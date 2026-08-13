Elbontják a két éve még az Év Kilátója címet elnyerő pannonhalmi kilátót

Két évvel ezelőtt még az Év Kilátójának választották a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót, most azonban annyira leromlott az állapota, hogy a szakemberek a bontása mellett döntöttek, olvasható a Drive.hu cikkében.

A kirándulók már tavaly szeptember végén sem használhatták a kilátót, ugyanis balesetveszélyessé vált, ezért lezárták.

Felidézték a cikkben, hogy a helyén korábban, 1992-ben adtak át egy tornyot, amelyet az évek során annyira megviselt az időjárás és a használat, hogy 2011-ben végül el kellett bontani.