északi vonulatai, illetve a Vértes is látható.

A Pannonhalmi Főapátság továbbra is fontosnak tartja a térség természeti és turisztikai értékeinek megőrzését.

Hosszabb távú terveik között ezért egy új, korszerűbb és biztonságosabb, ugyanakkor a környezetbe illeszkedő kilátó megépítése is szerepel.

A tervezési munkálatok várhatóan a közeljövőben kezdődhetnek meg, a kivitelezés időpontját azonban az elérhető pénzügyi források határozzák majd meg.

A Boldog Mór-kilátó esete nem egyedi: az elmúlt időszakban több magyarországi kilátót is le kellett zárni vagy el kellett bontani szerkezeti problémák miatt. A Deseda-kilátót például határozatlan időre zárták le, a bakonyi Molnár Gábor-kilátóban pedig rovarok és gombák okoztak jelentős károkat. Az év elején a balaton-felvidéki Kossuth-kilátó bontásáról is döntés született.

Nyitókép forrása: Turista Magazin Facebook-oldala

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Összesen 84 komment

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aquila
2026. augusztus 14. 07:47
Olvasom a cikket, és nézem alatta a "rokonítható"(?) további írások címeit: - Gyere hozzánk podcastet készíteni, - ... Rubovszky Rita az őt ért támadásokról, - Kettészakadt az ország: a hegyekben havazik, keleten kitart a tavasz, - Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést, itt kell készülni a havazásra, - Berobban a tavasz: ilyen idő lesz a nemzeti ünnepen! - Folytatódik az ítéletidő: keleten jön az igazi tél, estétől újra ráerősíthet a havazás, - A pusztító aszály nemcsak az energiatermelésre mért súlyos csapást: az állattenyésztési ágazatot is keményen sújtja, - Gulyás Márton lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról, - Jó hír Brüsszelből: sokkal nehezebb lesz eltitkolni a mesterséges intelligencia használatát. Szóval, csupa aktualitás. Ennyire sz...ul megy mandineréknek, hogy nem telik egy normális szerkesztőre?
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1
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nemecsek-3
2026. augusztus 14. 00:14
ilyen építését nem egy üzletember okj-s tetőfedőjére kell bízni hanem egy alpesi ácsra
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0
0
szim-patikus
•••
2026. augusztus 13. 21:35 Szerkesztve
Belátó vagyok... Kilátástalan helyzetben minek a kilátó?
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0
0
lemez
2026. augusztus 13. 20:36
A keszthelyi kórház bejáratánál pedotiszás reklámtáblán üzenik hazahozzák a pénzt amiböl a kórházat fejlesztik.A táncoslábú teklámozza magát pedig hogy örültek hogy nem kapjuk meg.De most is 560 milliárd helyett csak 260 milliárd lett.A többit odaadta a mav-nak.Akkor mit dicsekszik mikor nöt a várólista.Meg megszünnek a reklámok nem?
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